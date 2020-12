Predicţiile despre pandemii în România: libertatea cuvântului se bazează pe responsabilitate sau nu ?

În ultimele trei săptămâni, printre multe alte declaraţii şi analize de tot felul se strecoară ştiri că este posibil ca în primul trimestru al anului viitor să apară un al treilea val de pandemie SARS-CoV-2, ori că pandemia va ţine până la vară sau tot anul 2021. Ştirile provin de la unii medici, altfel persoane respectabile în profesia lor, dar care, fară vreun argument solid, îşi exprimă propriile opinii cu privire la evoluţia pandemiei SARS-CoV-2, probabil bazându-se pe o analiză descriptivă a datelor istorice. Unii dintre aceştia au prudenţa să citeze Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca fiind sursa ce a difuzat această informaţie, apelând astfel la un sofism de autoritate, deşi OMS are o credibilitate îndoielnică. Alţii se bazează pe date istorice sau pe propriile intuiţii, din moment ce nu oferă nicio informaţie cum au estimat ei evoluţia pandemiei cu care ne confruntăm.

Dar care sunt argumentele pentru a face predicţii cu privire la evoluţia unei pandemii? Este suficient ca o persoană, chiar dacă este o autoritate în epidemiologie să declare public că va fi un al treilea val de pandemie SARS-CoV-2? Eu cred că nu. Aşa cum nici profanii, printre care mă aflu, nu au acest drept. Şi atunci cine are dreptul acesta? Nu trebuie să ne punem problema ce persoană anume are această autoritate, ci mai degrabă în ce condiţii o persoană are autoritatea de a face declaraţii cu privire la durata unei pandemii. Nu trebuie ignorat, că întreţinerea unor ştiri care prin conţinutul lor constituie o formă de ameninţare colectivă poate influenţa negativ activitatea economică. Se cunoaşte că pandemia SARS-CoV-2 a avut impact negativ în consum şi în serviciile prestate populaţiei. Acest lucru s-a observat în acest an, separat de restricţiile care au fost introduse pe cale administrativă şi care au urmărit combaterea pandemiei. Oamenii au devenit mai precauţi, şi-au schimbat temporar ierarhia cheltuielilor, aşa încât propensiunea spre consum a scăzut şi această situaţie a afectat negativ industria bunurilor de larg consum, alimentaţia publică, industria uşoară (îmbrăcăminte, încălţăminte). Prin urmare, cei care fac declaraţii ar trebui să se gândească la acest aspect, din responsablitate pentru toţi producătorii şi comercianţii ce pot fi afectaţi în afacerile lor.

În lumea occidentală încă din anii '30 ai secolului XX se fac predicţii cu privire la evoluţia unei pandemii pe baza modelelor matematice. Anderson Gray McKendrick, epidemiolog, care a folosit matematica în epidemiologie, precum şi William Ogilvy Kermack, biochimist cu studii matematice sunt cei care au pus bazele teoriei care le poartă numele cu privire la distribuţia cazurilor infecţioase şi a transmiterii în rândul populaţiei publicată în trei articole în 1927, 1932 şi 1933.

Teoria McKendrick - Kermack este sursa modelului SIR (Suspectat-Infectat-Recuperat/ Susceptible-Infected-Removed) şi a variantelor sale. Este un model matematic ce permite estimarea evoluţiei unei pandemii în baza unor ecuaţii diferenţiale ordinare. În ipoteze există trei grupe de populaţie: grupul 1 sunt cei susceptibili "S", în grupul 2 cei infectaţi "I" şi în grupul 3 cei recuperaţi "R" sau decedaţi. Orice ajustare a lui "S" este proporţională cu rezulatul lui "S" şi "I". O persoană nu mai face parte din grupul "S" decât dacă este infectat, iar o persoană nu mai face parte din grupul 2 "I" decât dacă este recuperat sau a decedat. Rata de infectare se notează cu βSI unde β este un parametru pentru infectare. Se prezumă că populaţia rămâne constantă. De asemenea, există o rată constantă de recuperare pe cap de locuitor notată cu r şi o rată globală de recuperare rI.

Ecuaţiile se prezintă astfel:

dS/ dt = − βSI

dI/ dt = βSI - rI

dR/dt = rI

Din păcate nu-mi permit într-un articol să descriu modelul în integralitatea sa. Pentru cei interesaţi pot indica două documente (Florence Debarre: "SIR models of epidemics", Institute of Integrative Biology ETH Zurich sau R. Beckley, C. Weatherspoon, M. Alexander: "Modeling epidemics with differential equations", 2013), deşi există o întreagă literatură cu privire la modelul SIR şi alte modele de predicţie a pandemiilor.

Din modelul SIR s-au dezvoltat şi alte modele precum modelul SEIR (Susceptibil, Expus, Infectat, Recuperat) în care se introduce încă o ecuaţie cu grupul "Expuşi" (cei infectaţi, dar care în perioada de incubaţie nu infectează).

Trebuie reţinut că, pornind de la modelul de bază (SIR) sau de la variantele sale se construiesc măsurile de combatere a unei pandemii şi modelul matematic de vaccinare. Prin urmare, lucrurile nu se fac intuitiv.

Din cât sunt informat, Institutul Naţional de Sănătate Publică lucrează cu un matematician pe un model care oferă Guvernului României datele necesare pentru a fundamenta decizii de combatere a pandemiei SARS-CoV-2. La data la care scriu acest articol, nu pretind că ştiu oficial ce model matematic se utilizează.

Vreau să închid acest articol cu o scurtă experienţă, ca să întaresc ceea ce am scris mai sus. Am avut ocazia cu două luni în urmă ca într-o emisiune la Medika TV să întreb un epidemiolog respectat în România dacă are cunoştinţă de utilizarea vreunui model matematic pentru estimarea evoluţiei pandemiei SARS-CoV-2. Răspunsul a fost negativ. Personajul nu ştia, dar face predicţii. Faptul că o persoană cu autoritate în domeniul epidemiologiei nu ştia, nu înseamnă că autorităţile române nu folosesc asemenea modele. Acelaşi lucru este valabil nu doar în cazul acelei persoane, ci pentru toţi medicii, epidemiologi sau cu alte specializări medicale ce vorbesc în public despre evoluţia pandemiei fără să aibă habar, sub aspect metodologic despre cum se face o prognoză a unei pandemii, ori despre rezultul vreunei estimări matematice de acest tip. Cei ce vorbesc despre evoluţia unei pandemii ar trebui să ia în calcul costul economic ale declaraţiilor pe care le fac public, întrucât pot influenţa comportamentul de consum al populaţiei.