SUPLIMENT HR"Beneficiile unui program de Corporate Yoga sunt de neegalat faţă de alte programe de wellness"

Reporter: Deţineţi o agenţie de comunicare şi vă implicaţi în această activitate de ani de zile. Ce v-a dus pe drumul către yoga şi ce v-a determinat să deveniţi chiar profesor?

Lidia Dumitru: Da, am o experienţă de peste 15 ani în mediul corporate, fiind om de comunicare şi în ultimii zece ani antreprenor, cu propria agenţie - MD Communication. Din 2020 am devenit şi profesor de yoga, obţinând certificarea Yoga Alliance International, pornind de la nevoia personală de a-mi vindeca durerile acute de spate.

Drumul spre yoga a început în 2017, când au apărut primele dureri de spate. Deşi "gestionabile" la început, s-au transformat în episoade cumplite, care mă împiedicau să merg, să dorm, să respir şi să-mi desfăşor viaţa normal. Medical, n-am găsit nici o cauză. Era o durere în spatele căreia medicii nu găseau ceva ce puteau rezolva ei, aşa că am pus totul pe seama statului la birou, mai mult de opt ore pe zi. Recomandarea era kinetoterapie şi fizioterapie. Dar efectele acestor proceduri erau pe termen scurt.

Aşa că a trebuit să-mi regândesc modul de a mă mişca. Nu mai puteam face exerciţiile de fitness care implicau greutăţi, sărituri, alergări - pe care le iubeam şi m-am îndreptat forţat către cele pe care le consideram soft pe atunci: pilates, yoga.

Îmi aduc aminte că, la prima practică de yoga, am mers obligată şi mi s-a parut cea mai plictisitoare activitate! Mă simţeam "slabă" de fiecare dată când reveneam pe saltea şi asociam practica cu un act medical, cu un downgrade la activitatea mea sportivă de până atunci şi nu puteam accepta deloc momentul în care eram. A trebuit să înghit fiecare oră de yoga ca pe o pastilă, ca atunci când eram mică. Aşa cred că este şi Yoga în corporaţii, ca o pastilă de prevenţie pentru o minte sănătoasă şi un corp funcţional, cu bateriile mereu încărcate.

Am revenit în mod constant pe salteaua de yoga, mai împăcată şi mai curioasă, în 2019, un an plin de schimbări pe toate planurile, când am început să gust din primele efecte "nevăzute" pe care le are yoga. Am înţeles că durerile de spate erau mai degrabă o acumulare a stresului prin care trecusem în ultimii ani, a posturii greşite atunci când eram la birou, a excesului pe care îl făceam stând ore în şir fără să mă ridic de pe scaun, a presiunii fizice şi psihice pe care o puneam "în spate", a tot ceea ce nu exprimasem, ci doar acumulasem.

Revenind la anul 2019, eram într-un soi de călătorie de descoperire de sine în New York, unde am trecut pe lângă Integral Yoga Institute, am intrat şi m-am înscris la programul lor de yoga timp de o lună. De atunci, parcă am deschis cutia Pandorei! Am practicat chiar şi de două ori pe zi cu profesori de toate naţionalităţile şi diverse stiluri de yoga despre care nici nu ştiam că există. Atunci mi-am dat seama că vreau să ştiu mai multe, nu doar practic, ci şi teoretic. La întoarcerea în ţară, în 2020, am urmat cursul de Teacher's Training de 200 de ore cu focus pe Ashtanga Vinyasa Yoga, acreditat de Yoga Alliance International, unde mi-am consolidat practica de la zi la zi, am învăţat despre istoria şi filosofia Yoga, anatomie, medicina tradiţională indiană - Ayurveda, respiraţia specifică în timpul Yoga etc.

De atunci, am continuat dezvoltarea mea ca profesor de yoga printr-o serie de cursuri, workshopuri şi retreat-uri la care am mers în Italia, India, Turcia, Spania, cu profesori de la care am învăţat enorm.

• "Pauza de yoga la birou poate ajuta angajaţii să devină mai productivi pentru întreaga zi"

Reporter: Predaţi yoga şi în companii, care sunt beneficiile acestei practici pentru angajaţi? Ce aduce în plus yoga, pentru un angajat, faţă de alte programe de wellness?

Lidia Dumitru: Beneficiile unui program de Corporate Yoga sunt de neegalat faţă de alte programe de wellness, deoarece esenţialul disciplinei yoghine este echilibrul minte-corp. Este singura formă de exerciţiu cunoscută pentru a creşte flexibilitatea, forţa, echilibrul, concentrarea şi capacitatea de respiraţie, reducând în acelaşi timp stresul şi anxietatea.

Cred cu tărie că Yoga poate schimba modul în care lucrezi. Introducerea unei politici de tipul "pauza de yoga" la birou poate ajuta angajaţii să se reseteze şi să devină mai productivi pentru întreaga zi. De asemenea, practica constantă de yoga va ajuta la scăderea conflictelor din interiorul echipei, iar angajaţii vor putea dezvolta o stare de prezenţă ce le va permite să se elibereze de stres şi să fie mai productivi. Practicanţii constanţi de yoga confirmă că printre beneficii se numără şi creşterea forţei şi a flexibilităţii, echilibru mental şi emoţional sau o mai bună postură pe scaun.

Beneficiile angajaţilor sunt: abilităţi mai bune în luarea deciziilor şi de a face faţă sarcinilor; un sentiment mai bun de recunoaştere, datorită eforturilor conştiente ale managementului care investeşte în bunăstarea mentală/fizică a angajaţilor; mai puţin stres legat de muncă; mai puţine boli induse de statul la birou o perioadă mai lungă; creşterea valorii de sine şi a stării de bine atât la birou, cât şi după orele de lucru; creşterea focusului mental şi a creativităţii.

Reporter: Care sunt avantajele pentru companii să aibă un salariat care face yoga la locul de muncă?

Lidia Dumitru: Pentru angajatori, Yoga adaugă noi dimensiuni precum creşterea energiei, creativitate şi o mai bună concentrare, productivitate, mai puţin stres legat de muncă şi reducerea apariţiei burnout-ului. Apare un sentiment mai bun de recunoaştere, datorită eforturilor conştiente ale managementului care investeşte în bunăstarea mentală şi fizică a angajaţilor.

Yoga ajută, de asemenea, la creşterea moralului şi a comunicării interpersonale - ceea ce pentru un angajator înseamnă că nu mai are echipe care se ceartă, sunt nemulţumite sau se luptă pentru putere prin jocuri politice.

Principalele beneficii pentru companie sunt: reducerea costurilor de sănătate legate de stres şi alte afecţiuni; mai puţin absenteism; productivitate şi nivel de concentrare ridicate; angajaţi foarte motivaţi; rată de uzură mai mică; mediu de lucru împlinit şi armonios.

Reporter: Cât de deschişi sunt angajatorii de la noi în privinţa includerii yoga corporate în beneficiile extrasalariale?

Lidia Dumitru: Un număr tot mai mare de companii constată că a oferi Yoga angajaţilor lor este o măsură de asistenţă medicală preventivă şi holistică, ceea ce face ca disciplina să devină un succes de rezonanţă pentru echipele de HR, care caută acţiuni strategice atunci când investesc în programe de corporate wellness.

Introducerea programelor de wellness, consilierea psihologică sau yoga la birou nu mai sunt doar nişte iniţiative la care doar visam înainte, ci sunt considerate un imperativ strategic. Studiile arată că introducerea claselor de yoga în programul de wellness al corporaţiilor este una dintre cele mai rentabile investiţii pentru o organizaţie. De exemplu, potrivit Institutului de Sănătate Mintală American, stresul la locul de muncă costă companiile din SUA aproximativ 300 de miliarde de dolari anual din cauza absenteismului şi scăderii productivităţii angajaţilor.

Managementul stresului este unul dintre obiectivele cruciale pe care fiecare organizaţie aspiră să le stăpânească, motiv pentru care tot mai multe companii la nivel global, atât mari cât şi mici, încorporează yoga la locul de muncă.

• "Includerea unei sesiuni de yoga în rutina unei echipe poate duce la schimbarea culturii din cadrul unei organizaţii"

Reporter: Ce sfătuiţi un angajator care, poate, ezită să aleagă yoga ca beneficiu extrasalarial pentru angajaţii săi?

Lidia Dumitru: Includerea unei sesiuni de yoga ca parte zilnică a rutinei unei echipe poate duce la schimbarea culturii din cadrul unei organizaţii. Dacă aceste comportamente sunt practicate de conducere şi încurajate, atunci şi angajaţii se vor simţi mai puţin vinovaţi că şi-au luat din timp pentru yoga sau meditaţie. Momentele în care ne oprim pentru reîncărcare sau resetare nu ar trebui să mai fie considerate un moft sau un timp pierdut, ci din contră, un timp preţios în care ne reconectăm cu cei de lângă noi şi devenim mai puternici, atât fizic, cât şi mental.

Poate cel mai puternic motiv pentru a include Yoga în rutina de wellness a angajaţilor este uşurinţa cu care un program de Yoga poate fi implementat cu orice fel de resurse. Singurul echipament necesar pentru o sesiune de Yoga se rezumă la câteva saltele şi un grup de participanţi interesaţi de o viaţă mai sănătoasă şi mai împlinită. Un program de yoga poate fi desfăşurat aproape oriunde, cum ar fi o sală de conferinţe sau o sală de masă goală.

Reporter: Cât durează o şedinţă de corporate yoga şi ce presupune?

Lidia Dumitru: Programele scurte de Yoga pot dura şi 30 de minute şi nu necesită o saltea, iar cele care durează 60, 75 sau 90 de minute au nevoie de un set up specific, cu saltele şi un spaţiu liniştit, privat, în care oamenii să poată practica în linişte şi într-un mediu sigur. Aceste clase mai lungi se pot organiza în spaţiul de la birou (dacă există) sau pot fi susţinute online, în care fiecare participant se conectează de la el de acasă.

Pe lângă un program corporate, yoga poate fi inclusă şi ca activitate în cadrul teambuilding-urilor sau al unui eveniment de o zi, pentru a creşte coeziunea echipei. De exemplu, Yoga pe Perechi este un concept de practică menit să unească şi să creeze legături între colegii din diferite departamente, să apropie managementul de echipele de lucru printr-o activitate relaxantă, distractivă şi lipsită de orgolii, funcţii sau alte etichete.

Reporter: Ce feed-back aveţi de la angajaţii pe care îi instruiţi în clasele de corporate yoga?

Lidia Dumitru: Feedback-ul este unul pozitiv, chiar şi o şedinţă de yoga săptămânal în cadrul unui program de două, trei luni are un impact semnificativ în reducerea stresului, ameliorarea sau vindecarea durerilor de spate, creşterea creativităţii şi a concentrării pe sarcinile zilnice.

Reporter: În care parte a zilei recomandaţi să fie făcută clasa de yoga, într-o companie?

Lidia Dumitru: Yoga poate fi practicată la orice oră, indiferent de vârstă, sex, greutate, nivel de fitness sau alte abilităţi, iar în mediul corporate programele de Yoga sunt personalizate pentru că este indicat să lucrăm pe obiectivele companiei, în funcţie de nevoile pe care le-a identificat în cadrul echipei. Aşadar, yoga poate deschide o zi de lucru, prin mişcări active şi respiraţii energizante, poate fi inclusă în pauza de prânz sau poate fi relaxarea după birou, cu mişcări care să liniştească corpul şi mintea la finalul unei zile încărcate.

• "Pandemia ne-a schimbat tuturor perspectivele şi priorităţile atât la nivel personal, cât şi profesional"

Reporter: Cum a evoluat cererea de yoga corporate în ultimii ani, faţă de perioada prepanemică?

Lidia Dumitru: Este evident că pandemia ne-a schimbat tuturor perspectivele şi priorităţile atât la nivel personal, cât şi profesional, iar ultimii trei ani au regândit industria beneficiilor extrasalariale. Companiile pun mai mult accentul pe menţinerea unei stări de bine, a unui nivel de stres scăzut pentru angajaţii săi, deci pe sănătatea mintală şi starea emoţională a acestora. Pe aceste considerente, yoga a prins un avânt şi în România, atât prin apariţia mai multor studiouri de yoga şi a profesorilor care se certifică, dar şi prin introducerea în companii ca beneficiu extrasalarial, alături de alte activităţi precum mindfulness, consiliere psihologică, coaching etc.

Reporter: Per ansamblu, cum vedeţi evoluţia pieţei beneficiilor extrasalariale în anii care vin?

Lidia Dumitru: Cred că importanţa beneficiilor extrasalariale devine tot mai mare, acestea vor fi centrate mai mult pe nevoile fiecărui angajat şi deci mai personalizate, iar companiile vor aloca bugete tot mai mari pentru a-şi ţine echipele fericite, sănătoase şi productive.

Reporter: Vă mulţumesc!