Zelensky se clatină între Munchen şi Yalta: istoria se repetă ca farsă

Cine mai are nevoie de tancuri când are covor roşu?
La Anchorage, Putin a primit ceea ce îşi dorea de la începutul invaziei: nu victoria militară, ci reabilitarea diplomatică. A zâmbit ca pisica din „Alice în Ţara Minunilor” în timp ce Trump i-a deschis uşa limuzinei, şi în acel zâmbet era triumful: Rusia nu mai e paria, ci partener.
Acum vine rândul lui Zelensky.
Astazi, la Washington, preşedintele ucrainean va intra în Biroul Oval, nu singur, ci escortat de liderii europeni - Macron, Starmer, von der Leyen - o procesiune menită să arate că Europa există.
Dar există pentru cine?
Pentru Trump?
Pentru Putin?
Sau doar pentru fotografia de grup?
/Financial Times/: un nou Munchen evitabil?
Cotidianul londonez o spune limpede: Zelensky cere garanţii. Dar Trump pare mai aproape de o pace grăbită, care ar putea include concesii teritoriale. Şi chiar dacă n-a semnat încă harta, umbrele anului 1938 se ridică din nou: la Munchen, marile puteri au sacrificat o bucată din Cehoslovacia pentru a salva pacea. Astăzi, jocul pare acelaşi: „pacea” ca dar pentru Occident, plătită cu bucăţi de Ucraină.
/The Guardian/: Europa în rol de cor
Britanicii observă că Zelensky nu mai vine singur, ci cu întreaga orchestră europeană după el. Dar ce poate cânta orchestra, dacă partitura o scrie Trump? Macron poate ridica din sprâncene, Starmer
poate vorbi despre solidaritate, iar von der Leyen poate recita încă o dată „valori comune”. Însă fără Washington, sunetul lor nu se aude. Sunt coriştii de pe scenă, în timp ce soliştii reali, Trump şi Putin, joacă tragedia principală.
/The Washington Post/: Yalta 2.0
Ziarul american merge la esenţă: Trump ar vrea să ofere Ucrainei „garanţii bilaterale”, un fel de NATO improvizat, valabil cât e el la putere. În traducere istorică, aceasta nu e apărarea Kievului, ci o invitaţie la un nou Yalta. Acolo, în 1945, Stalin, Roosevelt şi Churchill au împărţit Europa în sfere de influenţă. Astăzi, Trump pare dispus să repete schema: să negocieze direct cu Putin noua hartă a continentului, lăsându-i Europei rolul de spectator.
Intre farsă şi tragedie
Trei editoriale, trei voci, dar un singur refren: Ucraina e prinsă la mijloc, Europa e decor, iar soarta se decide în capriciile unui preşedinte american imprevizibil chiar pentru el insusi.
Munchen şi Yalta nu sunt metafore gratuite, ci avertismente.
Din Munchen ne-a rămas gustul amar al concesiei care a hrănit monstruozitatea.
Din Yalta, am moştenit jumătate de continent sub ocupaţie.
Şi aici se cuvine invocată observaţia lui Karl Marx, în /Optsprezece Brumar al lui Ludovic Bonaparte/: istoria se repetă, întâi ca tragedie, apoi ca farsă. Tragedia Ucrainei şi farsa unei Europe care mimează unitatea se joacă astăzi simultan, sub ochii noştri.
Dacă Trump va alege fotografia cu Putin în locul solidarităţii cu Kievul, atunci lumea nu intră într-o eră a păcii, ci într-un nou secol al târgurilor de culise.
Opinia Cititorului ( 5 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de esop în data de 18.08.2025, 08:16)
Ceea ce nimeni nu ar f crezut vreodata se intimpla acum .Zelenski si UE reusesc sa smulga 80 la suta din teritoriul Ucrainei rusilor .Fratii rusilor i-au parasit pentru eternitate .Niciodata acest sacrificiu nu va putea fi uitat de ucrainieni si nici nu vor putea ierta vreodata crimele .Istoria va consemna si il va pune pe Zelenski in rindul marilor voievozi ai estului Europei .Este unic in Istoria mondiala a umanitatii .Sa rezisti unei forte militare de anvergura sovietelor este demn de Guinness book .Asa cum Trump a spus deja Zelenski poate face pace ceea ce ii poate oferi premiul Nobel pentru pace .
Practic Ucraina nu numai ca isi salveaza 80 la suta din teritoriu dar ofera protectie maxima si UE transformindu-se intr-o mare putere militara zonala .Trump a jucat exact ca la carte .Rusii nu au alternativa .Li se ofera ce deja stiam inca de la inceput ca le apartine si pentru care au pierdut deja sute de mii de cetateni .Acum Ucraina si Romania plus Rep .Moldova se transforma intr-un arici de otel ce va asigura pacea si despartirea totala de Rusia timp de un secol ..Fortele ruse din Transnistria , putine si slab pregatite, vor fi alungate .UE si-a indepălinit targhetul de etapa .UE si-a mutat granitele spre est .Peste 30 de ani vor mai inainta 1000 de km .Nu ne grabim .Desigur multi dintre noi nu vor mai fi atunci .O data oprite luptele mutam fortele europene spre est mii de km .Cei care vor apuca faza a treia a extinderii UE vor fi cu mult mai fericiti ca noi .Imperiul se reface .Ceea ce ma nedumireste este lipsa de reactia a Chinei care nu profita de aceasta stare de facto vazind slabiciunile Rusiei si se multumeste cu firimituri .Fie nu are forta militara necesara fie XI este , asa cum multi inca mai cred si despre Trump , este manipulat de Putin care poate avea dosare peste dosare .
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 08:27)
Da Trump salveaza 80% din Ucraina. A spus si Wickoff, concesia lui putin e ca nu ia toata Ucraina. Si omul asta e cel ce discuta direct cu putin, cu orele. Deci stie ce cerinte avea putin.
1.2. Deci Romania (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 08:43)
Deci Romania nu poate asigura hrana propriilor cetateni sai are cea mai scumpa energie si cea mai mare inflatie din UE dar se transforma in "carici de otzel", nu ??
Bravo IRSOP !
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 08:25)
Trump e doar de partea lui Trump. Nu va mai bateti capul daca-i cu putin sau cu zelenski sau cu orban sau cu EU sau etc.
Nu are vreo loialitate fata de nimeni, si o sa arunce sub tren pe oricine , in functie de interesele si opinia alegatorilor de moment. Am vazut ce s-a intamplat cu Musk, fara de care nici nu ajungea presedinte. Si unde e Musk acum, sub autobuz.
2.1. Exact asta ma astept si eu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 08:44)
Exact asta ma astept si eu, sa arunce cu delegatia UE pe fereasta cu actorasul cel viteaz cu tot...
Dar.. alta e miza - aruncarea broscoiului raios in bratele UE, sa se spele pe cap cu el... cumparand, binenteles, arme de la americani ca de unde din alta parte ?