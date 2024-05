Macro Newsletter 20 Mai 2024

Preţurile de consum din Polonia şi-au accelerat creşterea anuală în aprilie 2024, până la 2,4%, de la 2% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 1,1%, după o creştere de 0,2% în luna anterioară. Preţurile alimentelor şi-au accelerat creşterea anuală până la 1,9%, de la 0,3% în luna precedentă, în condiţiile unei creşteri lunare de 2,1%, iar preţurile utilităţilor şi-au accelerat creşterea anuală până la 1,4%, de la 1,3%, pe fondul unei creşteri lunare de 0,2%, în condiţiile unei scăderi anuale de 2,2% a preţurilor energiei. (GUS) Valoarea nominală a vânzărilor retail din SUA a stagnat neaşteptat în luna aprilie 2024, după o creştere de 0,6% în luna precedentă, iar creşterea anuală s-a temperat până la 3%, de la 3,8% în luna anterioară. Vânzările de produse alimentare şi-au accelerat creşterea anuală până la 2,2%, de la 1,2%, în condiţiile unei creşteri lunare de 0,8%, iar vânzările de combustibili auto au crescut cu o rată anuală de 4%, după o scădere de 0,7% în luna precedentă, pe fondul unei creşteri lunare de 3,1%. (US Census Bureau)

Activitatea în industria prelucrătoare din regiunea New York a înregistrat o contracţie peste aşteptări şi în luna mai 2024, pe fondul scăderii comenzilor noi. Indicele condiţiilor de afaceri a scăzut până la -15,6 puncte, de la -14,3 puncte (o valoare sub zero reprezintă contracţie), pe fondul scăderii indicelui comenzilor noi cu 0,3 puncte, până la -16,5 puncte. Presiunea asupra marjelor de profit se menţien ridicată, în condiţiile în care indicele preţurilor plătite furnizorilor a scăzut cu 5,4 puncte, până la 28,3 puncte, iar indicele preţurilor încasate de la clienţi a scăzut cu 2,8 puncte, până la 14,1 puncte. (FRBNY)Activitatea în industria prelucrătoare din regiunea Philadelphia a înregistrat o expansiune sub aşteptări în luna mai 2024. Indicele general al condiţiilor de afaceri a scăzut până la 4,5 puncte, de la 15,5 puncte în luna precedentă (o valoare sub zero reprezintă contracţie), în condiţiile în care indicele comenzilor noi a scăzut până la -7,9 puncte, de la 12,2 puncte în luna anterioară. Presiunea asupra marjelor de profit s-a temperat, în condiţiile în care indicele preţurilor plătite furnizorilor a scăzut cu 4,3 puncte, până la 18,7 puncte, iar indicele preţurilor încasate de la clienţi a crescut cu 1,1 puncte, până la 6,6 puncte. (FRB of Philadelphia)Intrările nete de capital în SUA au crescut în martie 2024 până la 102,1 miliarde de dolari, de la 42 de miliarde în luna precedentă. Achiziţiile nete ale activelor financiare americane de către investitorii privaţi au fost de 30,3 miliarde, iar achiziţiile nete în portofoliile deţinute de instituţiile oficiale au fost de 71,7 miliarde. Achiziţiile nete ale obligaţiunilor guvernamentale americane au fost de circa 42,2 miliarde de dolari, în condiţiile unor achiziţii de 11,5 miliarde în portofoliile private şi a unor achiziţii de 30,7 miliarde în portofoliile oficiale. Portofoliul oficial deţinut de Japonia a crescut cu 19,9 miliarde, până la 1,188 trilioane de dolari, iar cel deţinut de China a scăzut cu 7,6 miliarde, până la 767,4 miliarde. Portofoliul deţinut de Marea Britanie a crescut cu 26,8 miliarde, până la 728,1 miliarde, iar portofoliul din Belgia a scăzut cu 2,9 miliarde, până la 317,1 miliarde. (U.S. Treasury)Numărul cererilor iniţiale pentru ajutorul de şomaj din SUA a scăzut sub aşteptări în săptămâna încheiată la 11 mai 2024, până la 222 de mii, de la 232 de mii, conform datelor ajustate pentru sezonalitate. Conform datelor neajustate, numărul cererilor a scăzut cu circa 13.000, până la 196.725 persoane. (Departamentul Muncii din SUA)