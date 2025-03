Horaţiu Potra i-a cerut lui Frank Timiş 30 de milioane de dolari pentru susţinerea lui Călin Georgescu; în schimb, minele de aur ale ţării

English Version

Comunicatele de presă prezentate de Parchetul General la finalul săptămânii trecute ne arată că, pentru cel puţin una dintre cele şase infracţiuni pentru care este urmărit penal Călin Georgescu, există legătură cu dosarul în care sunt urmăriţi penal Horaţiu Potra, fiul său şi încă 19 acoliţi, pentru care procurorii au solicitat instanţei emiterea mandatelor de arestare preventivă pentru 30 de zile. Este vorba despre infracţiunea de acţiuni contra ordinii constituţionale, infracţiune pentru care Călin Georgescu este urmărit penal ca instigator, iar Horaţiu Potra şi cei din jurul lui sunt urmăriţi ca potenţiali autori, fiind urmăriţi penal pentru tentativă la infracţiunea de acţiuni contra ordinii constituţionale, pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, efectuarea fără drept a operaţiunilor cu articole pirotehnice şi instigare publică.

Potrivit procurorilor care instrumentează cauzele respective, una din probele importante ale anchetei penale este relaţia pe care Horaţiu Potra, omul de bază al lui Călin Georgescu, o are cu controversatul om de afaceri Frank Timiş, care a fugit din ţară în urmă cu mai mulţi ani. Procurorii arată că, într-un mesaj text trimis în aprilie 2022 către Frank Timiş, Horaţiu Potra a făcut următoarea solicitare: "Să trăiţi, Domnul Frank. Sper că sunteţi bine sănătos. M-a contactat d-ul Călin Georgescu, acesta a fost în clubul de la Roma cu Isărescu şi a fost director pe mediu la ONU. Vrea să candideze la preşedenţia României în 2024 şi caută sponsori să-l ajute. A spus că, dacă câştigă, vrea să redeschidă toate minele din Ro (n.red. - România) şi în special cele de Aur (n.red. - printre zonele miniere cu aur se numără şi Roşia Montană). Zice că are deja sprijinul la Americanii care i-au făcut campanie la Trump şi de la cei care au negociat ieşirea UK din EU. Mi-a spus dacă pot vb cu dumneavoastră de un sprijin. Când mi-a spus că pentru campanie are nevoie de 20-35 milioane, mi-am permis să-i spun că Domnul Frank are «Elefanţi minieri în Africa», nu prea vrea să se mai implice în Ro (n.red. - România). Asta spuneaţi dumneavoastră cândva raportat la minele din Africa (Elefanţi), faţă de minele din Ro. Cred că m-a contactat pentru că un fost coleg de Legiune, care ştie că lucrez pt Dvs, îi este apropiat, a avut grijă de copiii lui. D-ul Georgescu a spus că poate negocia orice cu dvs, pentru că doar cu astfel de oameni ca dumneavoastră poate readuce economia României la suprafaţă. Oameni harnici, deştepţi, credincioşi, patrioţi, nu slugi globaliste. Respect, Horea".

Surse din Parchetul General citate de presă afirmă că acest mesaj este considerat de procurori o piesă-cheie în dosarul care a scos la iveală o posibilă reţea de influenţă financiară în jurul candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidenţiale din 2024.

Din analiza modului în care Potra i se adresează lui Frank Timiş reiese că aceştia doi se cunosc şi că nu este o simplă relaţie de amiciţie, ci mai mult, o relaţie de afaceri făcute împreună. Modul în care mercenarul lui Călin Georgescu îi cere bani lui Timiş nu este unul de la amic la amic, ci ca între parteneri de afaceri: "tu îmi dai banii necesari şi primeşti ceva în schimb".

Practic, candidatura lui Călin Georgescu la preşedinţia României este prezentată ca o afacere în acest mesaj care există la dosarele instrumentate de Parchetul General. Periculos este faptul că însuşi Călin Georgescu pare că priveşte această candidatură ca pe o afacere. De unde rezultă asta? Din afirmaţia lui Potra că a fost căutat de Georgescu prin intermediul unui coleg de arme din Legiunea Străină, precum şi din următoarele afirmaţii pe care mercenarul le pune în gura lui Călin Georgescu: "A spus că, dacă câştigă, vrea să redeschidă toate minele din Ro (n.red. - România), şi în special cele de Aur (n.red. - printre zonele miniere cu aur se numără şi Roşia Montană). (...) Mi-a spus dacă pot vb cu dumneavoastră de un sprijin. Când mi-a spus că pentru campanie are nevoie de 20-35 milioane, mi-am permis să-i spun că Domnul Frank are «Elefanţi minieri în Africa»".

• Promisiunea făcută de Potra lui Frank Timiş, reiterată indirect de Călin Georgescu

Se pare însă că Potra nu a reuşit să îl convingă pe Frank Timiş să investească în candidatura lui Călin Georgescu. Decizia lui Timiş nu ar avea la bază faptul că nu şi-ar dori minele de aur din România, deoarece el este un magnat al exploatării aurului şi diamantelor pe continentul african, ci pare că, mai degrabă, a considerat propunerea lui Horaţiu Potra drept una sortită eşecului. Cu alte cuvinte, Timiş nu a crezut în şansele lui Călin Georgescu de a câştiga alegerile prezidenţiale, mai ales că în aprilie 2022 acesta din urmă nu figura pe niciun radar al sondajelor de opinie realizate de toate institutele sociologice din ţara noastră, nici măcar la capitolul personalităţi de încredere şi nu apăruse încă în zona TikTok.

În ceea ce-l priveşte pe Călin Georgescu, se pare că acesta a reiterat, indirect, oferta făcută lui Frank Timiş de Horaţiu Potra. Astfel, într-un interviu acordat în ianuarie 2024 lui Robert Turcescu, care l-a întrebat despre poziţia sa faţă de rezervele de aur din Transilvania, Călin Georgescu a răspuns ferm: "Cu mine ca preşedinte, minele se deschid în secunda zero".

Trecând peste afirmaţia neadevărată a lui Călin Georgescu - un preşedinte nu poate deschide minele în secunda zero, pentru că asta este atribuţia Ministerului Economiei sau a Ministerului Energiei şi e nevoie şi de acorduri de mediu emise de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - referirea lui la minele de aur, în contextul în care în perioada ianuarie-martie 2024 era pe agenda zilei scandalul Roşia Montană (finalizat cu decizia din 8 martie 2024 a ICSID în favoarea statului român şi în defavoarea companiei Gabriel Resources), era un mesaj indirect adresat lui Frank Timiş.

Australianul de origine română, Frank Timiş, s-a asociat, în anul 1997, cu Regia Naţională pentru exploatarea zăcămintelor de aur de la Roşia Montană. Potrivit unei investigaţii realizate de Rise Project, Frank Timiş a dat prima mare lovitură în Transilvania, la mijlocul anilor'90, când a concesionat suprafeţe importante în Munţii Apuseni. În România, Timiş nu a administrat oficial nicio afacere, însă filialele sale din Bucureşti şi Deva au crescut an de an, cu ajutorul statului, ajungând să deţină licenţe de explorare şi exploatare pentru aur, petrol sau gaze naturale pe suprafeţe imense din teritoriul României. Schema de afaceri a lui Frank Timiş a presupus preluarea sau înfiinţarea de mici companii de pe bursa canadiană, pe care le-a folosit apoi în contractele cu statul român. Pe baza contractelor şi a licenţelor obţinute, fără licitaţie, Timiş a reuşit să atragă investitori importanţi pe bursă pentru proiectele sale. Banii astfel obţinuţi i-a dirijat apoi, sub forma unor împrumuturi cu dobândă, către filialele româneşti care au acaparat noi zăcăminte. Printre cele mai cunoscute proiecte dezvoltate de el s-au numărat Roşia Montană şi Regal Petroleum. Ultima a concesionat, în 2004, suprafeţe întinse de teren în Suceava şi Bârlad. Sunt aceleaşi perimetre în care Chevron căuta gaze de şist, afacere care a stârnit numeroase proteste. La fel ca în cazul afacerii de la Roşia Montană, fondată de Timiş în 1996 şi cedată apoi pe bursă altor investitori.

• Potra-Timiş, un duo de afaceri binecunoscut în Africa de Vest şi Africa Centrală

Relaţia lui Frank Timiş cu Horaţia Potra pare să fie foarte veche, pentru că numai aşa poate fi explicat faptul că acesta din urmă i-a cerut direct o sumă importantă pentru campania lui Călin Georgescu. Potrivit unei investigaţii realizate de Rise Project, în perioada 2012-2018, Horaţiu Potra a fost implicat activ în industria minieră africană, lucrând timp de trei ani pentru omul de afaceri Frank Timiş, iar apoi alţi trei ani pentru o mare corporaţie chineză. Tranzacţionând milioane de dolari, Potra a jucat un rol esenţial în securizarea exploatărilor miniere din Africa. Când s-a angajat, în aprilie 2012, Potra deţinea funcţia de director de securitate la African Minerals Limited (AML), o companie minieră cu sediul la Londra, controlată de Frank Timiş. Această companie gestiona operaţiuni miniere extinse în Africa de Vest, inclusiv în Sierra Leone, o ţară bogată în minerale preţioase: diamante, aur, fier, rutil, bauxit şi litiu(esenţial pentru tehnologiile moderne).

Frank Timiş a intrat pe piaţa minieră din Sierra Leone în 2004, după războiul civil din ţara respectivă care a avut loc în perioada 1991-2002. Timiş a preluat concesiuni diamantifere de la apropiaţi ai preşedintelui de atunci, Ahmad Tejan Kabbah. Această mutare strategică i-a asigurat accesul la zăcăminte valoroase şi la un mediu de afaceri favorabil. Listate pe bursa AIM din Londra, acţiunile African Minerals - compania lui Frank Timiş - au cunoscut o creştere moderată până în 2010, când preţul lor s-a triplat brusc. Motivul? Frank Timiş anunţa descoperirea unui depozit uriaş de magnetit în districtul Tonkolili, evaluat la 11,9 miliarde de tone de minereu de fier, cu o durată operaţională estimată la 60 de ani.

Creşterea abruptă a interesului pentru minereurile din Sierra Leone a atras atenţia marilor corporaţii chineze, care erau în plină expansiune economică în Africa. Primul investitor chinez important a fost China Railway Materials Commercial Corporation, care a cumpărat 12,3% din acţiunile companiei deţinută de Frank Timiş, iar în septembrie 2011, gigantul metalurgic Shandong Iron and Steel Group (SISG) a achiziţionat 25% din subsidiara Tonkolili Iron Ore Ltd. Frank Timiş a descris acest parteneriat ca fiind un avantaj major pentru African Minerals, oferind finanţare semnificativă şi accelerând dezvoltarea infrastructurii necesare pentru exploatarea minereurilor.

Datorită acestui parteneriat, AML a devenit cel mai mare angajator din Sierra Leone, oferind locuri de muncă pentru peste 10.000 de oameni.

În anul 2015, în timp ce Horaţiu Potra coordona securitatea minei de mangan din Tambao, Burkina Faso, deţinută de Frank Timiş, un angajat al său, Iulian Gherguţ, a fost răpit de o filială locală a grupării teroriste Al Qaida, statul român reuşind eliberarea acestuia abia după opt ani de negocieri, în 2023.

• Horaţiu Potra - personaj cheie într-un joc politic riscant

Horaţiu Potra, mercenarul care a intermediat discuţia dintre Georgescu şi Timiş, nu este un nume necunoscut în cercurile de influenţă. Născut în 1970 la Mediaş, Potra are o carieră complexă. După ce a renunţat la studiile de inginerie electrică în 1992, s-a înrolat în Legiunea Străină Franceză, unde a servit până în 1997. Ulterior, a ocupat funcţia de şef al securităţii personale pentru emirul Qatarului, Hamad bin Khalifa al-Thani.

Începând cu anii 2000, Horaţiu Potra, fost membru al Legiunii Străine Franceze, a organizat în România tabere de antrenament paramilitare destinate pregătirii fizice şi tactice a unor grupuri selecte. Aceste tabere, desfăşurate în diverse zone împădurite, aveau ca scop instruirea participanţilor în tehnici de supravieţuire, lupte corp la corp şi mânuirea armelor de foc. Potra a declarat că a petrecut "ani de zile pregătire prin păduri, prin poligoane" alături de colegii săi din Mediaş.

În perioada 2002-2003, a fost instructor pentru garda prezidenţială a preşedintelui Ange-Felix Patasse din Republica Centrafricană, operând sub pseudonimul "Locotenentul Henry". După această experienţă, a fondat compania de securitate privată RALF-ROLE şi s-a implicat în comerţul cu diamante între Sierra Leone, Bruxelles, Anvers şi Tel Aviv. În 2022, Potra a devenit lider local al partidului naţionalist Alianţa pentru Patrie în Mediaş, promovând o politică axată pe valorile tradiţionale româneşti şi manifestându-se împotriva sprijinului acordat Ucrainei. De asemenea, a fost implicat în campania electorală a lui Călin Georgescu, candidatul independent la alegerile prezidenţiale din 2024. Pe lângă încercarea de a obţine finanţare de la Frank Timiş, Potra i-a furnizat lui Georgescu sume de bani în numerar şi i-a pus la dispoziţie un autoturism de lux, un Mercedes GLE Coupe, închiriat de la Ţiriac Auto. Aceste acţiuni au fost dezvăluite în cadrul unei anchete a Parchetului General, care a descoperit că Georgescu nu a declarat aceste fonduri în documentele oficiale ale campaniei sale.

În anul 2010, activităţile lui Potra au atras atenţia autorităţilor. În urma unor percheziţii efectuate de DIICOT, a fost descoperit în locuinţa sa un arsenal impresionant, incluzând pistoale cu muniţie letală, veste antiglonţ, grenade şi săbii. De asemenea, au fost găsite cantităţi de canabis, ceea ce a condus la acuzaţii de trafic de droguri şi deţinere ilegală de arme. Comisarul-şef Traian Berbeceanu, care a coordonat operaţiunea, l-a descris pe Potra drept "un om extrem de periculos", subliniind că armele găsite puteau fi utilizate într-un act terorist. Cu toate acestea, în urma procesului, Potra a fost achitat de acuzaţiile de trafic de droguri, fiind condamnat doar pentru deţinere ilegală de arme. Sentinţa a fost de 2 ani şi 8 luni de închisoare cu suspendare.

În 2013, numele lui Potra a reapărut în atenţia publicului în contextul reţinerii comisarului-şef Traian Berbeceanu, care a susţinut că acţiunile împotriva sa reprezintă o înscenare orchestrată de anumite structuri ale statului, menţionând că a destructurat, printre altele, reţeaua paramilitară condusă de Potra. La acel moment, Traian Berbeceanu părea singur în faţa tuturor, chiar şi în faţa lui Horaţiu Potra care asista la aducerea de către poliţişti a fostului comisar-şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după cum reiese dintr-o poză publicată la acea vreme de ziarul BURSA.

Cu alt cuvinte, Berbeceanu acuza statul român de colaborare cu Horaţiu Potra, care ştie la ce uşi trebuie să bată pentru derularea afacerilor sale tolerate de gulerele albe din vârful instituţiilor de forţă ale statului român. Se pare că acuzaţiile aduse de Traian Berbeceanu la adresa structurilor statului în anul 2013 au un sâmbure de adevăr atât timp cât recent, ministrul Apărării Naţionale, Angel Tîlvăr a ordonat demararea unui amplu control în unităţile militare din ţară pentru a vedea ce angajaţi şi-au luat concediu fără plată în scopul înrolării în trupele de mercenari ale lui Horaţiu Potra din Congo şi din alte ţări africane. Este greu de crezut pentru oricine că un comandant de unitate nu îşi pune întrebări când cei mai buni oameni ai săi intră în concediu fără plată pe câte trei sau şase luni şi nu îi întreabă ce vor face. Poate Potra nu avea acces la înalţii ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale, dar este posibil ca anumiţi comandanţi de unităţi să îl fi sprijinit în demersurile sale de recrutare a viitorilor mercenari.

Rămâne de văzut dacă ancheta Parchetului General va dezvălui exact modul în care gruparea Potra plănuia să acţioneze contra ordinii constituţionale şi dacă Horaţiu Potra a primit ordin în acest sens din partea lui Călin Georgescu.