Nicuşor Dan: ”Administraţia Prezidenţială va propune o reducere cu 20% a bugetului propriu”

Nicuşor Dan a declarat că a fost o greşeală uriaşă a politicului în momentul în care pensiile magistraţilor au ajuns să fie mai mari decât salariile, fapt ce a dus la motivarea magistraţilor de a ieşi din sistem.

”A fost o greşeală uriaşă a politicului în momentul în care pensia a ajuns să fie mai mare decât salariul, asta înseamnă că stimulezi oamenii să iasă din sistem. A doua greşeală a fost că, în ultimii ani, faţă de situaţia evident nepotrivită care a fost creată au fost mesaje heirupiste care au făcut ca din zona de magistraţi şi procurori foarte mulţi să iasă la pensie şi astfel prin pierderea unor profesionişti calitatea actului de justiţie a scăzut în România”, a declarat Nicuşor Dan.

---

Nicuşor Dan a clarificat, în timpul conferinţei de presă de la Cotroceni, situaţia privind donaţiile din timpul campaniilor electorale pe care le-a desfăşurat.

”Pentru că a fost o discuţie despre cheltuielile din campanie şi precampanie, am venit cu o situaţie. În precampania din alegerile locale din 2024 am avut donaţii de 1,75 milioane lei şi cheltuieli de 1,6 mil lei. Diferenţa 145.000 lei. Dintre donatori, Bogdan Micu 250.000 lei, 3179 donaţii online. Suma strânsă a fost de 843.000 lei. În campanie am cheltuit 660.000 lei pentru care m-am împrumutat de 480.000 lei. Suma mi-a fost rambursată de autoritatea electorală şi am rambursat aceste împrumuturi. În precampania prezidenţială donaţii de 9,5 milioane lei. Cheltuieli de 7 milioane lei, deci rezultă o diferenţă de 2,5 milioane lei. Donaţii online sub 5.000 de euro 18.700 de la 15.800 donatori unici. Suma strânsă a fost de 6,5 milioane lei. Cinci persoane au donat sume mai mari Talpeş 805.00o lei, Aurel Iancu 500.000 lei. În campanie cheltuieli în turul 1 - 20,5 milioane lei, pentru care am solicitat rambursare. M-am împrumutat 20,5 mil lei de la 111 persoane. Cheltuieli totale turul doi 40,5 mil lei pentru care m-am împrumutat 30 mil lei” a declarat Nicuşor Dan

---

Nicuşor Dan a afirmat, în timpul conferinţei de presă că este lăudabil faptul că partidele politice aflate la guvernare şi-au asumat costul politic al măsurilor fiscale impuse pentru redresarea economiei.

”Pentru moment, faţă de situaţia pe care o traversează România, este absolut lăudabil că fiecare dintre partidele pro-occidentale şi-a asumat participarea la guvernare ştiind că o să fie costuri politice pentru asta. Eu vreau să mulţumesc partidelor care şi-au asumat împreună guvernarea şi formează această coaliţie şi doresc ca această coaliţie să dureze cât mai mult” a declarat Nicuşor Dan.

---

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat că, pentru a nu creştere TVA-ul, era nevoie ca România să discute atât cu Comisia Europeană cât şi cu alte agenţii internaţionale, iar acest lucru nu putea fi făcut pe loc.

”Pe chestiunea TVA-ului, angajamentul Guvernului când a fost învestit a fost că TVA nu va creşte şi vom avea o reevaluare în octombrie. Pentru ca România să poată să treacă de această perioadă fără majorarea TVA era nevoie de măsuri şi discuţii cu Comisia, agenţiile de rating şi această măsură nu putea să fie luată la acest moment”, a afirmat Nicuşor Dan.

---

Preşedintele României, Nicuşor Dan, susţine astăzi o conferinţă de presă, în care îşi expune punctul de vedere cu privire la primul pachet de măsuri economice al Guvermului Bolojan, dar şi la cel care urmează, anunţând totodată că, în vederea reducerii cheltuielilor, Administraţia Prezidenţială îşi va reduce cu 20% bugetul propriu.

Acesta a anunţat, de asemenea, că, în ceea ce priveşte măsurile fiscale, acestea sunt doar provizorii, afirmând că România are potenţial economic.

”Vreau să transmit românilor că e o chestiune provizorie, România are potenţial economic, dacă nu facem greşeli la finalul lui 2026 vom intra în OCDE. România va fi interesantă pentru investitori străini. Economia are potenţial de dezvoltare după ce trecem peste această perioadă scurtă de redresare. Vreau să asigur investitorii şi pieţele financiare că suntem oameni serioşi. Când va veni rectificarea bugetară, administraţia prezidenţială va propune o reducere cu 20% a bugetului propriu, pentru a participa la acest efort colectiv.” a declarat Nicuşor Dan.