BURSELE LUMII Investitorii, atenţi la raportările companiilor

Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, investitorii urmărind raportările financiare ale companiilor din regiune.

• Euronext Paris

- Acţiunile băncii franceze Credit Agricole SA au urcat cu 0,5%, la 14,62 euro la ora locală 15.12, după ce aceasta a anunţat creşterea profitului său în ultimul trimestru din 2024.

- Acţiunile TotalEnergies SA au câştigat 1,5%, ajungând la 57,88 euro la ora 15.14. Profitul raportat ieri de compania petrolieră a depăşit aşteptările analiştilor.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,3%, la 7.885,10 puncte la ora 15.16.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei auto germane Volkswagen AG s-au depreciat cu 2,7%, la 92,08 euro la ora 15.20. Dassault Systèmes a anunţat marţi un parteneriat strategic pe termen lung cu Volkswagen, menit să accelereze tranziţia producătorului auto către vehicule definite prin software, conform Reuters.

- Acţiunile Commerzbank AG au urcat cu 0,5%, la 18,55 euro la ora 15.21. Directorul general al grupului bancar UniCredit SpA, Andrea Orcel, le-a trimis o scrisoare angajaţilor din Germania ai băncii italiene în care le-a prezentat avantajele unei eventuale fuziuni cu Commerzbank, potrivit Bloomberg.

- Indicele DAX a crescut cu 0,1%, la 21.532,42 puncte la ora 15.22.

• Borsa Italiana

- Acţiunile Intesa Sanpaolo SpA au coborât cu 0,5%, la 4,23 euro la ora 15.32. Intesa Sanpaolo Group a anunţat că a înregistrat cele mai bune rezultate financiare din istoria sa, încheind anul 2024 cu un profit net de 8,7 miliarde de euro, în creştere cu 12% faţă de 2023. Performanţa îi permite băncii să distribuie acţionarilor dividende în numerar de 6,1 miliarde de euro pentru 2024 şi plănuieşte un nou program de răscumpărare de acţiuni în valoare de 2 miliarde de euro.

- Indicele FTSE MIB a scăzut cu 0,5%, la 36.539,56 puncte la ora 15.33.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au fluctuat ieri dimineaţă, investitorii fiind atenţi la rezultatele raportate de companii.

- Acţiunile Uber Technologies Inc. au scăzut cu 7%, la 44,85 dolari la ora locală 09.39. Compania de ride-hailing a avertizat că aprecierea dolarului i-ar putea afecta rezervările brute în primul trimestru din 2025.

- Acţiunile The Walt Disney Co. au coborât cu 0,9%, la 112,27 dolari la ora 09.42, deşi compania de mass-media şi divertisment a publicat rezultate peste aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,05%, la 44.576,29 puncte la ora 09.44, S&P 500 a scăzut cu 0,2%, la 6.028,74 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Apple Inc. s-au depreciat cu 1,2%, la 230,11 dolari la ora 09.48. Potrivit unor surse citate de Bloomberg News, autorităţile de reglementare din China iau în calcul lansarea unei investigaţii privind comisioanele percepute de App Store, respectiv politicile sale.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 0,4%, la 19.567,23 puncte la ora 09.50.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, investitorii fiind atenţi la tensiunile comerciale dintre China şi SUA, respectiv la raportările de pe Wall Street.

- Acţiunile constructorului auto japonez Nissan Motor Co. au coborât cu 4,9%, la 387 yeni, după ce în presă au apărut informaţii referitoare la abandonarea proiectului de fuziune cu rivalul Honda Motor Co., ale cărui titluri au urcat cu 8,2%, la 1.500 de yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,09%, la 38.831,48 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile Insignia Financial Ltd. s-au apreciat cu 6,9%, la 4,62 dolari australieni. Compania de servicii financiare Brookfield Asset Management s-a alăturat Bain Capital şi CC Capital în cursa pentru achiziţia Insignia Financial, furnizor de servicii financiare din Australia, cu o ofertă care evaluează firma la 3 miliarde de dolari australieni (1,9 miliarde de dolari SUA).

- Acţiunile producătorului de aur Northern Star Resources Ltd. au urcat cu 1,7%, la 17,78 dolari australieni, cele ale Bellevue Gold Ltd. - cu 0,4%, la 1,26 dolari australieni, ca urmare a evoluţiilor de pe piaţa metalului preţios. Pe acelaşi segment, titlurile Evolution Mining Ltd. au înregistrat un avans de 2,1%, la 5,88 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,5%, la 8.416,90 puncte.