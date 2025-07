MotoGP: Marc Marquez a câştigat sprintul în Cehia

Marc Marquez (Ducati) a obţinut, sâmbătă, în cadrul Marelui Premiu al Cehiei, a 11-a victorie în sprint din sezonul MotoGP, dar bucuria spaniolului a fost amânată pentru scurt timp din cauza unei investigaţii privind încălcarea regulilor privind presiunea în pneuri, potrivit news.ro.

Marquez şi colegul său de la Ducati, Francesco Bagnaia, au fost nevoiţi să încetinească în timpul cursei şi să renunţe la primul şi al doilea loc din cauza presiunii scăzute în pneuri, în caz contrar riscând să primească o penalizare de opt secunde.

Marquez a renunţat la conducere, dar a reuşit să-l depăşească pe Pedro Acosta de la KTM cu două tururi înainte de final şi să treacă primul linia de sosire.

Întrebat dacă a făcut suficient pentru a evita o penalizare, Marquez a răspuns: „Da, am reuşit. De aceea zâmbesc. A fost într-adevăr la limită. Da, ne simţim bine pe motociclete. Apoi am văzut că presiunea nu era suficientă. Am încercat să forţez câteva tururi pe frâne, dar am văzut că era un risc prea mare să ajung la presiunea corectă. Aşa că am decis să aştept. Am rămas foarte aproape de Acosta pentru a creşte temperatura. Apoi, când am văzut că temperatura era deja în limitele regulamentului, presiunea era în limitele regulamentului, am forţat în ultimele tururi.”

MotoGP a confirmat că nu vor fi luate măsuri suplimentare împotriva lui Marquez.

Marc Marquez conduce clasamentul general al campionatului de MotoGP cu 356 de puncte, urmat de fratele său mai mic, Alex, care a terminat pe locul 17 după un start dezastruos, cu 261 de puncte.

Enea Bastiani, de la KTM-Tech3, care a ratat etapa precedentă din cauza unei apendicite, a terminat pe locul al treilea pe circuitul de la Brno, în Republica Cehă.