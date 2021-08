Achiziţie suspectă la Autoritatea Rutieră Română (ARR), instituţie publică ce a cumpărat recent o autoutilitară, pentru care, în anunţul de participare simplificat SCN1090248 din 30 iulie 2021, estima un preţ de 143823,53 lei, adică un pic peste 29.000 euro. Surse din cadrul ARR au declarat pentru ziarul BURSA că la procedura simplificată s-au înscris două firme: Nurvil SRL şi Autovil Trading SRL, ambele din Râmnicu-Vâlcea. Numai că, a doua societatea face parte din prima.

Conform informaţiilor oferite de site-ul gazetavâlceană.ro într-un articol publicat în 21 aprilie 2021, "compania Autovil este parte a Grupului Nurvil", situaţie juridică păstrată şi în prezent, potrivit surselor citate.

"Nu aveau voie să se prezinte la achiziţia simplificată ambele firme: compania mamă - Nurvil şi societatea sa - Autovil. Dar ceea ce este anormal se pare că este posibil la noi. Astfel că s-au înscris amândouă să asigure câştigarea contractului. Nurvil nu a plătit însă taxa de participare la achiziţie, astfel că a fost desemnată câştigătoare compania Autovil pe care o are în patrimoniu. Deşi s-a stabilit acest lucru încă din 11 august 2021, când s-au deschis ofertele, contractul încă nu a fost semnat şi, din această cauză, se pare că anunţul de atribuire la procedura simplificată nu a fost publicat pe SEAP", ne-au spus angajaţii ARR.

Ei ne-au mai transmis o informaţie ce ridică semne de întrebare cu privire la corectitudinea achiziţiei publice. Mihai Alecu, directorul general al Autorităţii Rutiere Române, are în posesie un autoturism Volskwagen Touareg, ce are trecut în acte apare ca proprietar compania Nurvil din Râmnicu Vâlcea, maşina având chiar şi numărul de înmatriculare VL-...-NVL. Autoturismul respectiv este parcat în parcarea ARR şi ar fi mijlocul cu care se deplasează zilnic la locul de muncă directorul general, mai susţin sursele citate.

Faţă de acuzaţiile de mai sus, directorul general Mihai Alecu a declarat pentru ziarul BURSA: "Eu merg la serviciu cu un autoturism Volskwagen Touareg, care aparţine unei societăţi a naşului meu. Este un autoturism luat în leasing, proprietar fiind o societate privată. A fost un vehicul second-hand al companiei Nurvil, luat prin contract de leasing. Actele au fost transmise la societatea de leasing şi până au fost aprobate, în ele apărea drept proprietar compania Nurvil. Eu mi-am vândut maşina, am maşină de serviciu. Naşul meu este plecat în străinătate şi mi-a lăsat maşina lui. Este un autovehicul rulat, era înmatriculat pe Nurvil - că am avut talonul şi m-am uitat - şi, până s-au făcut aprobările de firma de leasing - înmatriculările la ei durează o săptămână, două, trei - proprietarul şi talonul erau trecuţi drept compania Nurvil. Eu folosesc maşina respectivă de vreo trei săptămâni sau poate un pic mai mult. Ştiu că actele noi au fost transmise de firma respectivă şi tocmai de asta nu mai este în parcare şi se poate circula cu ea".

Din declaraţia de mai sus a directorului general al ARR, reţinem un aspect important: Mihai Alecu circulă cu maşina respectivă de trei săptămâni. Aceasta înseamnă că el - conform afirmaţiilor sale - ştia încă din urmă cu trei săptămâni că autoturismul apărea în acte ca aparţinând companiei Nurvil. Practic, directorul general al ARR folosea o maşină care ştia că în acte aparţine companiei Nurvil, înainte de data deschiderii ofertelor depuse pentru achiziţia simplificată a autoutilitarei, procedură câştigată de subsidiara firmei Nurvil.

• Mihai Alecu, despre maşinile trimise altor instituţii publice: "Am dat celor pe care îi ştiam"

Directorul general al ARR s-a referit şi la informaţiile oferite de ziarul BURSA în ediţia din 19 martie 2021, în articolul "Conducerea ARR - suspectată de imoralitate" . În articolul respectiv arătam că, în 23 decembrie 2020, directorul general al ARR a dispus transmiterea cu titlu gratuit a unui automobil al instituţiei pe care o conduce către primăria comunei Odobeşti (judeţul Dâmboviţa) condusă de tatăl său, Niculae Alecu.

În legătură cu aceste aspecte, Mihai Alecu ne-a spus: "Este al cincilea autoturism pe care tatăl meu, de-a lungul mandatelor lui de primar, l-a luat de la instituţiile statului pentru Primărie. Mi se pare normal să dăm aceste autovehicule către alte instituţii ale statului - primării - decât să le casăm sau să le trimitem la REMAT. Aici a fost o greşeală a mea, dar am dat celor pe care îi ştiam, instituţiilor respective. Am dat primăriei, nu tatălui meu".

Şeful ARR a ţinut să lămurească şi controversa legată de mutarea agenţiei ARR din Bucureşti, informaţie prezentată de ziarul BURSA în acelaşi articol citat mai sus.

"La mutatul agenţiei din Bucureşti, am mutat-o dintr-un sediu care era o casă de locuit aparţinând unei consiliere de la Sectorul 6, prietenă cu fosta directoare cu care a fost colegă de partid. I-am mutat într-un loc în care avem registratura la parter, totul este electronic, cu număr electronic de ordine, cu camere de filmat, iar angajaţii lucrează la etajul trei. Accesul se face cu cartelă şi totul e filmat pe camere. Vă daţi seama că nu mai vin operatorii să le dea bănuţul direct, ceea ce pentru ei e o mare problemă. Trăsnaia cu firma de mutări, că nu era înfiinţată... Păi achiziţia de 40.000 lei nu era făcută de mine, că nu stau eu să mut nişte birouri", ne-a precizat Mihai Alecu.

El afirmă că toate acuzaţiile care i se aduc de către o parte dintre subordonaţii săi sunt cauzate de faptul că doreşte reformarea instituţiei publice şi schimbarea modului deficitar de lucru care a fost până acum.

"De când am venit am luat nişte măsuri, care nu au fost tocmai prietenoase cu unii dintre cei care sunt în filiera asta de aici, care încearcă să mă schimbe cu tot felul de prostii. Eu încă am credinţa că pot face ordine aici. Ei îşi pun la bătaie toate resursele ca să mă schimbe. Eu îmi consum energia cu ei să îi fac să renunţe la anumite practici. E un calvar, dar din păcate ei nu înţeleg că s-a terminat cu practicile respective. Au mers poate o perioadă, au furat cât au furat, dar nu mai merge. Ajunge! Hai să facem ceva şi pentru Autoritate. Am făcut ordine şi în agenţii, să terminăm cu examinările astea «bagaboante», să terminăm cu toate cele...Am replici la toate acuzaţiile lor, dar le las pentru organele abilitate, pentru că altfel nu îi pot face să se liniştească. Nu am vrut să le fac rău. Au toată deschiderea mea, nu am schimbat pe nimeni din funcţie până acum, mai ales că nu am material uman suficient. Eu nu am acceptat să intru în hora asta a lor ilegală. Le-am spus «Gata, ajunge!»; nu au cum să mă păcălească. Pentru că eu sunt din anul 2008 în sistem şi am urcat toate etapele. Am fost şi în agenţie, ştiu ce fac «bagabonţii» în agenţie. Am lucrat şi la sediul central şi ştiu şi ce fac ei aici. Şi examinările pe care le fac... Nu am vrut să fiu compromis cu ei şi nu înţeleg treaba asta. Eu înţeleg că le-am înjumătăţit veniturile neoficiale, dar a trebuit să închid odată chestia asta ca să înţeleagă. Au dat o dată, de două ori mesaje către minister, dar nu am fost dat afară. Încă vin la muncă, ce să îi faci!?", ne-a spus Mihai Alecu.

Amintim că, în urma seriei de articole publicate de ziarul BURSA în primăvara acestui an şi a sesizărilor trimise de o parte din directorii ARR, Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, a dispus efectuarea unor verificări cu privire la activitea din cadrul Autorităţii. Controlul a fost efectuat în perioada 17 mai-14 iunie 2021, iar în raportul înaintat către ministrul Cătălin Drulă în 29 iunie 2021 inspectorii Corpului de Control din cadrul Ministerului Transporturilor au constatat indicii privind săvârşirea anumitor fapte penale de către persoane cu funcţii de conducere din cadrul Autorităţii Rutiere Române (ARR).

"Cu ocazia acţiunii de control au fost constatate indicii cu privire la săvârşirea de către persoanele responsabile, nominalizate în cadrul raportului, a unor posibile fapte de natură penală, prevăzute de Codul penal, fapt pentru care Raportul de control va fi transmis, imediat după aprobarea acestuia de către conducerea ministerului, organelor de cercetare penală, în vederea efectuării cercetărilor care se impun, potrivit competenţelor", se arată într-o adresă trimisă către Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) de Mihaela Sandu, director al Corpului de Control din cadrul Ministerului Transporturilor.

Din 29 iunie şi până acum, raportul respectiv nu a fost publicat pe pagina Ministerului Transporturilor şi, din sursele noastre, nu a fost încă înaintat organelor de cercetare penală.