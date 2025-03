Falsificarea vinului: "Secretul lui Bacchus" - un fenomen îngrijorător care zguduie Europa

Industria vinului din Europa se confruntă cu una dintre cele mai mari crize de integritate din ultimele decenii, după ce mai multe scandaluri de fraudă au zguduit pieţele franceze, spaniole, italiene şi portugheze, se arată într-o anchetă jurnalistică publicată astăzi de site-ul Follow the Money. Sursa citează arată că investigaţia a dezvăluit un sistem sofisticat prin care vinul spaniol ieftin în vrac este etichetat fals şi vândut ca vin premium franţuzesc, profitând de lacunele din supravegherea pieţei şi de efectele schimbărilor climatice asupra recoltei.

Potrivit anchetei mai sus menţionate, unul dintre cele mai mari cazuri de fraudă a vinului a fost orchestrat de comerciantul francez de vinuri Jean-Sebastien Lafleche, care, împreună cu alţi complici, a vândut milioane de litri de vin spaniol sub eticheta unor denumiri franceze renumite, precum Margaux şi Medoc. Între 2014 şi 2016, circa 34.587 de hectolitri de vin spaniol au fost introduşi ilegal pe piaţă ca fiind vin franţuzesc de calitate superioară. Lafleche a fost condamnat la doi ani de închisoare, însă nu a petrecut nicio zi în spatele gratiilor, executându-şi pedeapsa sub supraveghere electronică. Întreaga schemă frauduloasă a fost simplă, conform mărturiei sale: vinul spaniol era importat în vrac, amestecat în crame franceze, îmbuteliat şi apoi distribuit supermarketurilor şi restaurantelor din întreaga Europă. Lipsa unui sistem de verificare riguroasă a permis ca această operaţiune să se desfăşoare fără probleme timp de ani de zile.

Această problemă nu este specifică doar în Franţa.

Italia, Spania şi Portugalia se confruntă, de asemenea, cu cazuri de falsificare a vinului, pe măsură ce recoltele scăzute şi creşterea costurilor de producţie îi determină pe unii producători să recurgă la metode ilegale pentru a rămâne competitivi. Condiţiile meteorologice nefavorabile, în special seceta, au redus randamentele producţiei de vin în Europa la cel mai scăzut nivel din 2017, potrivit Organizaţiei Internaţionale pentru Vie şi Vin (OIV). Conform datelor Comisiei Europene, în anul 2024 producţia europeană de vin a fost doar de 146,5 milioane hectolitri. Acest lucru a creat un teren fertil pentru fraudă, pe măsură ce cererea pentru vin de calitate rămâne ridicată, iar oferta autentică scade.

Josep Marrugat, şeful departamentului de viticultură la Uniunea agricolă catalană Unio de Pagesos, a declarat pentru sursa citată: "Cu randamentele scăzute rezultate din secetă, există o tentaţie [în Spania] ca producătorii să comită acte care contravin legilor vinului, iar acest lucru ar trebui condamnat".

• Vinul la vrac, produsul cel mai falsificat

Într-un moment în care industria avertizează că costurile de producţie sunt în continuă creştere, iar consumul scade în Europa - parţial din cauza crizei costului vieţii - companiile de vin şi îmbuteliatorii apelează din ce în ce mai mult la vin în vrac mai ieftin în încercarea de a reduce costurile şi de a creşte profiturile. "O vie care produce în medie 10.000 de kilograme la hectar nu poate declara 30.000 de kilograme la hectar", a afirmat pentru sursa citată Bernardo Gouvea, preşedintele Institutului Naţional de Vin şi Vie din Portugalia.

Potrivit sursei citate, fraudele din industria vinului nu se limitează doar la amestecarea vinurilor de calitate inferioară cu cele de denumire protejată. În multe cazuri, documentele comerciale şi de transport sunt falsificate pentru a justifica originea vinului, iar cramele utilizează etichete frauduloase pentru a ascunde adevărata provenienţă a băuturii.

În Italia, o anchetă jurnalistică a dezvăluit recent cum vinuri ieftine importate erau etichetate fals ca fiind Chianti, în timp ce în Portugalia au existat suspiciuni că vinul spaniol în vrac este amestecat ilegal cu vinuri portugheze cu denumire protejată, în regiunile Douro şi Alentejo.

Confruntaţi cu concurenţa din partea vinului mai ieftin, producătorii de vin portughezi cu stocuri excedentare de vin roşu şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care companiile de vinuri folosesc vinul spaniol în vrac.

Vinul alb spaniol în vrac, furnizat din regiunile Castilla La Mancha, Extremadura şi Valencia, a fost vândut cu 0,4 euro pe litru în 2024, potrivit cooperativelor consultate de sursa citată. Castilla La Mancha, cea mai mare regiune viticolă din lume, furnizează aproximativ o treime din vinul vrac din lume, care este exportat în principal în Germania, Franţa, Italia şi Portugalia. Acest vin în vrac este folosit pentru a face amestecuri de vin spumant şi plat, precum şi băuturi pe bază de vin. Rapoartele despre manipularea documentelor pentru a creşte randamentul strugurilor şi a volumelor de producţie pentru a facilita amestecul ilicit de vinuri ieftine în vrac cu denumiri sunt obişnuite în Spania, Portugalia şi Italia. Acest tip de fals - care este cunoscut sub numele de "cumpărarea hârtiei" în Italia şi Spania - are loc atunci când companiile vitivinicole care suferă de deficite cumpără struguri sau vin din altă parte pentru a compensa randamentele scăzute, apoi procesează actele pentru a-şi creşte artificial volumul de producţie şi a masca importurile.

Aceste practici nu doar că înşală consumatorii, dar afectează grav producătorii legitimi, care trebuie să concureze cu preţuri reduse impuse de vinurile contrafăcute.

• Costuri ridicate pentru analize mostrelor de vin

Amestecarea vinului vrac ieftin cu vin din denumiri protejate în UE este una dintre cele mai frecvente forme de fraudă în vinuri comise în Europa, potrivit Sicpa, o companie elveţiană de tehnologie care furnizează cerneluri de securitate pentru valute, printre alte servicii. Această problemă se află în centrul celui mai mare caz de fraudă a vinurilor aflat în desfăşurare din Europa, care este cercetat judiciar într-o instanţă din oraşul Reus, Catalonia. Directorii companiei de vinuri Reserva de la Tierra ar fi condus o operaţiune criminală în paralel cu afacerile sale legitime, filialele sale fiind acuzate că au folosit vin spaniol în vrac pentru a produce între 9 şi 10 milioane de sticle de vin contrafăcute pe an, între 2019 şi 2021. Cazul a început la sfârşitul anului 2021, când trei denumiri protejate - cunoscute sub numele de Denumiri de Origine (DO) în Spania - au intentat proceduri judiciare împotriva companiei pentru presupusă fraudă. Un raid la sediul companiei efectuat de către poliţia catalană în octombrie 2021 a dus la confiscarea a 752.000 de sticle de vin vrac etichetate în mod fals ca denumire, împreună cu 3,2 milioane de etichete de vin false. În noiembrie 2022, judecătorul care prezida cauza a stabilit o cauţiune de 65 de milioane de euro pentru şase inculpaţi, inclusiv directorii şi angajaţii Reserva de la Tierra. Reserva de la Tierra a negat acuzaţiile de fraudă. Într-un scandal separat, preşedintele consiliului de vin al DO Vinos de Madrid, Antonio Reguilon, a demisionat în iunie anul trecut, după ce a spus că companiile de vin din denumire comit fraude prin importul de struguri de calitate scăzută din afara zonei de producţie protejate.

În faţa acestui fenomen alarmant, autorităţile europene încearcă să implementeze măsuri mai stricte. În Franţa, inspecţiile vamale au fost intensificate, iar guvernul a adoptat o lege care obligă barurile şi restaurantele să afişeze clar originea vinurilor pe care le comercializează.

În timpul inspecţiilor la crame, inspectorii vamali francezi preiau mostre din rezervoarele de vin. Un laborator compară probele cu datele izotopice dintr-o bancă de mostre din numeroasele denumiri ale Franţei. Cu toate acestea, analiza izotopică eficientă necesită date istorice fiabile pentru fiecare regiune viticolă, care să arate caracteristicile şi caracterul tipic al fiecărei denumiri, inclusiv soiurile şi amestecurile de struguri. Investiţia în echipamentele necesare şi analiza mostrelor vin cu un preţ ridicat. Într-un caz, analiza unui eşantion de şampanie contrafăcută care a fost făcută parţial prin carbonatarea vinului spaniol în vrac a costat 1.500 de euro, potrivit unui laborator din Nantes. Proba a fost prelevată în 2023 dintr-o sticlă produsă de Didier Chopin,proprietar al casei de şampanie omonimă. După ce a fugit în Maroc în 2023, Chopin s-a întors în Franţa în ianuarie, unde urmează să fie judecat anul acesta sub acuzaţia că a produs 1,8 milioane de sticle de şampanie falsă. Avocatul lui Chopin, Francis Fossier, a declarat pentru ziarul L'Union în ianuarie că clientul său "contestă totul" şi "va explica totul".

În Portugalia, se iau în considerare legi similare, iar autorităţile vinicole colaborează cu sistemele de inteligenţă artificială pentru a monitoriza circulaţia vinurilor în vrac. Totuşi, aceste măsuri sunt adesea limitate de costurile ridicate ale testelor de laborator şi de lipsa resurselor pentru inspecţii riguroase. În plus, metodele de fraudă devin tot mai sofisticate, ceea ce îngreunează detectarea şi prevenirea acestora.

Falsificarea vinului este o problemă complexă, alimentată de schimbările climatice, dificultăţile economice şi supravegherea inadecvată a pieţei. Pentru a proteja consumatorii şi industria vinului europeană, este esenţială o colaborare strânsă între autorităţi, producători şi retaileri, alături de implementarea unor tehnologii avansate de trasabilitate.

Cazurile recente ne arată că, atâta timp cât există oportunităţi de profit uşor, vor fi mereu persoane dispuse să încalce regulile. Însă, printr-o reglementare mai strictă şi prin conştientizarea consumatorilor, industria vinului poate lupta eficient împotriva acestui flagel care ameninţă tradiţia şi autenticitatea vinului european.