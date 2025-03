Cristian Pandel: "Cerul nostru este în mâinile companiilor străine; AnimaWings - o alternativă românească în piaţa aviatică"

Cerul nostru este în mâinile companiilor aviatice străine, subliniază Cristian Pandel, Chairman of the Board Memento Group (care deţine companiile AnimaWings şi Christian Tour), care spune că, în aceste condiţii, AnimaWings vine ca o alternativă românească în piaţa de profil.

În cadrul evenimentului de lansare a primelor două aeronave Airbus A220-300 din flota companiei, Cristian Pandel a menţionat că AnimaWings a pornit de la un vis apărut în 2019, care a prins viaţă în 2020 - cel mai greu an din aviaţia mondială, respectiv în pandemie: "Avionul nostru are scris pe fuzelaj «The Heart of Romania», iar alături stă tricolorul românesc, pe coadă are o inimă, semenle secundare din brandul nostru fiind motivele tradiţionale de pe porţile maramureşene şi de pe iile din Oltenia. România are nevoie de o companie naţională privată românească, de o companie strategică. Am văzut în ultiimii ani că cerul nostru este în mâinile companiilor aviatice străine. Noi am dovedit în industria de turism, timp de 28 de ani, ceea ce putem face ca oameni de afaceri care ţin banii şi investesc aici, în România. Următorul pas era oarecum normal - să intrăm în industria conexă, în aviaţe. Noi facem lucrurile pas cu pas, dar le facem serios, la un alt standard. Unul din statement-urile noastre este «Unim România» - acea Românie turistică, acea Românie de business, politică, economică etc., dar cel mai important este că suntem toţi un singur gând şi un singur suflet. Inima de pe coada avioanelor AnimaWings este şi simbolul grupului pe care îl conducem şi este ceea ce ne reprezintă pe noi - compania este una cu suflet, cu valorile de bază ale românilor şi cu valorile creştine pe care noi le avem la bază, iar tot ceea ce am făcut până acum am făcut cu ajutorul lui Dumnezeu".

Cele două aeronave Airbus A220-300, sosite recent din fabrica Airbus din Mirabel, Canada, au fost lansate oficial, ieri, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă din Bucureşti. Aceste avioane sunt primele dintr-un contract amplu de livrări în regim leasing prin locatorul de aeronave comerciale Azorra. Aeronavele de ultimă generaţie, configurate special după specificaţiile AnimaWings, operează deja preponderent pe rutele regulate domestice şi internaţionale ale companiei. Aeronavele au 137 de locuri, din care 12 scaune de business rabatabile, un spaţiu între scaune net superior altor modele din piaţă şi cinci locuri pe fiecare rând la economy. Culoarele mai largi şi ferestrele de mari dimensiuni oferă pasagerilor un confort suplimentar.

Marius Pandel, Preşedintele Consiliului de Administraţie al companiei aviatice cu acţionariat 100% românesc, consideră că piaţa este saturată de companii low-cost sau ultra low-cost, context în care AnimaWings vine ca o alternativă de companie smart-cost în piaţa românească: "Smart-cost înseamnă cel mai bun raport calitate-preţ, deci nu facem rabat de la calitate, atâta vreme cât nu afectăm preţul foarte mult. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Conceptul nostru este centrat în jurul pasagerului şi toate investiţiile sunt bazate pe satisfacţia clientului. Zburăm pe aeroporturile principale, nu pe cele secundare, ale destinaţiilor noastre, iar avioanele sunt modele de generaţie nouă, cele mai moderne din piaţă, serviciile noastre fiind pe măsură. Vorbim despre aeronave «green», prietenoase cu mediul, care au cu 25% mai puţine emisii de carbon şi care poluează fonic cu 52% mai puţin".

Potrivit surselor citate, avioanele A220-300 au o capacitate pentru bagaje foarte bună, fiecare scaun are USB şi USB C, pentru telefon şi pentru tabletă. Clasa de business este aceea clasică, cu câte două scaune pe fiecare dintre cele două rânduri; practic, este vorba despre două fotolii, ne-a explicat, recent, Cristian Pandel: "Avem catering la business, cu trei tipuri de meniu create de un cunoscut chef din Bucureşti. Printre avantajele de la business class se numără accesul cu două bagaje şi check-in online inclus.

Următoarele scaune - şapte rânduri cu câte cinci scaune fiecare (două pe un rând şi trei pe un rând) - fac parte din clasa premium. Aici avem un spaţiu la picioare mai mic decât la business class, dar mai mare decât cel de la ultimele scaune din avion, au tetiere speciale pentru cap şi au troler inclus în bilet. Alegerea locului este gratuită.

A treia clasă de scaune - economy - include trolerul de mână şi alegerea locului. Scaunele sunt similare, distanţa dintre ele este puţin mai mică în ultimele rânduri, dar net superioară faţă de cea pe care o oferă avioanele ce aparţin companiilor low cost".

Nu în toate cazurile zborurile low-cost reprezintă cea mai ieftină variantă pentru clienţi, subliniază Marius Pandel, care explică: "În cazul companiilor de zbor low-cost, biletele nu includ bagaje, locul nu este gratuit, de cele mai multe ori avionul te lasă pe un aeroport secundar de unde mai trebuie să iei un autobuz sau un tren ca să ajungi la destinaţie, iar toate aceste lucruri fac ca, în final , drumul să te coste mai mult decât te-ar costa zborul cu AnimaWings, unde ai bagajul de mână inclus în preţ, checkin-ul gratuit, alegerea locului din avion gratuită, adică serviciile care sunt extra la o companie low-cost, la noi sunt incluse în preţ. De multe ori pasagerul este dispus să dea câţiva euro în plus pentru un confort sporit".

În a doua parte a anului în curs, este planificată recepţionarea următoarelor două Airbus A220-300, care vor fi, de asemenea, alocate în principal operării de rute regulate, dar şi pe unele cursele charter din programul "Premium Charter", dezvoltat împreună cu agenţia Christian Tour.

Tot anul acesta, compania a mai recepţionat un avion Airbus A320, o aeronavă de dimensiuni mai mari, cu 180 de locuri pentru pasageri, folosită preponderent pentru cursele charter către destinaţii turistice din Egipt, Tunisia, Grecia, Turcia, Spania şi Portugalia. Până la mijlocul lunii aprilie 2025, compania va mai recepţiona încă o aeronavă Airbus A320 - la timp pentru sezonul curselor charter, care este în plină desfăşurare după data de 1 mai, când începe operarea către cele mai multe destinaţii de vacanţă.

"Suntem într-o expansiune accelerată, cu tot mai multe zboruri, atât pe rutele interne, cât şi pe cele externe, iar până la finalul acestui an vom opera un total de şapte aeronave Airbus proprii. Avem un grad de ocupare de circa 75% pentru cursele interne şi peste 80% pentru cele internaţionale deja în operare. Cea mai frumoasă surpriză pe care o avem este că numărul pasagerilor pentru ruta către Paris - Charles de Gaulle creşte de la un zbor la altul, dar mai ales pentru feedback-ul mereu pozitiv venit din partea călătorilor cu privire la gradul de confort şi serviciile oferite la bord", a mai spus Marius Pandel.

Şi rutele domestice indică o evoluţie pozitivă, cu un trend ascendent al gradului de încărcare de la o săptămână la alta, în special din partea Moldovei. De altfel, compania are deja în vedere extinderea operării pe ruta Bucureşti-Iaşi si retur, prin introducerea unor frecvenţe adiţionale.

Cerere foarte mare vine şi din Vestul ţării. Una dintre aeronavele A320 se va muta, din sezonul de vară, în baza operaţională la Timişoara, de unde efectua rute split charter către Grecia, Turcia, Spania, Tunisia, Egipt. Compania intenţionează ca, din sezonul de iarnă, sa iniţieze şi o serie de rute regulate din Timişoara, cu conexiuni către Bucureşti, dar şi direct către destinaţii internaţionale.

Marius Pandel a conchis: "Am anticipat bine un apetit crescut pentru serviciile Business Class atunci când am configurat aeronavele A220-300 şi vedem acum cerere semnificativă pentru aceste servicii atât pe rutele externe, cât şi pe cele interne. Este un semn că românii sunt tot mai interesaţi de confort şi tot mai atenţi la calitatea serviciului oferit, dar mai cu seamă la un raport corect calitate-preţ. Noi ne-am propus să reînviem conceptul de ospitalitate românească şi să oferim o experienţă autentică la bord, de aceea am şi introdus recent meniurile create de bine-cunoscutul Chef Alex Petricean, dar şi o mulţime de alte servicii care să îi facă pe călătorii noştri să se simtă cu adevărat bineveniţi în aeronavele noastre".

Pentru rutele preponderent turistice din perioada verii, compania înregistrează creşteri semnificative ale achiziţiei de bilete în avans, mai ales pentru perioadele aglomerate, un exemplu fiind zborurile către destinaţii populare, precum Ibiza sau Nisa.

Tot mai mulţi români doresc să călătorească şi în Israel, conform sursei citate: "Tel Aviv este o altă destinaţie pentru care observăm un interes sporit, mai ales în contextul reluării deplasărilor turistice. Tocmai datorită cererii crescute atât din partea touroperatorilor români, cât şi a pasagerilor individuali, avem în vedere extinderea numărului de frecvenţe şi mărirea capacităţii de zbor către Israel, pentru toamna lui 2025".

În prezent, compania operează zboruri regulate către Paris, Stockholm, Larnaca, Nisa, Ibiza, Dublin, Tel Aviv, Cluj, Iaşi, Oradea, Dubai şi Marrakesh.

Pentru categoria split-charter/zboruri sezoniere, AnimaWings acoperă rute precum Corfu (din Bucureşti & Timişoara), Creta - Heraklion (din Braşov, Bucureşti, Cluj, Oradea), Zakynthos (Bucureşti, Cluj, Timişoara), Kefalonia (Bucureşti), Rhodos (Bucureşti, Timişoara), Faro (Bucureşti), Palma de Mallorca (Bucureşti & Timişoara), Tenerife (Bucureşti).