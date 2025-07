Diana Buzoianu: "Nu există un conflict între Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan”

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, susţine că nu există un conflict între preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan generat de creşterea cotei TVA. ”Eu cred că şi domnul Bolojan, şi domnul Nicuşor Dan sunt solidari cu ideea de bun simţ, sunt solidari cu direcţia în care România trebuie să meargă”, a spus ministrul Mediului, la Prima TV. Diana Buzoianu îi descrie pe cei doi lideri politici ca fiind ”foarte aplicaţi pe cifre, pe documente, pe excel-uri” şi a subliniat că lucrează foarte bine cu premierul Ilie Bolojan, pe care-l consideră ”un om foarte serios”.

Diana Buzoianu, ministrul USR al Mediului, a fost întrebată, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, de ce preşedintele Nicuşor Dan nu a fost solidar cu premierul Ilie Bolojan pe pachetul de măsuri fiscale, care prevede şi creşterea TVA.

”Eu cred că şi domnul Bolojan, şi domnul Nicuşor Dan sunt solidari cu ideea de bun-simţ, sunt solidari cu direcţia în care România trebuie să meargă. Ştim cu toţii că suntem într-o criză economică, ştim că dacă nu am fi luat deciziile pe care le-am luat... Noi stăteam, practic, la marginea prăpastiei, riscam să cădem peste, România să fie pusă la categoria ”Junk”. Ar fi însemnat nu doar să mai creştem nişte taxe, o lună mai târziu ar fi însemnat că am fi discutaţi de nişte restructurări masive. Astăzi discutăm de reorganizări şi reforme. Acolo am fi discutat de nişte oameni, poate chiar de care era nevoie, care ar fi trebuit să fie daţi afară. Dacă nu am fi luat aceste măsuri, nu le-am fi putut salva într-o lună de acum. Deci, sigur, ăsta este primul pachet. Urmează acum al doilea pachet, care prevede, de fapt, şi nişte reforme pe care românii le aşteaptă de foarte mult timp. Diferenţa între cele două pachete este că unul poate să fie luat imediat, pentru celălalt mai este nevoie de câteva luni. Consilii de Administraţie, pensii speciale, reforma ANAF, sunt o grămadă de lucruri pe care românii le aşteaptă de ani de zile şi care le-au fost promise de ani de zile de guverne care au stat uneori ani de zile în acele portofolii. Noi o să le facem”, a explicat Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a mai fost întrebat dacă e un început de conflict între premierul Ilie Bolojan şi preşedintele Nicuşor Dan.

”Nu. Din contră. Eu cred că amândoi, şi chiar am această bucurie în suflet când zic lucrul acesta, sunt doi oameni care sunt foarte aplicaţi pe cifre, pe documente, pe excel-uri. Asta contează foarte mult. Pot să fie diferenţe de opinie. Şi sunt, vor fi întotdeauna, inclusiv între oamenii care au aceeaşi viziune şi aceeaşi misiune în faţă, dar este foarte important că pentru prima dată vedem dezbaterile astea pe argumente, pe cifre. Ceea ce este net superior faţă de ceea ce s-a întâmplat în ultimii mulţi ani de zile în România”, a spus ministrul Mediului.

Diana Buzoianu, ministru USR, susţine că lucrează ”foarte bine” cu premierul liberal Ilie Bolojan.

”Mi se pare că este un om foarte serios. Eu sunt un om al cifrelor, un om al datelor. Şi mă bucur când pot să mă duc să vorbesc cu oamenii efectiv pe cifre şi pe date. Asta este, din punctul meu de vedere, modelul de politică publică”, a conchis Diana Buzoianu.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, luni, în cadrul unei conferinţe de presă, cum s-a ajuns la majorarea TVA, în condiţiile în care, în campania electorală, a semnat un angajament prin care promitea că TVA nu va creşte pe durata mandatului său. Şeful statului a explicat că „angajamentul Guvernului a fost că taxa nu va creşte şi că vom avea o reevaluare înainte de 15 octombrie”, însă lucrurile s-au schimbat după numirea noului Executiv. Astfel, preşedintele Nicuşor Dan a pasat întreaga responsabilitate a creşterii TVA în curtea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„În acea lună pe care am avut-o înainte de numirea prim-ministrului m-am uitat în foarte multe date financiare şi, în cunoştinţă de cauză, am avut această discuţie cu Coaliţia şi cu premierul desemnat şi asta a fost înţelegerea pe care am avut-o la momentul formării Guvernului. Aşa cum am spus, pentru ca aceste corecţii să fie făcute cu păstrarea TVA-ului la 19% trebuia un set de măsuri administrative, discuţii, un complex de măsuri care ar fi trebuit să fie luate şi în continuare sunt absolut convins că era o direcţie. Din momentul în care am numit Guvernul cu această condiţie, toate discuţiile şi măsurile au intrat în atributul Guvernului, asta e ce pot să vă spun”, a declarat Nicuşor Dan.