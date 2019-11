Licitaţie cu obiecte celebre din filme cunoscute

Amatorii de suveniruri scumpe au un nou motiv de satisfacţie, sute de obiecte "celebre" vor fi scoase la licitaţie. Una dintre capele purtate de Christopher Reeve în rolul lui Superman din filmul cu acelaşi nume din 1978, precum şi pipa din care fuma hobbit-ul Bilbo Baggins în seria "Lord Of The Rings", se numără printre cele 500 de obiecte din filme ce vor fi scoase la licitaţie luna viitoare de Julien's Auctions în Beverly Hills.

Cele 500 de obiecte provin din filme mai vechi şi mai noi, din producţii ce datează din aşa-numita perioadă de aur de la Hollywood şi până la blockbusterele moderne. Unul dintre cele mai uşor de recunoscut obiecte vestimentare din istoria cinematografiei, capa lui Superman, reprezintă una dintre principalele atracţii pentru colecţionari. Valoarea sa este estimată la peste 100.000 de dolari. Pipa folosită de actorul britanic Sir Ian Holm în rolul hobbitului Bilbo Baggins în superproducţia din 2001 "The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring", va fi de asemenea scoasă la licitaţie. În prezent, ea îi aparţine lui Randall William Cook, supervizor de animaţie al seriei LOTR. Acesta a primit-o cadou chiar de la regizorul Peter Jackson, când a împlinit 50 de ani. Pipa are o valoare estimată tot la peste 100.000 de dolari, informează Agerpres. De asemenea, la licitaţie va putea fi cumpărată şi o motocicletă condusă de legendarul actor Steve McQueen. Celebru pentru rolurile sale în filme de acţiune, precum "Bullitt", "The Getaway" sau "Papillon", McQueen era un pasionat de viteză şi a cumpărat această motocicletă Husqvarna Viking 360 de la un pilot de curse suedez. Preţul de pornire în licitaţie este de 150.000 de dolari. La licitaţie vor fi scoase şi numeroase obiecte din universul seriei "Star Trek", printre care o jachetă purtată de actorul William Shatner în rolul căpitanului Kirk în filmul din 1982 "Star Trek II: The Wrath Of Khan". Jacheta, ce are un preţ estimativ de vânzare de peste 80.000 de dolari, a fost păstrată după filmări de regizorul Nicholas Meyer şi este pentru a doua oară când este scoasă la licitaţie. O altă atracţie pentru amatorii de suveniruri exorbitant de scumpe de la Hollywood este o motocicletă chopper "Captain America", făcută pe comandă, ce a fost condusă de actorul Dennis Hopper într-o serie de evenimente de promovare a filmului "Easy Rider". Această motocicletă are un preţ estimat la cel puţin 80.000 de dolari. Licitaţia va avea loc la Beverly Hills la 16 decembrie.