BURSELE LUMII Pieţele europene şi americane continuă să urce

Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, în condiţiile în care randamentele obligaţiunilor guvernamentale din SUA au mai pierdut teren, după publicarea datelor privind inflaţia.

• Euronext Paris

- Acţiunile Ubisoft SA, companie franceză de jocuri video, s-au apreciat cu 3,8%, la 12,14 euro la ora locală 15.04. Potrivit Bloomberg, Tencent Holdings şi familia fondatoare a Ubisoft iau în considerare crearea unei noi societăţi mixte care ar include unele active Ubisoft.

- Titlurile Bureau Veritas SA, companie specializată în testare, inspecţie şi certificare, au urcat cu 1,8%,la 30,22 euro la ora 15.08. Bureau Veritas şi compania elveţiană de testare SGS au anunţat că derulează negocieri de fuziune.

- Acţiunile JCDecaux SE, companie de publicitate, au câştigat 1,8%, atingând 15,37 euro la ora 15.08. JPMorgan a modificat în sens pozitiv calificativul pentru JCDecaux la "neutral", de la "underweight".

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,9%, la 7.487,93 puncte la ora 15.13.

• Deutsche Börse

- Acţiunile companiei germane de utilităţi RWE AG au urcat cu 2,8%, la 29,14 euro la ora 15.19, cele ale E.ON SE - cu 1,6%, la 10,72 euro. Un număr de aproximativ 2.400 de turbine eoliene, capabile să producă în total aproximativ 14 Gigavaţi, au primit aprobările preliminare din partea autorităţilor de reglementare în 2024, mai mult cu 8% comparativ cu 2023, anunţă Asociaţia germană pentru energia eoliană şi Asociaţia de sisteme de producere a electricităţii (VDMA).

- Acţiunile grupului auto Volkswagen AG au urcat cu 1,4%, la 95 de euro la ora 15.21. Skoda, subsidiară a Volkswagen, a anunţat creşterea livrărilor sale pe plan mondial cu 6,9% în 2024, la 926.600 vehicule, pe fondul cererii din Europa, conform Reuters.

- Indicele DAX a crescut cu 1,6%, la 20.586,51 puncte la ora 15.21.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, după publicarea datelor privind inflaţia, care arată încetinirea avansului preţurilor de consum în luna decembrie.

- Titlurile Boeing Co. au urcat cu 0,8%, la 168,37 dolari la ora locală 09.38. Livrările de avioane Boeing noi şi-au revenit în luna decembrie, după o serie de greve care au încetinit producţia grupului american în toamna anului trecut, anunţă Reuters.

- Acţiunile Citigroup Inc. s-au apreciat cu 3,9%, la 76,36 dolari la ora 09.40. Banca a raportat rezultate financiare peste estimări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 1,5%, la 43.151,19 puncte la ora 09.41, S&P 500 - tot cu 1,5%, la 5.928,87 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Meta Inc. au urcat cu 2,5%, la 609,28 dolari la ora 09.45, cele ale Alphabet Inc., deţinătorul Google, cu 1,5%, la 194 dolari. Comisia Europeană analizează o posibilă revizuire a investigaţiilor asupra unor giganţi tehnologici precum Apple, Meta şi Google, după victoria în alegerile prezidenţiale americane a lui Donald Trump, potrivit unui articol publicat marţi de Financial Times, citat de Reuters.

- Titlurile Apple Inc. au consemnat un avans de 1,8%, la 237,56 dolari la ora 09.47.

- Indicele Nasdaq Composite a urcat cu 2%, la 19.418,43 puncte la ora 09.47.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au scăzut ieri, în majoritate, în aşteptarea datelor privind inflaţia din SUA.

- Acţiunile companiei aeriene nipone ANA Holdings Inc. au înregistrat un plus de 0,3%, la 2.795 yeni, cele ale Japan Airlines Co. - un minus de 0,4%, la 2.421 yeni. Numărul vizitatorilor străini în Japonia a ajuns la 36,87 milioane în 2024, un nou nivel record, în timp ce cheltuielile lor au depăşit pentru prima dată 8.000 miliarde de yeni (50,8 miliarde de dolari), arată datele oficiale publicate ieri, conform Reuters.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 0,08%, la 38.444,58 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile companiei miniere Rio Tinto Group Ltd. s-au depreciat cu 0,3%, la 119,49 dolari australieni, cele ale BHP Group Ltd. - cu 1%, la 39,78 dolari australieni, titlurile Fortescue Ltd. au urcat cu 1,8%, la 18,84 dolari australieni. Preţul minereului de fier era în creştere ieri.

- Titlurile băncii ANZ Group Holdings Ltd. s-au apreciat cu 0,6%, la 29,19 dolari australieni, cele ale National Australia Bank Ltd. - tot cu 0,6%, la 37,40 dolari australieni, în aşteptarea publicării, astăzi, a cifrelor privind inflaţia din ţară.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,2%, la 8.213,30 puncte.