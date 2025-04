De ce eşuează tinerii antreprenori şi ce pot face diferit

Aproape două treimi dintre români (63%) consideră că există condiţii favorabile pentru a începe o afacere în zona în care locuiesc, arată un studiu al Universităţii Babeş-Bolyai. Mulţi dintre ei ezită însă să facă pasul concret în lumea business-ului din cauza neîncrederii în propriile abilităţi de antreprenor sau a fricii de eşec. Noua ediţie a evenimentului "Permis de antreprenor" a reunit nume de prim rang ale mediului de business românesc, precum Romaniţa Iovan, fashion designer, dar şi antreprenor imobiliar, Marius Ştefan, cofondator al Grupului Autonom, Melania Medeleanu, trainer de public speaking, şi Mihai Pătraşcu, fondatorul EvoMag. Cei patru invitaţi ai fondatorului şi moderatorului evenimentului Constantin Paraschiv au abordat, din perspective complementare, o serie de provocări actuale cu care se confruntă noua generaţie de antreprenori din România.

Romaniţa Iovan a exemplificat prin propria sa experienţă importanţa perseverenţei de care trebuie să dea dovadă un antreprenor aflat la început de drum: "Cel mai important element, care m-a definit în toţi aceşti 34 de ani de activitate, este faptul că sunt foarte curajoasă şi ambiţioasă. Îmi cunosc limitele, dar de fiecare dată le depăşesc. Aşa ne dezvoltăm, creştem şi privim înainte. (...) Dacă nu îţi asumi riscurile, nu te poţi dezvolta. Dacă ai o pasiune şi vrei să te dezvolţi, îţi vin energia, curajul şi un strop de nebunie. Suntem într-o ţară în care există multiple posibilităţi de a te dezvolta, important este să ai creativitate, să stabileşti cu claritate ceea ce îţi doreşti să faci, să găseşti oportunităţile potrivite, să fii extraordinar de serios şi să îţi vezi drumul tău. Este esenţial să ai încredere în tine."

Marius Ştefan a dezvoltat la rândul său ideea valorificării oportunităţilor existente, dintr-o perspectivă complementară: "Gândiţi-vă în felul următor: vă pricepeţi un pic la comunitatea voastră din industria în care activaţi - ştiţi cum stau lucrurile, cine face treaba bine, ce furnizori pot fi, ce clienţi. Cum ar fi dacă, cu cunoştinţele pe care le aveţi, mergeţi în afara României şi vedeţi ce merge acolo, în industria respectivă, ce aduce valoare adăugată concretă, şi apoi aduceţi în comunitatea voastră lucruri care sunt testate şi deja merg acolo. Sunt încă o grămadă de lucruri care pot fi puse la punct în România. Acesta a fost criteriul meu când m-am întors în ţară şi mă uitam de fiecare dată când mi se părea că ceva nu merge bine - mă gândeam că lucrurile trebuie să funcţioneze altfel."

Melania Medeleanu a venit cu o abordare concretă a modului în care tinerii antreprenori îşi pot dezvolta abilităţile de comunicare şi interacţiune în mediul de business: "Cred că, în momentul în care interacţionăm cu cineva şi vrem să îi prezentăm o idee de business, este nevoie de claritate. Dacă după o discuţie de 5 minute habar nu am ce faci, se cheamă că a fost degeaba, s-ar putea să nu îmi mai amintesc despre tine. Apoi este important să avem credibilitate - degeaba îmi vorbeşti jumătate de oră, este important să îmi dai câteva informaţii relevante despre activitatea ta şi care să mă facă să spun «Îmi place tipul ăsta, pare că ştie ce face». Apoi trebuie să spui cu ce te diferenţiezi de alţii, pentru că sunt foarte mulţi oameni care fac aceleaşi lucruri. Să ştiu ce faci în plus sau mai repede, mai bine sau mai inovator faţă de ceilalţi care concurează cu tine."

Mihai Pătraşcu a oferit şi el o perspectivă pragmatică extrasă din cei 20 de ani de activitate pe piaţa locală: "Ca antreprenor, energia internă şi automotivarea sunt extrem de importante. Am avut în 20 de ani foarte multe situaţii provocatoare, iar după ce am trecut de ele am văzut ca ne-au învăţat foarte multe aceste situaţii. (...) Am avut noroc de oameni - am învăţat că limita unui business este limita antreprenorului şi am învăţat lecţia de a asculta a mai mult de la oameni potriviţi lângă mine. Al treilea lucru - ne-am uitat întotdeauna la concurenţă, şi avem o concurenţă puternică în piaţa din România, dar întotdeauna şi în intern, ca să vedem ce putem face mai bine, de ce oameni avem nevoie şi cum reuşim să aducem oamenii potriviţi în locurile potrivite."

În cadrul evenimentului "Permis de antreprenor", Romaniţa Iovan a detaliat şi modul în care pasiunea sa pentru modă şi un context aparte au făcut-o să îşi dezvolte afacerile şi în domeniul imobiliar la începutul anilor '90, dar şi cât de importantă este în acest sens flexibilitatea în faţa schimbărilor: "Primul proiect a fost realizat cu împrumuturi girate cu casele rudelor şi apropiaţilor care au crezut în mine. Am luat credite cu care am reuşit să mă dezvolt până la un anumit nivel. La un moment dat, m-am oprit pentru că nu am mai avut finanţare. Am reuşit să continui pentru că am găsit finanţare şi am găsit şi primul chiriaş - practic nu a mai fost casa mea de modă acolo. Am schimbat optica şi scenariul şi de aceea consider că este bine să fii pregătit să fii foarte maleabil şi deschis la schimbări. De asemenea trebuie să ai claritate, să gândeşti foarte bine ce poţi să faci şi când trebuie să faci."

Marius Ştefan a adus în prim-plan o altă probă dificilă pe care un antreprenor trebuie să o depăşească în evoluţia sa: "Pe măsură ce creşte business-ul şi echipa, lucrurile devin tot mai complexe şi trebuie să faci cea mai grea tranziţie prin care trece un antreprenor - de la cea de manager al unei echipe, la manager al unor manageri. Pentru ca să poţi să fii performant când conduci oameni care conduc echipe, trebuie să faci exact opusul la ce a funcţionat până atunci. Chiar dacă în continuare eşti cel mai bun om din firmă, trebuie să îi laşi să ia propriile decizii, să greşească, pentru că altfel nu vor învăţa. În felul acesta vor căpăta experienţă şi încredere şi vor deveni în timp mai buni decât voi."

Importanţa ascultării opiniilor celorlalţi oameni din echipă a fost evidenţiaţă şi de Melania Medeleanu: "Mi se pare esenţial pentru o comunicare eficientă cu echipa ta să ştii când să taci în momentele în care ai vrea să zici o «nezisă». Iei o pauză, respiri şi după care vezi, dacă îţi mai vine să o spui după 5 minute, atunci trebuie să găseşti modalitatea potrivită de a o împacheta. Să taci şi pentru a asculta ce are echipa ta de spus, pentru că tentaţia mare este să crezi că tu deţii adevărul şi că tu ştii cel mai bine. Şi uneori chiar poate fi aşa. Dar atunci când petreci foarte mult timp făcând un lucru, există riscul să crezi că lucrurile se fac într-un singur fel - şi atunci să îl laşi pe celălalt să îţi spună ce idei are, înainte de a-i transmite tu ce idei ai, s-ar putea să nască o serie de lucruri foarte creative, inovatoare, de care altfel nu ai avea parte."

Importanţa echipei în reuşita unui antreprenor a fost confirmată şi de Mihai Pătraşcu: "Cu oamenii potriviţi, cu încredere şi motivaţie, reuşeşti foarte mult. Am reuşit pentru că am luat o echipă foarte bună lângă mine. Şi, da, este foarte greu să faci trecerea de la tu care eşti «cel mai bun din curtea şcolii» şi să accepţi că trebuie să fii manager de manageri şi să aduci oameni mai buni lângă tine. Ambiţia este foarte bună în antreprenoriat, dar se numeşte şi ego, care nu mai este atât de bun."

Platforma de media "Permis de antreprenor" a reuşit ca, prin seria de evenimente şi cursuri pe care le organizează să creeze o comunitate solidă de tineri antreprenori în continuă creştere. Prin intermediul mentorilor, personalităţi marcante ale mediului de afaceri, proiectul, lansat în urmă cu doi ani de Euronews şi realizat în parteneriat cu BiziLive TV, are deja o contribuţie semnificativă în dezvoltarea educaţiei antreprenoriale în România, domeniu care înregistrează încă minusuri majore în ţara noastră.

Evenimentul "Permis de antreprenor" beneficiază şi de susţinerea activă a partenerilor săi - BCR, Aqua Carpatica, Polti, The Entrepreneurship Academy, Tudor Communications, Grecu & Partners, Domeniile Sâmbureşti, Elexus Hotel, Moraru şi 10 PM.