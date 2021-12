Afirmaţiile lui Bogdan Drăgoi din cadrul Adunării generale a acţionarilor SIF Banat-Crişana (SIF1) desfăşurată săptămâna trecută la sediul din Arad i-ar putea atrage o sancţiune contravenţională acestuia dacă va fi depusă o plângere la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), spune Csaba Asztalos, preşedintele CNCD. În opinia domnului Asztalos, care a evitat să se antepronunţe pe această speţă, preşedintele-director general al SIF Banat-Crişana s-ar face vinovat de instigare la discriminare.

Şeful CNCD ne-a declarat: "Nu pot să mă antepronunţ, dar în astfel de situaţii partea interesată poate să depună o plângere la Consiliul pentru Combaterea Discriminării sau poate să depună o plângere în interiorul societăţii comerciale unde a avut loc acest incident - pentru că presupun că au un cod de etică sau cel puţin un regulament de organizare internă care interzice discriminarea şi are consecinţe, în sensul în care este obligaţie legală ca orice regulament de ordine interioară sau de funcţionare să aibă o astfel de prevedere. Sau (n.r. partea interesată) se poate adresa instanţei de judecată, construindu-şi cererile aşa cum consideră de cuviinţă. Eu nu pot să mă antepronunţ pe o plângere. (...) Dacă aş spune cum văd (n.r. afirmaţia «sunteţi iranian şi am spus că nu accept banii unui iranian»), ar însemna să mă antepronunţ. În general ştiţi cum văd. (...) Afirmaţia «bani murdari din Iran» lasă senzaţia că ar reprezenta un pericol pentru că ar fi iranian şi generalizează. Dar nu este de nivelul unei răspunderi penale, mai repede contravenţionale, dacă depune plângere la CNCD".

Amintim că Bogdan Drăgoi, preşedintele şi directorul general al SIF Banat - Crişana, i-a spus în AGEA din 25 noiembrie 2021 acţionarului Ben Madadi: "Sunteţi iranian şi (...) nu accept banii unui Iranian; punct", afirmaţie însoţită de insulta: "nu ştiu sursa banilor dumneavoastră, nu ştiu sursa banilor şi nu vreau să accept bani murdari, din Iran, chestii, nu accept din partea dumneavoastră".

Totul a pornit oarecum în glumă, de fapt un şir de glume de speţă joasă făcute de preşedintele Adunării generale Bogdan Drăgoi, care i-a spus, în timpul Adunării generale, lui Ben Madadi, (acţionar al SIF Banat Crişana) că i-a cumpărat din banii lui de buzunar sticla de apă plată cu care îl servise un angajat al SIF (în realitate, acela o adusese de la protocol).

Ben Madadi este cetăţean român de origine iraniană, cunoscut drept cel mai mare acţionar al SIF Muntenia. El susţine că cele zece fonduri de investiţii închise, în care au parcat banii administratorii SIF Muntenia (SIF4) şi SIF Banat Crişana (SIF1), se află în conflict de interese (deoarece au cumpărat acţiuni SIF1 şi 4, cu banii SIF1 şi 4 şi pot vota în favoarea administratorului care le-a vărsat banii). După cum a mai scris BURSA, conform legislaţiei, ar trebui să le fie suspendate voturile în Adunările generale ale SIF-urilor (este un alt motiv decît cel al concertării nedeclarate, de care au fost acuzate, pe bună dreptate, în mod repetat).

Unul dintre cei învinuiţi direct de Ben Madadi - prin viu grai, în şedinţele AGA şi în interviuri, dar şi în articole şi caricaturi publicate în BURSA - este însuşi Bogdan Drăgoi, astfel că acesta din urmă îl întâmpină cu ostilitate, simţind că îi ameninţă poziţia din Consiliul de administraţie, dar, poate, chiar mai grav, îi ameninţă libertatea, dacă se dovedeşte în instanţa de judecată că este autorul unor infracţiuni.

Simţindu-se jignit, pentru că Bogdan Dragoi tot repeta că a cumpărat apa cu banii lui de buzunar, Ben Madadi a vrut să o plătească, moment la care Bogdan Drăgoi l-a insultat râzând: "Nu ştiu sursa banilor dumneavoastră, nu ştiu sursa banilor şi nu vreau să accept bani murdari, din Iran, chestii, nu accept din partea dumneavoastră".

Madadi a insistat să elucideze situaţia, dar Drăgoi, în loc să-şi ceară scuze pentru glumele de prost gust, a devenit serios şi l-a repezit cu superioritate să voteze ca să nu ţină AGA în loc.

În final, Drăgoi a degenerat în afirmaţii serioase de discriminare etnică: "Am spus că sunteţi iranian şi am spus că nu accept banii unui iranian. Punct".

• Ben Madadi: "Imaginaţi-vă în SUA că cineva se adresează unui acţionar că nu ia bani de la el pentru că este evreu sau pentru că este negru. Drăgoi putea măcar să-şi ceară scuze"

Ben Madadi, acţionarul SIF Banat-Crişana care a fost atacat de Drăgoi, ne-a declarat că astfel de afirmaţii în raport cu acţionarii făcute de reprezentanţi ai conducerii unei companii listate ar atrage, în mod normal, demisia acestora.

"Eu am mai citit - fie în comentarii, fie în unele articole de presă -, Bogdan Drăgoi în loc să se refere la mine ca la un cetăţean român sau ca la un om pur şi simplu, au existat referiri la mine ca la «un iranian». Ceea ce este adevărat, dar nu are niciun fel de relevanţă în speţa asta. Şi m-a deranjat asta, ştiind că scopul este de a folosi naţionalitatea mea pentru a mă ataca. Doar că până acum nu am văzut concret un atac bazat pe originea mea. Dar aveam bănuieli de unde provine toată treaba asta cu «un iranian». În AGEA bănuiala s-a clarificat: adică tot ce vedeam în spaţiul public, referitor la mine, că aş fi iranian, mi-am dat seama că sunt şanse mari ca provenienţa să fi fost chiar Bogdan Drăgoi. (...) Imaginaţi-vă aşa ceva în Statele Unite: să fi spus un şef de companie unui acţionar că nu ia bani de la un acţionar pe o apă - pe lângă faptul că apa nu o plătise Bogdan Drăgoi, ci era de la compania unde sunt eu acţionar -, să se adreseze unui acţionar că nu ia bani pentru că este evreu, pentru că este negru sau pentru că este iranian. Acea persoană ar dispărea instant din spaţiul public", ne-a declarat Madadi.

Potrivit acţionarului, declaraţiile lui Drăgoi arată că acesta nu are ce căuta în conducerea unei companii listate.

"Eu nu consider că aşa ceva este penal, pentru că este vorba de dreptul la libera exprimare, dar arată faptul că acea persoană nu are ce căuta în spaţiul public, conducând o companie listată, publică. Acea persoană, în mod normal, după ce a spus aşa ceva, în orice ţară civilizată, ar dispărea din spaţiul public şi asta de bună-voie, şi-ar da demisia. Dar eu sunt convins că nu este cazul aici pentru că Bogdan Drăgoi a făcut multe lucruri mult mai grave: în primul rând şi-a constituit un acţionariat (fictiv) pe banii acţionarilor, adică a dat bani tot felul de fonduri care mai departe au cumpărat acţiuni la SIF1 să-l voteze pe el şi acţionarii respectivi sunt plătiţi an de an cu comisioane din banii tututor acţionarilor. Acestea sunt lucruri ilegale în toată lumea, el le face şi ASF-ul fie pretinde că nu vede sau că nu înţelege despre ce este vorba şi trece peste. Dar acestea sunt lucruri mult mai grave. Eu nu mă aştept de la cineva ca Bogdan Drăgoi, pentru un atac etnic şi rasial, să-şi dea demisia. Sunt convins că nu o să-şi dea demisia. În timpul AGEA el, la doar câteva minute după ce mi-a spus că nu ia bani de la mine pentru că sunt un Iranian, a şi negat că ar fi spus aşa ceva. Putea măcar să-şi ceară scuze, dar a negat", a spus Ben Madadi.

Acesta a mai precizat că nu are în vedere o plângere la CNCD.

"Eu nu sunt genul de om care să vreau să-i creez probleme penale pentru dreptul lui de a fi grobian. Acesta este dreptul lui la exprimare. Deci el dacă decide, alege, să se exprime prin atacuri la originile oamenilor eu nu cred că asta este o problemă penală. Asta este o problemă de educaţie şi de bun-simţ. Eu nu vreau să-i creez probleme penale pentru aşa ceva, chiar dacă ştiu că în legislaţia românească asta este o faptă penală. Eu nu o să fac aşa ceva pentru că, personal, nu consider că dreptul la exprimare trebuie sancţionat penal. Dreptul la exprimare trebuie sancţionat moral şi pentru asta Consiliul pentru Combaterea Discriminării poate să-l sancţioneze, dar eu nu o să cer asta - dacă altcineva cere este în regulă. Astfel de lucruri ţin de educaţie şi de bun-simţ. Dacă cineva nu are educaţie şi bun-simţ trebuie să fie sancţionat de opinia publică, nu de o instanţă sau de vreo instituţie", a mai afirmat Madadi.

Amintim că Bogdan Drăgoi îl are oficial drept consultant pe Najib el Lakis, care are origini libaneze şi ale cărui surse băneşti au fost stabilite de instanţele judecătoreşti ca fiind murdare, de vreme ce l-au condamnat pentru spălare de bani (şi manipulare de piaţă).

• ASF nu comentează declaraţiile lui Drăgoi

În legătură cu acest caz, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ne-a transmis că nu comentează astfel de declaraţii, deoarece nu intră în sfera sa de activitate: "Autoritatea de Supraveghere Financiară are în atribuţii supravegherea respectării legislaţiei care guvernează piaţa de capital şi nu comentează declaraţii care nu se circumscriu acestui obiectiv".

Până la închiderea ediţiei, reprezentanţii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) nu au răspuns solicitării nostre de a se exprima în legătură cu acest incident.