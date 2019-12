A CRESCUT CU 70%Cifră de afaceri de peste 8 milioane euro pentru reţeaua 5 to go, anul acesta

• 5 to go şi Mozaik Investments devin parteneri • Reţeaua de cafenele vrea să se extindă în Polonia, anul viitor

Reţeaua de cafenele 5 to go a realizat, anul acesta, o cifră de afaceri de peste 8 milioane de euro, mai mare cu aproape 70% faţă de cea din 2018, iar pentru anul viitor anticipează creşterea acesteia la 10-12 milioane de euro, conform declaraţiilor lui Radu Savopol, cofondator al 5 to go.

Domnia sa a afirmat ieri, într-o întâlnire cu presa: "2019 a fost un an extraordinar pentru noi, din punct de vedere al cifrelor. Ce ne-am propus am reuşit să realizăm. Cifra de afaceri depăşeşte 8 milioane de euro, pe grup. În luna octombrie am atins un vârf - am fost foarte aproape de un milion de euro, cifră de afaceri".

Radu Savopol a amintit că lanţul de cafenele a deschis 42 de unităţii în acest an, cifră care se aproape de planul iniţial al companiei, de a inaugura 50 de unităţi noi. De la startul activităţii 5 to go, în urmă cu aproape cinci ani, compania a lansat 142 de cafenele. Pentru perioada care a mai rămas din 2019, 5 to go vrea să mai deschidă două unităţi, iar numărul cafenelelor inaugurate în anul curent este în creştere cu 50% faţă de 2018.

Cofondatorul reţelei a mai spus: "Avem încă 15 contracte semnate pentru anul viitor, cafenelele urmând să fie deschise în ianuarie-februarie. Avem o ţintă de 100 de noi cafenele în 2020".

Planul 5 to go este ca în următorii trei ani să mai deschidă 500 de cafenele.

De menţiont că 5 to go a realizat, la acest final de an, o tranzacţie importantă pe piaţa cafelei din România, prin parteneriatul recent semnat cu Mozaik Investments. Astfel, cel mai mare lanţ de cafenele din Europa de Est şi cea mai accesată franciză din România va începe anul 2020 alături de Mozaik Investments, care a decis să se alăture 5 to go în calitate de acţionar, cu 35%. Modelul de business rămâne acelaşi, compania care a fondat 5 to go, alături de Radu Savopol şi de Lucian Bădilă, rămânând acţionar majoritar cu 65% din acţiuni.

"În contextul unei pieţe internaţionale efervescente, această tranzacţie vine să confirme potenţialul 5 to go şi să ofere şi mai multă încredere antreprenorilor pentru a accesa o franciză, bazându-se pe un parteneriat de succes. Ne dorim să menţinem business-ul nostru solid", a declarat Radu Savopol, menţionând că parteneriatul va susţine obiectivele de dezvoltare stabilite, de creştere a numărului de locaţii la nivel local, dar şi de dezvoltare către pieţele regionale.

La rândul său, Vlad Buşilă, Managing Partner Mozaik Investments, a afirmat: "Ne bucurăm să fim parteneri cu 5 to go pentru că are toate ingredientele pe care noi le căutăm atunci când investim: brand puternic, campion local şi lider de piaţă pe segmentul său. Credem că povestea 5 to go este încă la început şi are în continuare un potenţial foarte mare de creştere atât pe plan local, cât şi regional. Noi suntem aici să amplificăm această dezvoltare".

Lanţul de cafenele are în plan ca anul viitor să pătrundă pe piaţa din Polonia. Radu Savopol a precizat: "Polonia este vizată în primul rând. Am fost deja de 2-3 ori acolo, suntem destul de avansaţi ca parteneriat. Vizam Varşovia, dar după ce am văzut Cracovia, cred că acolo vom avea prima lansare".

Domnia sa a menţionat că 5 to go avea nevoie de bani şi de un partener strategic pentru dezvoltare regională, iar odată încheiat parteneriatul cu Mozaik Investments, acest lucru va fi posibil.