Reuters: Wall Street a înregistrat câştiguri după un raport mai slab al locurilor de muncă

Indicii principali ai Wall Street au crescut joi, după un raport al locurilor de muncă din SUA pentru luna iunie, mai slab decât estimările, ceea ce a temperat aşteptările privind majorările ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală, relatează Reuters. Economia americană a adăugat 57.000 de locuri de muncă luna trecută, comparativ cu estimarea economiştilor de 110.000, iar rata şomajului a fost de 4,2%, în linie cu aşteptările de 4,3%, potrivit sursei.

Raportul a întrerupt un şir de creşteri puternice recente ale locurilor de muncă şi ar putea face ca Rezerva Federală să fie mai reticentă în a majora costurile de împrumut, conform Reuters. Probabilitatea ca rata dobânzii să fie majorată cel puţin o dată în acest an a scăzut la 76%, comparativ cu aproximativ 84% înainte de publicarea raportului, potrivit datelor LSEG, citate de sursă.

Analiştii au salutat datele ca fiind „un număr frumos” şi cel mai bun rezultat posibil, deoarece arată că piaţa muncii este în regulă, dar nu este suficient de puternică pentru a accelera inflaţia, conform Reuters. Pieţele erau îngrijorate că datele mai puternice ar fi putut oferi Rezervei Federale mai mult spaţiu pentru a se concentra asupra presiunilor asupra preţurilor, în special după un şoc petrolier cauzat de războiul SUA-Iran, potrivit sursei.

Zece din cele 11 sectoare majore S&P 500 au fost în teritoriu pozitiv, conduse de materiale şi bunuri de consum de bază, iar indicele Dow Jones a crescut cu 0,86%, S&P 500 cu 0,67%, iar Nasdaq cu 0,56%, conform Reuters. Incertitudinea ratelor coincide cu un moment delicat pentru comerţul cu AI, investitorii dezbătând dacă rally-ul din semiconductori mai are loc de creştere, potrivit sursei.