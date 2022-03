Premiile Oscar, un nou moment ratat

Premiile Oscar au mai ratat un moment, deşi în ultimele decenii au demonstrat că au o agendă geopolitică foarte consistentă. Când toată lumea se aştepta ca premiile să stea sub semnul războiului din Ucraina, totul a alunecat în grotesc, cu o palmă, mai mult sau mai puţin reală. Dacă discursurile politice anti-Trump s-au bucurat de mare succes în rândul actorilor şi regizorilor, nu la fel se poate spune şi despre cele în favoarea păcii. O palmă, despre asta a fost vorba la acest oscaruri. Will Smith a câştigat premiul Oscar pentru rolul principal din filmul "King Richard" la scurt timp după ce l-a pălmuit pe actorul de comedie Chris Rock pe scena galei Academiei de film americane din cauza unei glume făcute pe seama soţiei sale, Jada Pinkett Smith. Cu câteva secunde înainte să prezinte premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj documentar, Chris Rock a ironizat-o pe Jada Pinkett Smith, spunându-i că abia aşteaptă să o vadă jucând în continuarea filmului "G.I. Jane", un lungmetraj regizat de Ridley Scott în 1997 şi în care rolul principal a fost jucat de Demi Moore. Jada Pinkett Smith, în vârstă de 50 de ani, apare în public cu craniul complet ras începând de anul trecut după ce a anunţat că suferă de alopecie, o afecţiune care cauzează căderea părului.

Will Smith a reacţionat imediat în urma acelei glume, a urcat foarte repede pe scena galei Oscar şi l-a pălmuit pe Chris Rock, apoi s-a întors la scaunul său din sală. "Ţine numele soţiei mele departe de gura ta spurcată!", a strigat Will Smith spre Chris Rock, iar producătorii postului TV ABC au întrerupt imediat sunetul întregii transmisiuni. Totuşi, în transmisiunile difuzate de posturile străine, sunetul a rămas disponibil, iar Chris Rock a putut fi auzit în timp ce a spus: "Will Smith tocmai m-a pălmuit zdravăn de tot!". "Asta a fost cea mai tare seară din istoria televiziunii", a adăugat starul de comedie. După ce a câştigat premiul Oscar pentru rolul principal din filmul "King Richard", în care l-a interpretat pe Richard Williams, tatăl jucătoarelor de tenis Venis şi Serena Williams, Will Smith a prezentat scuze publice în discursul său de acceptare a trofeului: "Vreau să-mi cer scuze faţă de Academia de film americană, vreau să îmi cer scuze faţă de toţi colegii mei nominalizaţi. Iubirea te împinge să faci lucruri nebuneşti. Richard Williams a fost un apărător neînfricat al familiei sale. În această perioadă a vieţii mele, în acest moment, sunt copleşit de ceea ce Dumnezeu îmi cere să fac şi să fiu în această viaţă. Mi se cere ca în viaţa mea să îi iubesc pe oameni şi să îi apăr pe oameni şi să fiu un râu călăuzitor pentru oamenii mei. Ştiu ce trebuie să fac atunci când noi toţi trebuie să rezistăm în faţa abuzurilor, când trebuie să rezistăm în faţa oamenilor care vorbesc prostii în această industrie. Trebuie să îi suportăm pe oamenii care nu ne respectă şi trebuie să zâmbim şi să pretindem că acest lucru este OK". Altfel spus, Smith nu a putut să iasă din rol.

Lista completă a trofeelor este următoarea: Cel mai bun film: "CODA"; Cea mai bună regie: Jane Campion ("The Power of the Dog"); Cel mai bun actor în rol principal: Will Smith ("King Richard"); Cea mai bună actriţă în rol principal: Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye"); Cel mai bun actor în rol secundar: Troy Kotsur ("CODA"); Cea mai bună actriţă în rol secundar: Ariana DeBose ("West Side Story"); Cel mai bun lungmetraj internaţional: "Drive My Car" (Japonia); Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Encanto"; Cea mai bună scenografie: "Dune"; Cel mai bun scenariu adaptat: "CODA"; Cel mai bun scenariu original: "Belfast"; Cea mai bună imagine: "Dune"; Cel mai bun montaj: "Dune"; Cea mai bună coloană sonoră: "Dune"; Cel mai bun cântec original: "No Time to Die" (interpretat de Billie Eilish pentru filmul "No Time to Die"); Cel mai bun sunet: "Dune"; Cele mai bune efecte vizuale: "Dune"; Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: "The Eyes of Tammy Faye"; Cele mai bune costume: "Cruella"; Cel mai bun scurtmetraj animat: "The Windshield Wiper"; Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: "The Long Goodbye"; Cel mai bun lungmetraj documentar: "Summer of Soul (...or, when the revolution could not be televised)";

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "The Queen of Basketball"; Premii onorifice: Samuel L. Jackson, Elain May, Liv Ullmann; Premiul umanitar Jean Hersholt: Danny Glover.