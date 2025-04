CONFIDEX, editia a 12-a: Schimbare de atitudine in randul managerilor romani

Antreprenorii romani se afla intr-un echilibru fragil intre optimism si ingrijorare, potrivit unui comunicat CONFIDEX. Simt presiunea unui context global tot mai instabil, dar nu intra in panica, ci dimpotriva, se bazeaza pe experienta trecutului si pe capacitatea de adaptare.

Cea de-a 12-a editie a studiului CONFIDEX, sustinut de fondurile de private equity ROCA, Agista si de CITR, liderul pietei de insolventa si restructurare din Romania, condus pe un esantion de peste 500 de manageri de top, confirma acest sentiment mixt: 64% dintre manageri se asteapta ca economia globala sa se inrautateasca (55%), dar 42% cred ca situatia propriei companii va ramane stabila, in timp ce 26% se asteapta la o imbunatatire a situatiei propriilor companii.. Prudenta e reala, dar nu paralizanta. In Romania, mediul de afaceri pare sa fi invatat sa functioneze in incertitudine, sa mearga mai departe chiar si atunci cand nu exista claritate.

Indicele CONFIDEX din S1 2025 este 51,3 - un nivel apropiat de cel de la finalul anului trecut (52), care arata o stare de asteptare, dar si un semnal ca business-urile romanesti inca "tin linia" intr-un peisaj complicat.

Conform studiului CONFIDEX S1 2025 companiile din domeniul serviciilor se dovedesc a fi cele mai optimiste, cu un indice de incredere de 52.7, urmate de cele din IT (52.9). Pe de alta parte, sectorul agricol adopta o atitudine mai prudenta (indice de 45.7), in contextul complicarii situatiei generale din domeniu.

"Antreprenorii romani dau dovada de forta si adaptabilitate. Pentru al treilea semestru consecutiv, increderea in economie ramane stabila - un semn ca mediul de afaceri a invatat lectiile ultimilor ani. CONFIDEX ne arata si o directie clara: avem nevoie de un mediu care sustine cresterea si atrage capital in zonele care pot face diferenta. Desi contextul global e tot mai instabil, companiile romanesti par sa fi dezvoltat anticorpii necesari ca sa mearga mai departe, chiar si in mijlocul turbulentelor. Abordarea traditionala nu mai este viabila. Ce e incurajator, insa, e ca tot mai multi antreprenori romani vor sa capitalizeze potentialul pietei, mai ales daca ecosistemul de investitii le sustine initiativele. In spatele acestei reziliente sta o viziune tot mai clara: construirea unor afaceri sustenabile, care nu raspund doar prezentului, ci modeleaza viitorul economic al Romaniei," a declarat Andrei Cionca, co-fondator al fondurilor de private equity ROCA si Agista, si initiatorul studiului CONFIDEX.

Cu un procent al increderii fata de investitori de 81%, managerii si antreprenorii resimt nevoia unui rol din ce in ce mai pronuntat al acestora in economie. Astfel, 32% dintre manageri declara ca ar avea nevoie de sprijin financiar din partea investitorilor, acestia fiind perceputi ca parteneri valorosi pentru stabilitatea financiara a companiilor, dar si ca suport pentru dezvoltarea strategiilor de business, care sa sustina navigarea prin provocarile actuale si sa duca la scalarea afacerilor. Managerii considera ca investitorii contribuie semnificativ la stabilitatea financiara a companiilor in care investesc, cu 72% din respondenti recunoscand aceasta contributie.

"Investitorii privati joaca un rol-cheie in dezvoltarea economiei romanesti, mai ales acum, cand provocarile sunt tot mai mari. Antreprenorii stiu ca un investitor bun inseamna mai mult decat capital - inseamna si viziune, experienta si parteneriat. Sprijinul lor poate face diferenta intre stagnare si scalare. Totusi, este crucial sa abordam aceasta relatie cu prudenta. Persista inca mitul ca investitorii urmaresc doar profitul rapid, iar aceasta perceptie creeaza o bariera. De aceea, parteneriatele bazate pe incredere si obiective comune sunt esentiale pentru o crestere sanatoasa si durabila", a explicat Andrei Cionca.

Rezultatele editiei a 12-a a studiului CONFIDEX indica o tendinta generala de precautie in privinta contextului economic actual, marcat de incertitudini si riscuri. Majoritatea managerilor (57%) prognozeaza o accentuare a inflatiei, iar 39% se asteapta ca PIB-ul Romaniei sa scada in urmatoarele luni. Aceste proiectii sunt amplificate de asteptarile de crestere a ratei somajului (49% dintre respondenti) si de deprecierea leului fata de euro (54% dintre respondenti).

In ceea ce priveste perceptia asupra evolutiei propriei afaceri, 41% dintre manageri afirma ca situatia companiei lor s-a deteriorat in ultimele 6 luni, iar jumatate dintre acestia cred ca lucrurile se vor inrautati pe termen scurt. In acelasi timp, s-a inrautatit si perceptia cu privire la evolutia macroeconomica in ultimele 6 luni, astfel ca 79% dintre manageri resimt o depreciere a starii economiei globale si 72% a economiei europene.

Managerii pastreaza o atentie deosebita asupra costurilor operationale, 73% dintre respondenti anticipand o crestere a cheltuielilor de productie si functionare in urmatoarele 6 luni, ceea ce le poate influenta strategiile de preturi. Totodata, pentru perioada urmatoare, managerii isi concentreaza atentia asupra unor aspecte esentiale pentru securizarea si dezvoltarea afacerilor. Prioritatile identificate in editia a 12-a a studiului CONFIDEX includ imbunatatirea relatiilor cu clientii (29%) si cresterea vanzarilor (47%), dar si diversificarea investitiilor.

Diversificarea produselor continua sa fie perceputa ca principala oportunitate, 23% dintre manageri subliniind acest aspect. Aceasta oportunitate se manifesta in diverse sectoare, inclusiv industrie, constructii, comert / FMCG si energie. Topul oportunitatilor este completat de accesul mai facil pe pietele internationale (15%) si de digitalizare / tehnologizare (13%). Desi aceste aspecte sunt, in principal, asociate cu sectorul IT, toate sectoarele identifica un potential semnificativ in sporirea productivitatii prin intermediul automatizarii. Alte oportunitati relevante reliefate de studiu sunt cresterea investitiilor (12%) si atragerea de noi clienti (11%), ambele inregistrand o usoara crestere comparativ cu S2 2024. De asemenea, se observa o evolutie pozitiva a perceptiei asupra posibilitatii de stimulare a cererii din piata. Aproximativ 10% dintre companii cred ca reducerea incertitudinilor ar putea genera noi oportunitati de dezvoltare.