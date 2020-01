Proiect menit să ajute persoanele cu dizabilităţi să intre pe piaţa muncii

Special Olympics România vizează creşterea numărului de angajaţi cu Sindrom Down prin proiectul "Angajaţi, NU Asistaţi!". Implementarea proiectului se va face printr-o finanţare de la ING Tech Romania, hub-ul global de tehnologie al grupului ING, în cadrul programului Shift Vieţi. Proiectul îşi propune să crească şansele de angajare ale persoanelor adulte, cu Sindrom Down, de pe teritoriul ţării noastre, pe o perioadă de 12 luni, în 12 oraşe din ţară. Pe de o parte, 120 de persoane cu Sindrom Down vor învaţa cum să îşi caute un loc de muncă, să comunice cu posibilii angajatori, să se prezinte la interviul de angajare, să se integreze la noul loc de muncă şi să relaţioneze cu colegii şi managerii. Pe de altă parte, angajatorii vor fi conştientizaţi în legătură cu faptul că persoanele cu Sindrom Down pot fi angajate dacă mediul de lucru este adaptat specificului si abilităţilor lor. Una din direcţiile importante ale proiectului este dezvoltarea unei platforme on-line cu informaţii utile pentru cele trei categorii de persoane implicate: beneficiari, aparţinători, angajatori (inclusiv CV-uri video ale candidaţilor cu Sindrom Down). Componenta dedicată persoanelor cu Sindrom Down este adaptată nivelului de înţelegere al acestora (Easy Reading). În acelaşi sens, va fi documentat şi redactat primul Ghid de angajare a Persoanelor cu Sindrom Down din România. Ghidul se va lansa în cadrul Forumului Naţional "Angajaţi, NU Asistaţi!", care va avea loc în primăvara anului viitor, la Bucureşti. Evenimentul va aduce împreună persoane cu Sindrom Down, aparţinători, manageri şi experţi HR, ONG-uri şi traineri. Forumul va fi apoi replicat la scară mică în alte 12 oraşe, prin organizarea de workshop-uri cu angajatori locali, specialişti şi persoane cu Sindrom Down din comunitate (identificare de aptitudini, pregătire pentru interviu, managementul stress-ului etc). Conform exemplelor din întreaga lume, persoanele cu Sindrom Down pot avea slujbe variate: muncitori, asistenţi, antrenori, ambalatori, la barista, dansatori, bibliotecari, pictori, activişti, actori, scriitori, antreprenori sau lucrători în zona auto, pot să lucreze inclusiv în zona IT (introducere de date). Majoritatea persoanelor cu Sindrom Down lucrează de cele mai multe ori part-time, datorită limitărilor impuse de dizabilitate. Conform Ministerului Muncii, din 823.956 persoane cu dizabilităţi în România, 130.666 sunt cu dizabilităţi intelectuale, persoanele cu Sindrom Down fiind o categorie numeroasă. Una din statisticile în domeniu arată că în ţară trăiesc 4.420 de persoane cu această afecţiune, însă un calcul realizat pe baza incidenţei la nivel global urcă cifra probabilă la 20.000 de cazuri. Persoanele cu dizabilităţi intelectuale reprezintă 2,5% dintre angajaţii cu dizabilităţi din România, deşi ele reprezintă 16% din total persoane cu dizabilităţi. Studiile arată că persoanele cu dizabilităţi intelectuale au cele mai mici şanse de angajare. Proiectele implementate până în prezent demonstrează că nu numai abilităţile cognitive reduse, lipsa de pregătire, oportunităţile reduse de formare profesională adaptată nivelului lor de înţelegere şi de abilităţi, diminuează şansele de ocupare ale persoanelor cu SD, ci este vorba şi despre prejudecăţile angajatorilor, care nu cunosc această categorie, nu şi-au pus problema adaptării mediului de lucru şi a programului la specificul lor, se tem de reacţia colectivului.