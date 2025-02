Cifra de afaceri a Grupului Orange a fost de 1,416 miliarde de euro în 2024

Grupul Orange anunţă astăzi rezultatele financiare ale anului 2024, disponibile la 31 decembrie, potrivit unui comunicat emis redacţiei. În 2024 cifra de afaceri a fost de 1,416 miliarde de euro, în scădere cu 8,5% faţă de anul anterior. În al patrulea trimestru, Orange Romania a realizat o cifră de afaceri consolidată de 367 de milioane de euro, în scădere cu 9,8% faţă de T4 2023. La data de 31 decembrie 2024, Orange oferea servicii mobile pentru 9,3 milioane de clienţi, internet fix prin bandă largă pentru 1 milion de clienţi şi servicii de televiziune prin cablu şi satelit pentru 1 milion de clienţi.

Compania şi-a consolidat poziţia ca operator de telecomunicaţii convergent, prin finalizarea fuziunii dintre Orange Romania S.A. (ORO) şi Orange Romania Communications S.A. (OROC), la 1 iunie 2024. Orange rămâne consecvent în obiectivul său de a-şi întări poziţia pe piaţa serviciilor integrate fix-mobil din România atât pentru clienţii rezidenţiali, cât şi pentru segmentul business.

În ciuda provocărilor tot mai mari din piaţă, investiţiile în extinderea şi modernizarea reţelei au continuat în 2024, fiind o componentă esenţială a strategiei companiei pentru dezvoltarea pe termen lung. Extinderea acoperirii reţelei fixe şi upgrade-ul tehnologiei de la FTTB (Fiber to the Building) la FTTH (Fiber to the Home) contribuie la creşterea performanţei serviciilor de internet, clienţii beneficiind astfel de viteze mai mari şi de o experienţă îmbunătăţită. Anul trecut, prin extinderea infrastructurii şi modernizarea reţelei existente, Orange Romania a adăugat peste 278.000 de gospodarii.

Extinderea a vizat şi reţeaua mobilă 5G, care acoperă acum 45 de oraşe, precum şi îmbunătăţiri ale reţelelor existente pentru serviciile 4G şi 4G+. Orange a fost recunoscută din nou ca reţeaua numărul 1 din România pentru servicii de internet mobil şi voce. Auditorul extern independent LCC International a reînnoit certificarea de cea mai bună reţea mobilă la finalul lui 2024, după măsurătorile comparative realizate pentru toţi cei 4 operatori din România, în 40 de zone metropolitane şi pe drumurile dintre localităţi.

Eforturile de extindere şi modernizare a reţelei au contribuit la cele din zona comercială. În ciuda stabilizării bazei de clienţi abonaţi (postpaid), segmentul rezidenţial a continuat să fie sub presiune în 2024. În acelaşi timp, interesul pentru serviciile digitale a crescut. Orange Romania înregistrează o ascensiune în ceea ce priveşte numărul de utilizatori YOXO, cu o creştere de 30% a numărului de clienţi noi, precum şi o creştere a utilizării canalelor digitale, 1 din 2 interacţiuni cu clienţii fiind gestionată cu succes de un bot.

Segmentul B2B a fost un motor de creştere important, datorită dezvoltării accelerate a soluţiilor IoT (+23% faţă de anul anterior) şi a serviciilor de internet broadband (+9% faţă de anul anterior), susţinut de extinderea continuă a reţelelor de fibră optică şi 5G.

Pentru a-şi susţine obiectivele asumate pentru reducerea amprentei de carbon, până la finalul anului 2024, Orange avea în portofoliu 4 acorduri de achiziţie virtuală de energie electrică verde (vPPA), asigurându-şi astfel pe termen lung aproximativ jumătate din consumul de energie din surse regenerabile. În plus, prin programul "Re", Orange a colectat un total de 591.000 de telefoane, care vor fi reintroduse în circulaţie prin recondiţionare sau reciclare. De asemenea, prin oferte speciale menite să promoveze alegeri mai sustenabile, numărul de telefoane recondiţionate vândute a crescut comparativ cu 2023, marcând al doilea an consecutiv de creştere.

Orange rămâne dedicat reducerii decalajului digital şi creării unui viitor digital mai incluziv. Fundaţia Orange şi-a intensificat eforturile de a oferi acces la educaţie digitală şi incluziune socială, susţinute de investiţii de aproximativ 2 milioane de euro, cu un număr total de 88.000 de beneficiari în 2024. De asemenea, cea mai mare platformă gratuită de educaţie digitală pentru gimnaziu din România, Digitaliada, numără acum peste 70.000 de conturi active pentru profesori, părinţi şi elevi.

"La 6 luni de la fuziunea juridică, suntem într-un proces activ de unificare, iar etapele pe care le parcurgem acum sunt fundamentale pentru succesul nostru pe termen lung. Acesta a fost un pas crucial pentru consolidarea poziţiei Orange Romania pe segmentele de internet fix şi TV. Vorbim despre un proces complex care a presupus eforturi susţinute şi pregătiri temeinice. Timp de aproape 3 ani am îmbunătăţit procesele, structura organizaţiei şi sistemele IT ale celor două companii, dar, totodată, am pus bazele pentru creşterea sustenabilă pe care ne-am asumat-o pentru viitor.

Ne concentrăm pe îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor şi a experienţei clienţilor, dar şi pe creşterea valorii afacerii prin investiţii eficiente, într-o industrie în care acestea sunt critice pentru menţinerea performanţei, în contextul tehnologic actual. Piaţa locală de telecomunicaţii este dezechilibrată din punct de vedere competitiv. După un an 2024 marcat de provocări, aşteptăm schimbări legislative care să creeze un mediu concurenţial corect, pentru stimularea investiţiilor. Experienţa noastră la nivel global ne arată că doar un parteneriat solid între mediul politic şi actorii economici şi sociali poate duce la creşterea calităţii serviciilor oferite, la investiţii ce contribuie la o dezvoltare durabilă pe termen lung a societăţii în ansamblu", a declarat Julien Ducarroz, CEO Orange Romania.