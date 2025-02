BURSELE LUMII Investitorii europeni, atenţi la raportări şi inflaţie

Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, investitorii fiind atenţi la raportările companiilor din regiune şi la inflaţia din SUA.

• Euronext Amsterdam

- Titlurile producătorului olandez de bere Heineken NV au urcat cu 13,7%, la 77,30 euro la ora locală 15.53, după ce acesta a raportat un profit peste aşteptări şi a lansat un program de răscumpărare de acţiuni.

- Acţiunile ABN Amro NV au câştigat 9,1%, ajungând la 17,97 euro la ora 15.54. Banca a publicat rezultate trimestriale peste estimările pieţei.

- Indicele AEX a crescut cu 0,1%, la 940,27 puncte la ora 15.54.

• London Stock Exchange

- Titlurile Barratt Redrow Plc au înregistrat un plus de 5,1%, la 459,16 pence la ora 15.09. Compania britanică de construcţii a estimat un profit anual spre limita superioară preconizată de analişti. În plus, aceasta a lansat un program de răscumpărare de acţiuni în valoare de 100 de milioane de lire sterline (124,4 milioane de dolari) pe an.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 0,1%, la 8.788,67 puncte la ora 15.12.

• Euronext Paris

- Titlurile Kering SA au urcat cu 6,1%, la 262,45 euro la ora 15.58. UBS şi-a modificat în sens pozitiv ţinta pentru preţul acţiunilor companiei franceze care deţine numeroase magazine şi branduri de lux după ce, marţi, aceasta a raportat vânzări peste aşteptări pentru ultimul trimestru din 2024.

- Acţiunile Pernod Ricard SA, producător de băuturi alcoolice, s-au apreciat cu 0,7%, la 98,48 euro la ora 16.00, deşi, săptămâna aceasta, Federaţia Exportatorilor Francezi de Vinuri şi Băuturi Spirtoase a anunţat că exporturile franceze de vin şi băuturi spirtoase au scăzut în 2024 pentru al doilea an consecutiv.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,06%, la 8.024,08 puncte la ora 16.02.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au scăzut ieri dimineaţă, după anunţul privind creşterea peste aşteptări a inflaţiei în SUA, în luna ianuarie.

- În acest context, titlurile The Home Depot Inc., cel mai mare retailer american de produse de bricolaj, s-au depreciat cu 2,5%, la 405,96 dolari la ora locală 10.19.

- Tot pe segmentul de retail, acţiunile Macy's Inc. au coborât cu 0,3%, la 14,63 dolari la ora 10.20, cele ale Best Buy Co. -cu 2,2%, la 86,04 dolari.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a coborât cu 0,8%, la 44.245,87 puncte la ora 10.22, S&P 500 - cu 0,6%, la 6.032,17 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Super Micro Computer Inc. au câştigat 5,6%, ajungând la 40,78 dolari la ora 10.23, deşi compania de tehnologie a informaţiei şi-a redus estimările pentru veniturile din anul fiscal curent.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 0,3%, la 19.577,63 puncte la ora 10.25.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, pe fondul avansului randamentelor obligaţiunilor americane.

- Acţiunile Nissan Motor Co. au coborât cu 5,9%, la 416 yeni. Preşedintele gigantului tehnologic Foxconn din Taiwan, Young Liu, a declarat ieri că obiectivul companiei îl reprezintă cooperarea cu Nissan, nu achiziţia producătorului auto japonez care se confruntă cu dificultăţi după eşecul discuţiilor de fuziune cu Honda, conform Reuters.

- Titlurile Honda Motor Co. au pierdut 1,3%, ajungând la 1.404 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,4%, la 38.963,70 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Commonwealth Bank of Australia au urcat cu 2,4%, la 165,98 dolari australieni. Banca australiană a raportat rezultate financiare peste aşteptări.

- Pe acelaşi segment, titlurile National Australia Bank s-au apreciat cu 1,7%, la 41,11 dolari australieni, cele ale ANZ Group Holdings Ltd. - cu 0,7%, la 31,23 dolari australieni.

- Acţiunile producătorului de aur Northern Star Resources Ltd. au coborât cu 1,3%, la 18,30 dolari australieni, cele ale Bellevue Gold Ltd. - cu 3,7%, la 1,16 dolari australieni, ca urmare a declinului cotaţiilor metalului preţios. Titlurile Evolution Mining Ltd., de asemenea producător de aur, au înregistrat un avans de 1,1%, la 6,29 dolari australieni.

- Acţiunile Computershare Ltd. au urcat cu 15,5%, la 41,53 dolari australieni. Compania de transfer de acţiuni a raportat profituri în creştere.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,6%, la 8.535,30 puncte.