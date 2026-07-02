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Ilie Bolojan: Conturile ROMATSA au fost blocate în urma executării silite iniţiate de Pfizer, dar vom depune contestaţie şi vom continua negocierile

L.B.
Politică / 2 iulie, 15:15

Ilie Bolojan: Conturile ROMATSA au fost blocate în urma executării silite iniţiate de Pfizer, dar vom depune contestaţie şi vom continua negocierile

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat joi că va fi depusă contestaţie în urma blocării conturilor ROMATSA, în contextul procedurii de executare iniţiate de Pfizer împotriva statului român, şi a precizat că în paralel vor continua negocierile cu reprezentanţii companiei pentru a găsi o soluţie care să permită desfăşurarea activităţii ROMATSA şi închiderea litigiului, conform declaraţiilor citate de News.ro. Bolojan a explicat că România a pierdut procesul cu Pfizer, care ţine de partea de vaccinuri din pandemie, iar negocierile vor continua săptămâna viitoare, potrivit sursei.

Premierul a precizat că Pfizer a încredinţat unei companii de avocaţi şi unui executor din Belgia declanşarea procedurii de executare silită, iar sumele care vin de la Agenţia de Control Aerian a Europei către ROMATSA au fost poprite, suma anuală fiind de aproximativ 300 de milioane de euro, iar sentinţa împotriva României se ridică la aproximativ 600 de milioane de euro, conform News.ro. El a anunţat că ROMATSA, împreună cu avocaţii Guvernului, vor depune săptămâna viitoare o contestaţie în Belgia la procedura de executare, iar negocierile cu Pfizer vor continua pentru a găsi o formulă sustenabilă pentru bugetul de stat, potrivit sursei.

Bolojan a subliniat că ROMATSA are capacitatea să funcţioneze fără probleme în perioada următoare, astfel că supravegherea şi dirijarea zborurilor aeriene pe teritoriul României nu vor fi afectate, conform News.ro. ROMATSA a fost notificată de EUROCONTROL cu privire la instituirea, la 30 iunie 2026, a unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie, iar compania a contactat o casă de avocatură din Belgia pentru analizarea opţiunilor legale, inclusiv suspendarea executării, potrivit sursei. O instanţă belgiană a obligat la începutul lunii aprilie Polonia şi România să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 în valoare de 1,9 miliarde de euro, România având de plătit aproximativ 600 de milioane de euro, conform News.ro.

Opinia Cititorului ( 4 )

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  1. 1.  iliutza camatarul
    (mesaj trimis de XXX în data de 02.07.2026, 15:21)

    Se grabeste iliutza sa le dea banii stapanilor... mare negociator e anngry bird, un euro nu au pierdut nemtiipe mana lui. De aia nu pleaca de la macelarie!

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    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 02.07.2026, 15:51)

      Hai, ciocu mic, ca pe asta cu Pfizer au clocit-o Rafila si Citzu.

      Cum a fost cu taxa de prima inmatriculare? A incasat-o smecherul de Tariceanu in 2007 si-au returnat-o, obligati, altii care venit dupa el. 

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      1.2.  ce pretentii sa ai de la nobody? (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de XXX în data de 02.07.2026, 16:09)

      inteligentule, tu crezi ca angry partz va recupera vreodata ceva?

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      1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 02.07.2026, 16:35)

      vad ca din obiectivism ai inlocuit ministri usr cu cel psd.. de aia nu are ursul coada.. :)

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