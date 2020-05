ADRIAN CRISTEA, NETV: Dacă în 2013 cuvântul anului a fost "selfie", în 2020 va fi "streaming"

• Evenimentele şi festivalurile online, tendinţa momentului

Reporter: Cum a început NETv?

Adrian Cristea: Proiectul NETv a apărut acum aproape 15 ani, pe vremea când streamingul şi transmisia de imagini pe internet erau în fază de pionierat. Eu lucram în televiziune, dar eram şi "bloggerul cu camera de gât" şi mă interesa tot ce era nou. Atunci am făcut primele teste, am desenat logo-ul NETv, iar prima transmisie de eveniment oficial am facut-o în 2008, la festivalul bloggerilor, RoBlogFest. Dacă vreţi un element de comparaţie, la vremea aceea Facebook practic nu exista în România, iar Youtube nu avea nici doi ani de când ajunsese la Google. Preistorie, ce mai.

Pe urmă transmisiile Tv pe net au mers în paralel cu munca în televiziune, iar de cinci ani doar cu asta mă ocup, de când am deschis a doua companie, NETv.

Reporter: Ce v-aţi propus atunci când aţi înfiinţat o companie dedicată transmisiunilor live online?

Adrian Cristea: Pentru că mă documentam mult online, vedeam venind vremea live-ului pe internet. E drept că, în entuziasmul meu, o vedeam venind ceva mai repede, dar mi-am propus ca la momentul când va ajunge mainstream să mă găsească acolo, pregătit, cu experienţa dobândită, cu greşelile începătorului gata făcute, gata să preiau cât mai mult din cererea de pe piaţă.

Şi mi-am mai propus să duc cu televiziunea clasică doar bătălii pe care le pot câştiga.

E adevărat că, aşa cum anticipam, am făcut o mulţime de greşeli, dar le-am făcut când nu conta foarte tare şi, mai ales, am tras învăţăminte din ele. Aşa am ajuns, încet-încet, să câştigăm încrederea clienţilor şi să transmitem conferinţe, festivaluri şi competiţii internaţionale, fiecare cu tipicul şi cu cerinţele ei tehnice. Sunt un număr de evenimente de renume pe care ne mândrim că le-am transmis.

Reporter: Cum v-a schimbat planurile criza?

Adrian Cristea: Ne-a afectat ca pe foarte mulţi dintre noi, adică, practic, ne-a închis, brusc şi brutal, business-ul aşa cum îl ştiam. Stop-joc, cum ziceam la Robingo. Dacă nu se mai organizează evenimente... ce să transmiţi? Deci eram cam pe marginea pră­pastiei.

Reporter: Ce decizii de business aţi luat, cum v-aţi reinventat în această perioadă?

Adrian Cristea: Mai întâi a fost dilema cea mare: oprim tot, reducem consumul şi stăm, aşteptând să treacă urgia sau riscăm resurse şi încercăm o schimbare? Şi zău că nu e o decizie uşoară când ai familie, copil, rate de plătit.

Am zis în final să profităm de conjunctură şi să ne reinventăm. După o atentă evaluare am decis să ne ducem în direcţia "transmisiilor de carantină" în care, aşa era impusă cerinţa, fiecare participant să stea izolat în siguranţă, acasă, dar toţi să se reunească pe ecran.

Am adus acasă o parte din aparatură şi au urmat două săptămâni de încercări, teste mai mult sau mai puţin reuşite cu tot felul de sisteme şi uite-aşa am ajuns la soluţia #NetEvent care tocmai asta face: emisiuni online, în sistem remote, interactive, la calitate de broadcast, cu grafică, publicitate şi schimbări de cadre în timp real.

Reporter: Care sunt proiectele la care lucraţi în acest moment?

Adrian Cristea: Cu #NetEvent suntem în exploatare la momentul acesta împreună cu mai multe companii. Noi credem că va funcţiona în plin, cel puţin până la momentul reluării evenimentelor mari cu public. Pe urmă se va reduce, dar nu va dispărea. Deja însă am început să îl diversificăm, să îl specializăm, pentru că fiecare tip de transmisiune live are tipicurile sale. În afară de producţia de emisiuni remote pentru care a fost construit sistemul are acum o variantă dedicată pentru conferinţe şi tocmai terminăm, pentru pagina FestivaluriLive, varianta pentru festivaluri muzicale online. Am văzut că există cerere în această direcţie şi ne aliniem şi noi tendinţelor. Nu e uşor. Deşi pare simplu, legăturile duplex, sunetul clar şi fără delay, interactivitatea şi grafica în timp real îti cam scot peri albi.

Reporter: Cât interes exista pentru streaming înainte de această criza şi cum s-a modificat acest lucru?

Adrian Cristea: Interesul pentru streaming era oricum imens, tocmai făcuse un salt mare, iar, a n-a oară, după ce Facebook dăduse drumul la Live în 2016-2017. Comparativ cu explozia aceea însă pandemia şi distanţarea socială au produs o adevărată bombă atomică. Toată lumea a năvălit pe net încercând să compenseze izolarea prin contacte video. Vodafone Europa raporta o creştere de trafic de 50%. Reţelele nu mai făceau faţă. Youtube şi Netflix au fost nevoite să reducă din calitatea transmisiilor. Practic, streamingul a devenit pentru o vreme, legătura noastră cu ceilalţi, a devenit "the new big thing" sau "Live is the new black". Dacă în 2013 cuvântul anului a fost "selfie, cred că în 2020 va fi "streaming".

Reporter: Cum credeţi că vor evolua lucrurile după ce perioada de dis­tanţare socială va lua sfârşit?

Adrian Cristea: Nu sunt vreo autoritate în economie sau politică, dar, la bunul simţ, nu cred să existe domeniu care să scăpe neatins. Pe domeniul nostru cred că apelurile video de grup private, la fel şi ţinutul de videoconferinţe business la distanţă prin diferitele sisteme gen Zoom sau Cisco vor rămâne. Deci o parte mai mare dintre meetinguri nu vor mai necesita deplasare. Apoi cred că artişti din linia a doua vor învăţa că îşi pot monetiza singuri online actele artistice. Cred şi că unii patroni vor vedea cum telemunca le reduce cheltuirlile cu sedii şi utilităţi. Asta pe de-o parte, ca să enumerăm câştigurile. Pe de alta, oamenii au început să vadă că atât de aplaudata telemuncă înseamnă şi să îţi faci treaba în paralel cu treburile casei şi cu parentingul, ceea ce poate fi foarte perturbator în multe cazuri, rupând concentrarea. Părerea mea este ca Revoluţia Telemuncii se va amâna puţin.

Dar să nu uităm ca, în afaceri, singura certitudine este incertitudinea.

Reporter: Ce lecţie pot învăţa antreprenorii din această criză?

Adrian Cristea: Nu ştiu despre alţii, căci fiecare învaţă în felul lui, dar eu am constatat că Darwin avea dreptate când spunea că cine nu se adapteaza, moare.

Şi, da, să nu uităm, nicio criză nu trebuie să scape ne exploatată.

Reporter: Vă mulţumesc!