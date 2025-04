TradeVille: Norofert, orientat pe consolidarea poziţiei şi pe limitarea efectelor externe nefavorabile

În ciuda provocărilor întâmpinate pe parcursul anului 2024, Norofert SA a reuşit să obţină un rezultat remarcabil datorită laboratorului de bacterii din fabrica de la Filipeştii de Pădure şi a irigaţiilor de la Ferma Zimnicea, două investiţii care au contribuit la stabilitatea companiei de agri-science în momentele dificile pentru sectorul agricol, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille .

În urma raportării, cotaţia Norofert a crescut cu până la 17%, investitorii fiind impresionaţi de performanţa înregistrată de Grup în 2024. Mai mult, Norofert USA a înregistrat în primul său an de activitate un profit net de 341.000 lei. În anul 2025, Grupul rămâne precaut, orientat către consolidarea poziţiei actuale şi limitarea efectelor externe nefavorabile.

Norofert este o companie românească, producătoare de îngrăşăminte organice şi pesticide ecologice la fabrica din Filipeştii de Pădure, precum şi de cereale în cadrul fermei de la Zimnicea, care şi-a început activitatea în anul 2000, şi este prima companie locală de agro-tehnologie focusată pe introducerea inovaţiei în domeniul agricol cu scopul de a sprijini fermierii români. Principalul său obiect de activitate este cercetarea, producţia şi comercializarea inputurilor ecologice şi convenţionale, iar începând din anul 2022 a devenit cel mai mare producător de îngrăşăminte de sol ecologice din România, deţinând în prezent o cotă de 30% din piaţa locală de inputuri ecologice. Portofoliul companiei de agri-science include 65 de produse destinate atât fermierilor axaţi pe agricultura convenţională, cât şi pe cea ecologică. Totodată, compania deţine alte două linii de business ce constau în cultivarea în regim ecologic a 1.000 ha de teren în zona Zimnicea, precum şi activitatea de trading cu cereale ecologice. Ferma de la Zimnicea reprezintă o bază pentru cercetare şi testare de produse, dar şi un instrument de promovare pentru bune practici în agricultura sustenabilă, în timp ce trading-ul cu cereale vine ca răspuns la problema lichidităţii şi de cash-flow, specifică afacerilor din acest sector.

Potrivit datelor BVB, Vlad Popescu, fondatorul şi preşedintele Consiliului de Administraţie Norofert, deţine 36,1% din capitalul social al companiei, în timp ce Ileana Popescu are 13,9%. Pe lista acţionarilor cu deţineri mai mari de 5% se mai află Marius Alexe, cunoscut investitor la BVB, a cărui cotă se ridică la 12,19% din drepturile de vot Norofert. Restul de aproximativ 38% din capitalul social al companiei este deţinut de acţionarii persoane fizice (36,7%) şi juridice (1%).

• Producţia agricolă vegetală din România, în scădere semnificativă

În anul 2024, producţia agricolă vegetală din România a înregistrat scăderi semnificative la toate culturile principale, deşi suprafaţa cultivată a crescut uşor în cazul plantelor uleioase (+63 mii ha) şi al leguminoaselor pentru boabe (+24 mii ha). Suprafaţa cultivată cu cereale pentru boabe a scăzut cu 2%, iar producţia acestora s-a diminuat cu 14%, în special din cauza reducerii cu 31,5% a producţiei de porumb boabe, a cărui pondere în producţia de cereale se ridică la 33,5%.

La nivelul UE, România s-a clasat pe primul loc la suprafaţa cultivată cu porumb boabe şi floarea soarelui, dar numai pe locul al treilea ca producţie, după Franţa şi Polonia. În cazul grâului, ţară noastră a ocupat locul al patrulea atât la nivelul suprafeţei cultivate, cât şi al producţiei realizate. Suprafaţa cultivată de grâu a reprezentat 44,7% din suprafaţa totală destinată cultivării cerealeleor, iar cea de porumb boabe, 41,8%.

• Norofert - profit majorat cu 182%

În anul 2024, inputurile agricole au avut cea mai mare pondere în cifra de afaceri a companiei (85% vs 93% în 2023), urmate aproape la egalitate de liniile de business "Trading" (7% vs 5% în 2023) şi "Fermă" (8% vs 2% în 2023), care au avut parte de o creştere faţă de anul precedent. Vânzările de îngrăşăminte solide au scăzut considerabil în 2023 şi 2024, pe seama lipsei de interes din partea fermierilor pentru acest tip de produs din cauza preţurilor ridicate. Trading-ul de cereale a avut o pondere de numai 8% din cifra de afaceri, Norofert evitând în 2024 tradingul în cantităţi mari pe fondul volatilităţii pieţei şi al fluctuaţiilor de preţ, cauzate de presiunile importurilor din Ucraina şi Rusia la preţuri imbatabile.

Norofert a achiziţionat în 2024 diverse utilaje agricole (sistem irigaţii, tractoare, linie îmbuteliere, maşini de erbicidat etc.) în valoare de 8 milioane de lei, care au contribuit la creşterea activelor imobilizate ale grupului cu 29,18%.

Conform RAS, veniturile companiei, de 3,52 milioane de lei, în creştere cu 13,61%, au fost susţinute de venituri din exploatare în valoare de 52,6 milioane de lei (+14% vs 2023) şi o cifră de afaceri la nivel consolidat de 45,28 milioane de lei (+12,41 vs 2023). Fertilizanţii au reprezentat 45% din vânzările Norofert, în 2024, pe locul al doilea clasându-se "produsele speciale", cu 30%, urmate de "produsele de biocontrol" (18%), de "îngrăşămintele de sol" (5%) şi de "tratament sămânţă".

Cheltuielile cu materialele au urcat cu 8,92% faţă de 2023, până la 28,66 milioane de lei, în timp ce cheltuielile cu personalul au coborât cu 20,4%, datorită unui număr mai redus de angajaţi, conducând la o scădere a cheltuielilor totale (49 milioane de lei) de 2,47% faţă de 2023. Cheltuielile financiare s-au redus cu 15,08% în 2024 datorită rambursării parţiale a unor credite şi refinanţării la costuri mai avantajoase.

În ciuda provocărilor din domeniul economic, Norofert a înregistrat în 2024 un profit net impresionant, de 3,2 milioane de lei (+182,03), comparativ cu pierderea de 3,9 milioane de lei raportată în 2023.

Comparativ cu BVC 2024, Norofert a reuşit înregistrarea a 88% din cifra de afaceri propusă la începutul anului trecut şi 98% din EBIT, depăşind obiectivele în cazul profitului net, unde rezultatul a fost cu 30% mai mare. În ceea ce priveşte cheltuielile, Norofert a avut cheltuieli financiare cu 2% mai mari decât îşi bugetase, cheltuieli financiare cu 18% sub valoarea bugetată, EBITDA depăşind cu 5% suma bugetată, notează TradeVille .

• Perspective: buget prundent în 2025

Volatilitatea din agricultura europeană continuă şi în 2025, din cauza unor factori structurali dificil de controlat, precum lipsa de lichiditate şi gradul ridicat de îndatorare al fermierilor români, afectaţi de doi ani agricoli slabi. Măsurile temporare adoptate în toamna lui 2024 nu au rezolvat problema, ci au amânat-o, iar data de 1 august 2025, termenul limită pentru scutirea de la executare a fermierilor, este foarte probabil să declanşeze un val de insolvenţe în sector.

În acest context, Norofert îşi fundamentează bugetul pentru 2025 pe prudenţă şi consolidare financiară, având următoarele priorităţi:

- Încasări ridicate: menţinerea unei rate de colectare a creanţelor de minimum 97%, printr-un sistem riguros de scoring al fermierilor şi asigurarea portofoliului.

- Controlul datoriei: reducerea gradului de îndatorare prin rambursări anticipate ale unor facilităţi bancare.

- Extinderea bazei de clienţi: promovarea gamei Power pentru agricultura convenţională, lansată în primăvară, cu potenţial mare de creştere.

- Creşterea în SUA: extinderea activităţii filialei Norofert Ag LLC din Dakota de Sud, prin consolidarea echipei de vânzări şi extindere teritorială.

- Investiţii strategice: modernizarea laboratorului de la Filipeştii de Pădure (cu impact pozitiv asupra costurilor de producţie) şi extinderea sistemului de irigaţii la ferma Zimnicea, care va deveni o sursă constantă de profit, indiferent de condiţiile meteo.

Principalul diferenţiator al companiei în Europa rămâne cercetarea, astfel încât planurile Norofert de viitor includ alocarea a 3 milioane de lei anual până în anul 2027 pentru cercetare şi dezvoltare. Obiectivul companiei este ca în următorii trei ani, ponderea vânzărilor de pe pieţele externe în cifra de afaceri a grupului să ajungă la 40%, alături de consolidarea poziţiei pe pieţele în care activează.

• Preţul acţiunii Norofert, în declin

Compania este listată la Bursa de Valori Bucureşti din anul 2020, pe piaţa AeRO, şi este parte a indicelui BETAeRO din 2021. În ultimele 12 luni, preţul acţiunilor a coborât cu aproximativ 27%, performanţă inferioară indicelui BETAeRO, care a scăzut cu aproape 21%.

Începând cu decembrie 2024, trendul a fost puternic descendent, preţul coborând sub cele mai importante medii mobile, după ce compania a efectuat al doilea plasament privat pentru obligaţiuni corporative, iar piaţa se afla în scădere în urma tensiunilor politice. Media mobilă de 200 de zile a coborât continuu în ultimele trei luni, indicând un semnal de trend negativ pe termen lung.

În urma raportării rezultatelor pentru anul 2024, cotaţia a crescut cu până la 17%, iar în prezent se tranzacţionează deasupra principalelor medii mobile, apropiindu-se de media mobilă de 200 de zile, care reprezintă o zonă de rezistenţă majoră. În ultimele zile, s-a produs un spike brusc de preţ şi volum, sugerând o posibilă schimbare de trend.

Pe parcursul sesiunii de tranzacţionare din 31.03.2025 s-a produs un bullish crossover, media mobilă de 8 zile trecând peste cea de 21 de zile, indicând un semnal tehnic de cumpărare. Volumul a crescut semnificativ odată cu breakout-ul cotaţiei peste 2,90 lei, semn de confirmare a mişcării ascendente.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Norofert

Oportunităţi

- Activitatea de cercetare: Laboratorul de cercetare şi multiplicare a microorganismelor, lansat în al treilea trimestru din 2023, o investiţie în valoare de 3 milioane de lei, este singurul din România care, prin producţia de tulpini derivate noi, ajută la combaterea schimbărilor climatice nefavorabile. Odată cu finalizarea celei de-a doua etape a proiectului, care va începe la finalul anului 2025, valoarea totală se va ridica la 6 milioane de lei, iar Norofert va putea furniza materie primă filialelor din SUA şi Brazilia. Mai mult, microorganismele comercializate pot fi personalizate, în funcţie de nevoile fermierilor.

- Expansiune: După înregistrarea unor rezultate pozitive în SUA, Norofert încearcă replicarea modelului în Brazilia, unde a început construcţia unei fabrici cu o capacitate de 15.000 l/zi. Suprafaţa de teren arabil a ţării, de 96 milioane ha, şi creşterea pieţei produselor special destinate nutriţiei plantelor şi microorganismelor reprezintă o oportunitate de dezvoltare pentru companie, rezultatele înregistrate pe plan internaţional ajutând la securizarea business-ului şi la atenuarea efectelor negative aferente situaţiei climatice din Europa. În urma unui proces cu o durată de peste un an, Norofert SA şi Grupul Engenutri Brasil, care activează pe piaţa de agribusiness braziliană de mai mult de 25 de ani, s-au asociat, formând o nouă entitate Norofert do Brasil LTDA. Norofert do Brasil va începe fabricarea şi vânzarea de produse începând cu al doilea semestru al anului curent.

- Sprijinirea antreprenorilor autohtoni: Norofert utilizează materie primă din surse indigene în proporţie de 70/30, contribuind astfel la dezvoltarea furnizorilor locali. Aprovizionarea din import are loc doar în cazul în care produsele necesare nu se pot fabrica în România.

- Irigare: La finalul lunii aprilie, Norofert va dispune de sisteme de irigaţii pentru o suprafaţă de 500 ha, urmând ca până la finalul anului, suprafaţa irigată să urce la aproximativ 700 ha. Astfel, compania continuă să minimizeze riscurile legate de condiţiile meteorologice aflate în continuă schimbare.

- Fonduri europene nerambursabile: Politica agricolă comună 2023-2027 a UE prevede subvenţii semnificative pentru agricultura ecologică, ceea ce creează premisele necesare creşterii numărului de ferme certificate ecologic din România.

Riscuri

- Preţul recoltelor: Anul 2024 a fost marcat de preţuri scăzute ale recoltelor, ceea ce a pus o presiune suplimentară pe veniturile fermierilor şi pe întreaga industrie agricolă. În ciuda acestui context dificil, strategia Norofert bazată pe inovaţie, sustenabilitate şi expansiune internaţională, a demonstrat rezilienţa companiei, permiţându-i să rămână competitivă într-un mediu economic provocator.

- Seceta: Condiţiile climatice nefavorabile, în special seceta severă, au afectat majoritatea regiunilor agricole din ţară, diminuând semnificativ producţiile agricole. Acest context a accentuat dificultăţile din sector, generând presiuni suplimentare asupra fermierilor.

- Colaboratori: 2024 a fost un an în care sectorul agricol s-a confruntat cu o criză de lichiditate, mulţi fermieri având dificultăţi în a-şi onora obligaţiile financiare faţă de bănci şi distribuitori. Întreg lanţul din agribusiness a fost afectat, însă companiile care au avut o poziţie financiară solidă şi acces la finanţare, precum Norofert, au reuşit să reziste în piaţă şi să continue dezvoltarea într-un mediu economic instabil.

- Mediu concurenţial: Compania are o cotă de piaţă nesemnificativă în ceea ce priveşte inputurile convenţionale, care deservesc marea parte a fermierilor din România. Competiţia pe această piaţă este una foarte ridicată, condusă de jucători mari precum Lebosol şi Intermag Polonia.