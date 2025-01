Primar şi viceprimar dintr-o comună din Buzău, trimişi în judecată

Opt angajaţi ai Primăriei comunei Cochirleanca, printre care şi primarul Nicolae Stancu, dar şi fostul viceprimar Dumitru Enache au fost trimişi în judecată într-un dosar deschis anul trecut, în legătură cu activităţi care au avut drept consecinţă poluarea mediului înconjurător. Este vorba de rezultatul unei anchete ce a pornit de la suspiciuni că gunoaiele strânse din comună erau îngropate, că reţeaua de canalizare avea deversări neautorizate pe câmp sau chiar pe uliţele comunei şi că staţia de epurare fusese pusă în funcţiune fără avize şi autorizaţie de mediu.

"Astfel, ar fi rezultat deversări, atât accidentale, cât şi controlate, de ape uzate şi substanţe poluante din staţiile de pompare/epurare şi direct din reţeaua de canalizare, fapt ce ar fi dus la contaminarea apelor de suprafaţă", informa, în 2024, IPJ Buzău, la momentul efectuării unor percheziţii Poliţia Buzău.

Astăzi, procurorii care au instrumentat cazul au venit cu detalii. În primul rând, cele opt persoane sunt primarul din Cochirleanca, fostul viceprimar al comunei şi alţi cinci angajaţi din primărie, dar şi un salariat al unei societăţi din Bucureşti cu care Primăria Cochirleanca avea contract pentru epurarea apelor uzate. În prezent, trei persoane, respectiv primarul, fostul viceprimar şi încă o persoană se află sub măsura controlului judiciar.

La Cohirleanca se îngropa gunoiul

Potrivit comunicatului trimis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, lista infracţiunilor celor 8 este destul de lungă şi cuprinde inclusive îngroparea gunoaielor.

"Eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor in afara spaţiilor autorizate, instigare la infracţiunea de incendiere a oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect, instigare la infracţiunea de îngropare a deşeurilor, incendiere a oricărui tip de deşeu şi/sau substanţa sau obiect, îngropare a deşeurilor, evacuare, aruncare sau injectare in apele de suprafaţa şi subterane, in apele maritime interioare ori in apele marii teritoriale de ape uzate, deşeuri, reziduuri sau produse de orice fel, care conţin substanţe, bacterii ori microbi in cantitate sau concentraţie care poate schimba caracteristicile apei, punând in pericol viaţa animalelor, mediul, producţia agricola ori industriala sau fondul piscicol, executare, modificare sau extindere de lucrări, construcţii ori instalaţii de ape sau care au legatura cu apele, fara avizul legal, precum şi darea in exploatarea unităţii fara punerea concomitenta in funcţiune a reţelelor de canalizare, a stafiilor şi instalaţiilor de epurare a apei uzate, potrivit autorizaţiei de gospodărire a apelor", sunt infracţiunile cuprinde în comunicatul de presă.

• Gropi de gunoi ilegale

Tot din comunicatul de presă reiese faptul că angajaţii din Primărie, la ordinal primarului şi viceprimarului, au înfiinţat gropi de gunoi ilegale, au incendiat deşeurile şi au evacuat ape uzate în pânza freatică şi în pârâul Măslina.

"În perioada 15.09.2023-11.04.2024, a dispus înfiinţarea de platforme de deşeuri în afara spaţiilor autorizate conform legii, platforme pe care au fast depozitate importante cantitaţi de deşeuri; a dispus unor angajaţi din cadrul primariei, să abandoneze şi sa incendieze deşeurile menajere, în diferite puncte din extravilanul comunei Cochirleanca, în vederea micşorarii volumului de deşeuri depozitate la platformele înfiinţate, sa îngroape deşeuri menajere ce nu au putut fi sortate, precum şi sa îngroape cenuşa rezultată în urma arderilor deşeurilor, în extravilanul localitaţii ; a evacuat în panza freatică şi în paraul Maslina apele uzate din bazinele staţiilor de pompare a apei uzate şi a permis efectuarea în mod repetat de lucrari neautorizate de reparaţie a pompelor submersibile de mare putere, montate în interiorul bazinelor staţiilor de pompare ape uzate Cochirleanca", se arată în comunicatul de presă.

În concluzie, toţi cei care au respectat aceste ordine sunt puşi sub acuzare. Este vorba despre şeful Serviciului Salubrizare din cadrul Primăriei Cochirleanca, şoferul serviciului, alţi doi şoferi din cadrul primăriei, dar şi operatorul staţiei de epurare ape uzate.

"În perioada 15.09.2023-11.04.2024, având cunoştinţă despre platformele de deşeuri infiinţate in afara spaţiilor autorizate conform legii pe raza comunei Cochirleanca, unde au fost depozitate cantităţi de deşeuri ce nu pot fi neglijate, nu a luat măsurile legale în vederea igienizării acelor zone, a sprijinit activitatea de evacuare a apelor uzate în pânza freatică şi în pârâul Măslina, din bazinele staţiilor de pompare a apei uzate, desfăşurată de ceilalti inculpaţi prin neluarea măsurilor legale de obţinere a avizului de gospodărire a apelor şi cunoscând situaţia deversărilor de ape uzate necontrolate şi, de asemenea, a sprijinit şi lucrările neautorizate efectuate de ceilalţi inculpaţi asupra pompelor submersibile de mare putere, montate în interiorul bazinelor staţiilor de pompare ape uzate", se arată în comunicatul de presă.

Prin rechizitoriul întocmit s-a solicitat menţinerea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de cei 3 inculpaţi, solicitare admisă de către instanţa de judecată.

Precizăm că măsurile procesuale dispuse în cursul urmăririi penale sunt măsuri prevăzute de Codul de procedură penală, care nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.