Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a decis că Dan Drăgoi, Viorel Panait, Anca Mihaela Drăgoi şi Ruxandra Nicola nu se fac vinovaţi de faptele pentru care au fost acuzaţi de Raymond de Rubeis - fin de cununie al lui Drăgoi - şi asociat cu aceştia în peste zece firme din ţara noas­tră, din Cipru, Elveţia şi chiar în Insulele Virgine.

Potrivit dispozitivului Ordonanţei de clasare din 26.11.2021 în dosarul nr. 2775/D/P/2018, întocmită şi semnată de procurorul de caz Lăcrămioara Roman, faptele incriminate de Raymond de Rubeis cu privire la Dan Drăgoi, Viorel Panait, Anca Mihaela Drăgoi şi Ruxandra Nicola, fie nu există, fie nu sunt prevăzute de legea penală sau nu există probe că persoanele respective au săvârşit infracţiunile de utilizare abuzivă a informaţiilor privilegiate, divulgare ilegală a informaţiilor privilegiate, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi constituire a unui grup infracţional organizat.

Raymond de Rubeis, cel care a depus plângerea penală împotriva lui Dan Drăgoi, Viorel Panait, Anca Mihaela Drăgoi şi Ruxandra Nicola, a declarat, pentru ziarul BURSA: "După trei ani în care DIICOT a investigat cauza, rezultatul este un simplu copy-paste după raportul ASF. Am crezut în DIICOT, am sperat că va investiga, dar nu s-a întâmplat nimic. Este incredibil modul în care poate fi apărat un grup de crimă organizată! ASF nu este instanţă pentru ca DIICOT să ia de bun ce spune instituţia respectivă. Reprezentanţii ASF nici nu au fost chemaţi să dea explicaţii în dosarul de la DIICOT, ci doar au trimis un raport ale cărui concluzii au fost luate cu copy-paste de procurorul de caz. Doamna procuror a reţinut că Bogdan Drăgoi este specialist în piaţa de capital şi că de la el a aflat mama sa - Anca Drăgoi - că se vând 40 de acţiuni la Comvex SA şi tot de la fiu a aflat de acţiunile scoase la vânzare pentru majorarea de capital. Asta în condiţiile în care Dan Drăgoi este administrator la Comvex SA. Cei de la DIICOT chiar cred că suntem toţi proşti? Practic, procurorul nu a investigat nimic. Nu există nicio investigaţie în acest dosar cu privire la traseul acţiunilor vândute iniţial între soţi şi nici cu privire la cele cumpărate cu ocazia majorării de capital. Aş vrea să văd şi eu ce a investigat DIICOT, pentru că, din ordonanţa de clasare reiese că a luat cu copy-paste ce a scris ASF într-un raport. Voi contesta această ordonanţă pentru că este inadmisibil ca DIICOT să facă o astfel de pseudo-investigaţie". În opinia sa, DIICOT induce, în mod deliberat, în eroare, cu privire la cauza respectivă.

"La pagina 2, se spune în ordonanţa de clasare că am aterizat pe 15/16 august şi că am avut nevoie de ceva timp să mă adaptez la fusul orar. Menţionez că în 16 august 2016 eram încă în Coreea. De ce a fost atât de important să aibă loc întâlnirea membrilor Consiliului de Administraţie în 17 august 2016, în lipsa mea? Pentru că Viorel Panait şi Dan Drăgoi ştiau că nu pot participa în ziua respectivă la şedinţă, deoarece cunoşteau când voi ajunge în ţară. Cât am fost plecat, cei doi nu m-au informat cu privire la şedinţă şi nici nu mi-au trimis convocatorul şi punctele de discutat. Am fost director la Comvex din anul 2004. A verificat vreodată DIICOT de ce nu s-a emis vreo convocare pentru şedinţele Consiliului de Administraţie? DIICOT a verificat e-mailurile lui Dan Drăgoi şi Viorel Panait să vadă corespondenţa dintre cei doi şi să compare cu ce mi-au trimis referitor la şedinţa din 17 august 2016? Sunt atât de multe de cercetat dar DIICOT şi-a neglijat în mod deliberat responsabilitatea de a investiga cauza respectivă şi nu înţeleg de ce", ne-a spus Raymond de Rubeis.

Menţionăm că, potrivit vizei de pe paşaport (o copie de pe acest document a fost trimis redacţiei noastre), reiese clar că Raymond de Rubeis a părăsit Coreea de Sud abia în 16 august 2016, aşa că nu avea cum să ajungă în ţara noastră în 15/16 august 2016, cum a reţinut procurorul de caz din partea DIICOT.

• Modul în care Ruxandra Nicola a intrat în Comvex, neinvestigat de procurorul de caz

Ordonanţa de clasare a procurorului de caz, la pagina 5, consemnează declaraţiile martorului Panait Viorel din 25.02 2021: "Contextul în care soţia mea a achiziţionat un număr de 40 de acţiuni va fi explicat personal de dânsa. Ceea ce pot preciza este că vânzarea, respectiv cumpărarea de acţiuni pe piaţa de capital se realizează în mod total independent informatic printr-un algoritm matematic, care nu permite interacţiunea directă dintre vânzător şi cumpărător".

La pagina 7 din ordonanţa citată este consemnată declaraţia din 25.02.2021, dată de Ruxandra Nicola, soţia lui Viorel Panait: "Am pregătire profesională, precum şi experienţă pe piaţa de capital, începând din anul 2006-2007, având conturi active şi în prezent. Activitatea curentă de la locul de muncă presupune şi mă obligă totodată să fiu în detaliu informată cu privire la activitatea pieţelor de capital. În acest context precizez că din surse publice eram la curent cu intenţia de majorare de capital din convocatorul AGA din 17.08.2016 al Comvex SA, care a fost publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti, sens în care am decis achiziţia celor 40 de acţiuni la această societate".

Referitor la cele 40 de acţiuni achiziţionate pentru a intra în Comvex, Anca Drăgoi, soţia lui Dan Drăgoi, a declarat în 24.02.2021 în faţa procurorului de caz: "Am contactat brokerul din cadrul Raiffeisen şi am dat ordin de achiziţionare pentru cele 40 de acţiuni. Am aflat despre emiterea de acţiuni la această societate, consultându-mă cu fiul meu care este specialist pe piaţa de capital".

Din informaţiile privind zilele de audiere a celor trei de mai sus - cu menţiunea că Dan Drăgoi a depus mărturie în 5 martie 2021 -, arătăm că, la data în care ziarul BURSA solicita DIICOT informaţii despre acest dosar, toate părţile acuzate în plângerea prealabilă fuseseră deja audiate de procurorul de caz. Care a considerat, motivat, în 22 martie, că nu ne poate spune dacă persoanele respective au fost audiate sau nu în cursul cercetării penale in rem, pentru că ar fi "periclitat rezultatul final al cercetării".

Rezultat final potrivit căruia, din câte putem constata din ordonanţa de clasare, procurorul de caz nici măcar nu s-a obosit să verifice la BVB cine a vândut cele 80 de acţiuni Comvex în zilele în care Anca Drăgoi şi Ruxandra Nicola au cumpărat câte 40 de acţiuni pentru a intra în societatea respectivă.

Aşa cum arăta ziarul BURSA, în ediţia din 10 martie 2021, în articolul "Modul în care soţiile lui Dan Drăgoi şi Viorel Panait au devenit acţionare Comvex, analizat de instanţă", din tranzacţiile derulate cu acţiunile Comvex prin intermediul Bursei de Valori Bucureşti reiese că 33 dintre cele 40 de acţiuni cumpărate în 16 septembrie 2016 de Ruxandra Nicola, ar proveni de la soţul ei Viorel Panait, unul dintre cei cinci administratori ai societăţii în perioada respectivă. Nu ştim provenienţa celor 40 de acţiuni Comvex achiziţionate de Anca Drăgoi în 19 septembrie 2016, dar este cert că acesta a fost primul pas pentru ca familiile Drăgoi şi Panait să achiziţioneze ulterior, în 16 decembrie 2016, prin intermediul soţiilor celor doi membri ai Consiliului de Administraţie, 4,1 milioane de acţiuni Comvex la preţul de 2,51 lei pe acţiune, de aproape nouă ori mai mic decât preţul de 20,5 lei pe acţiune şi 20,4 lei pe acţiune cu care Ruxandra Nicola şi Anca Drăgoi au intrat în societate în luna septembrie.

Aceste aspecte nu i-au ridicat niciun semn de întrebare procurorului de caz, care a luat de bună declaraţia Ancăi Drăgoi referitor la acţiunile Comvex, ca şi cum soţul ei nu ar fi administrator al societăţii, nu ştia că se vând acţiuni, ci doar fiul lor, Bogdan Drăgoi - actualul preşedintele/director general al SIF Banat-Crişana (SIF 1) - expert în piaţa de capital ştia despre acţiunile scoase la vânzare. Procurorul a consemnat la fel de sârguincios şi declaraţia Ruxandrei Nicola, fără să verifice că 33 din cele 40 de acţiuni cumpărare de aceasta în 16 septembrie ar fi aparţinut soţului ei, Viorel Panait.

Cu alte cuvinte, numai analizând aceste aspecte, se ridică mari semne de întrebare cu privire la ancheta desfăşurată de DIICOT în cazul Comvex SA. Nu mai amintim pasajele întregi copiate de procurorul de caz din raportul ASF cu privire la majorarea de capital de la Comvex, inclusiv opinia European Securities and Market Authority (ESMA) cu privire la această majorare.