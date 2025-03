Grupare paramilitară acuzată de trădare, un general centenar în mijlocul complotului

English Version

Schimbarea numelui ţării, a drapelului şi imnului, adoptarea unei noi constituţii, acestea sunt câteva dintre obiectivele unei organizaţii intrate în vizorul autorităţilor. Procurorii DIICOT au reţinut şase persoane suspectate de constituirea unui grup infracţional organizat şi de trădare (Mateescu Ştefan, Şofran Radu Pompiliu, Dinu Adrian Robertin, Lupu Raul-Mihail, Atitene Georgică Cristian şi Semeniuc Marius).

Gruparea, denumită Comandamentul "Vlad Ţepeş", este acuzată de subminarea politică a statului român şi a capacitaţii sale de apărare. Printre suspecţi se numără şi generalul maior în retragere Radu Theodoru (101) ani, cunoscut scriitor, om politic cu ieşiri controversate.

Gruparea s-a dezvoltat pe tipul unei structuri militare. Potrivit anchetatorilor, membrii grupării au intrat în contact cu agenţi străini, în România şi în Rusia, şi au făcut demersuri pentru negocieri cu factori politico-militari externi privind retragerea României din NATO, înlăturarea ordinii constituţionale, desfiinţarea partidelor, instalarea unui nou Guvern, înlăturarea tuturor angajaţilor din instituţiile statului, adoptarea unei noi constituţii, schimbarea numelui ţării, a drapelului şi imnului. În ianuarie, doi dintre inculpaţi s-au deplasat la Moscova, unde au intrat în contact cu persoane dispuse să sprijine demersurile organizaţiei cu privire la preluarea puterii de stat în România.

• Proiectul "Geţia" şi ministerele sale

Comandamentul "Vlad Ţepeş" se recomandă, pe site-ul propriu, drept o organizaţie care are un "Stat major", iar formularul de înscriere are ca antet sintagma "Înscriere în oastea ţării". Organizaţia susţine un proiect denumit "Geţia". De pe site-ul organizaţiei reiese că aceasta este structurată sub forma unui guvern, pe site existând inclusiv un "Formular de propuneri pentru cele 9 funcţii de conducere ale ministerelor şi componenţa direcţiilor lor din proiectul Geţia". Printre miniştrii statului denumit "Geţia" se regăsesc: un ministru al Dreptăţii cu două direcţii: Direcţia Acuzării şi Direcţia Dreptăţii, un ministru al "Omului", care include direcţii ale educaţiei, sănătăţii, muncii şi culturii "geţilor", dar şi o direcţie a "turismului în Geţia". "Ministrul Gliei", "ministrul Viitorului", "ministrul Bunăstării", "ministrul Mişcării", "ministrul treburilor externe" şi "ministrul treburilor interne" sunt alte funcţii din organizaţie. Nu în ultimul rând, aceasta avansează ideea existenţei unui minister al "Apărării Geţiei", care include o Direcţie de Armată şi o Direcţie de Servicii Secrete.

• Notificare către preşedintele interimar

Într-un mesaj postat pe site-ul organizaţiei şi denumit "Notificare către preşedintele interimar numit şi către Guvernul României", unul dintre membrii organizaţiei, Adrian Robertin Dinu, reclamă "jaful naţional petrecut de la lovitura de stat din 1989 şi până astăzi". Acesta îi acuză pe politicieni, spunând că "în viziunea" organizaţiei politicienii se fac vinovaţi de "trădare": "În ultimii cinci ani aţi achiesat la planul de genocid mondial al satanelor planetare şi aţi impus vaccinarea obligatorie, aţi obligat satana din vârful BOR-ului la interzicerea credinţei, la interzicerea accesului în biserică, aţi încercat totul, aţi încercat să ne omorâţi. Urmează să plătiţi cât de curând! Noi, reprezentanţii poporului român, vă punem în vedere faptul că încă poporul nu ştie de ce aţi făcut asta şi cum v-aţi permis să faceţi în numele lui asta, motiv pentru care, în trei zile aşteptăm explicaţi cu privire la tot ceea ce aţi făcut voi, clasa politică trădătoare, impostoare şi, bineînţeles, soluţia pe care noi v-am propus să o acceptaţi: să plecaţi acasă, nu înainte de a vă dona toate averile dobândite ilegal poporului român care în 1989 era aproape suveran, în sensul că era lipsit de datorii, partea cu libertatea o să o discutăm separat". Reprezentantul organizaţiei susţine că politicienii se "fac vinovaţi" că au trimis în exil pe timp de pace peste jumătate din populaţia României şi susţine că politica monetară a României este făcută de "un stăpân extern prin vârful Băncii care nu este Banca Naţională a României".

"Este foarte important să dau aceste explicaţii astăzi, pentru că este posibil ca în următoarea perioadă poporul să nu mai aibă răbdare cu voi", mai spune Dinu în "notificarea" transmisă preşedintelui interimar Ilie Bolojan şi Guvernului, subliniind că "altfel" cei din organizaţie vor "proceda în consecinţă".

• Comandamentul, mesaje către UE şi NATO

Comandamentul, prin Adrian Robertin Dinu, a transmis mesaje şi către UE şi NATO luna trecută. O notificare, destul de alambicat-dezlânată, a fost transmisă către Uniunea Europeană pe 12 februarie: "Notificare către Uniunea Europeană şi aici mă refer strict la conducerea Uniunii Europene care, în baza Tratatului de aderare, un stat membru îşi poate retrage adeziunea, sau mă rog, participarea la această comedie, la acest RAPT, în baza art.50 (am citit acum ...nu că aş fi fost nepregătit), dar Notificarea, repet, are un singur scop, ca reprezentanţii Uniunii Europene să afle de la reprezentaţii unei majorităţi - SMCVŢ, 70% din populaţia României care nu votează, nu contează, care nu înţelege ce a căutat în această "democraţie" după o lovitură de stat şi de ce a trebuit să rămânem noi "fără ţară" în condiţiile în care noi aveam datorii zero, noi aveam o ţară pe profit, noi aveam o ţară respectată, românul, România... era o ţară... Republica Socialistă România, nu Corporaţia România, era o ţară respectată şi chiar dacă trăiam într-o... într-un aşa zis lagăr comunist, sigur că da, ne-a dovedit Uniunea Europeană (... şi Uniunea Europeană), că de fapt sclavia sub o altă formă poate fi privită şi cu alţi "ochi... democratici"... de data aceasta... .şi atunci... pentru că românii în marea lor majoritate au fost păcăliţi cu privire la toate posibilităţile de un trai mai bun, de o decenţă, de o morală, de o viaţă curată, liniştită, repet... cu valori creştine, pentru că noi suntem un popor creştin ortodox, a acceptat la nivel teoretic, golănia făcută de guvernul Năstase în 2003 când s-a modificat constituţia, în sensul aderării posibile la Uniunea Europeană şi a cedării suveranităţii care n-a fost niciodată explicată poporului, popor care niciodată nu şi-a dat acceptul cu privire la acest aspect, eu!... şi repet, în calitate de reprezentant al unui organism care doreşte ieşirea Corporaţiei România din NATO şi redobândirea suveranităţii inclusiv teritoriale, naţionale, inclusiv personale a fiecărui român de bună credinţă fac în această seară un îndemn celor aflaţi la conducerea Uniunii Europene să ne pună la dispoziţie în trei zile conform dreptului la care se supune şi Uniunea Europeană şi ne obligă şi pe noi să ne supunem, pe bani evident, dovada câştigului poporului român din aderarea Romăniei la NATO (nota redactării... U.E.) abia în întâi Ianuarie 2007, sigur că da, ne-ar interesa forte mult, pentru că opiniile românilor care au plecat în pribegie, la căpşuni, la şparanghel şi unde au mai plecat ei... că unii au plecat în oriunde alte direcţii şi în alte scopuri?!... ne-ar interesa să ştim dacă poporul român a beneficiat de ceva concret şi anume de plus valoare şi în ce constă această plus valoare, pentru că noi ştim că astăzi datoria fiecărui român în parte este de 61000 de Euro, bani pe care eu personal nu i-am luat, nu-i voi da niciodată şi nu ştiu dacă oricine alt român din exil sau din teritoriul numit Corporaţia României astăzi, va plătit această datorie şi, repet... noi încă nu suntem ("la butoane") şi nu avem actele ca să ştim exact dacă această datorie, care ne-a venit pe surse, este reală, pentru că putem avea supriza în urmatoarea perioadă, poate în trei zile după ce ne răspunde U.E., să constatăm că datoria de 362 de miliarde de euro!!!... miliarde de euro!!! 362!!! nu este cea reală, este mult mai mare! Pentru care au semnat de 36 de ani doar alogeni aflaţi la conducerea Corporaţiei România, de la lovitura de stat din 1989, nu a existat în primul guvern al României democratice nici un român (date certe), şi atunci doamnă preşedinte Ursula von der Leyen vă rog în numele majorităţii poporului român să ne daţi în scris ce am câştigat noi ca naţiune din această aderare de 18 ani, că am ajuns la majorat, am depăşit majoratul şi noi avem nu doar otravă în toate produsele de cea mai proastă calitate din U.E. dar suntem batjocura voastră pentru că la conducerea Corporaţiei România aţi pus în permanenţă doar alogeni! Doamna Preşedintă a U.E.!... a venit vremea să răspundeţi poporului român şi cu acestea fiind spuse îmi închei declaraţia... repet... trei zile... .Mulţumesc!"

Pe 5 februarie, acelaşi Adrian Robertin Dinu s-a adresat conducerii NATO, cu un mesaj mai lung, din care reproducem doar începutul: "În baza cărei convenţii, cărei aprobări comandamentele NATO locuiesc, staţionează fără activitate pe teritoriul României? Există vreun referendum prin care majoritatea cetăţenilor României şi-a exprimat dorinţa ca ocupantul (comandamentele nato) să stea pe teritoriul suveran, independent şi indivizibil al fostei Republici Socialiste România? Dacă da, vrem să vedem actele!"

Notă, mesajele au fost reproduse exact cum a fost postate pe site-ul grupării (opusnostrum.ro).

• Anchetă în desfăşurare

Activităţile judiciare au fost realizate împreună cu poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, cu sprijinul ofiţerilor Direcţiei Contrainformaţii şi Securitate Militară din Direcţia Generală de Informaţii a Apărării, ai Serviciului Român de Informaţii şi ai Direcţiei Generale de Protecţie Internă din Ministerul Afacerilor Interne. Cazul grupării "Comandamentul Vlad Ţepeş" ridică semne de întrebare asupra fenomenului extremismului şi al ameninţărilor la adresa stabilităţii statului român. Autorităţile continuă investigaţiile pentru a determina amploarea reţelei şi implicaţiile acesteia asupra securităţii naţionale.