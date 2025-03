Tranzacţionarea algoritmică şi analiza pieţei - beneficii majore ale inteligenţei artificiale pentru industria crypto

English Version

Reporter: Traversăm o perioadă tulbure din punct de vedere geopolitic şi macroeconomic la nivel global. Ce impact poate avea această situaţie asupra pieţei crypto?

Gracy Chen: Contextul geopolitic şi macroeconomic actual prezintă provocări semnificative pentru toate pieţele financiare, iar sectorul crypto nu face excepţie. În vremuri de incertitudine, nu este surprinzător faptul că investitorii tind să-şi ajusteze strategiile, fie prin trecerea către activele percepute ca fiind mai sigure, fie prin diversificarea portofoliilor.

Pe piaţa criptomonedelor, observăm două tendinţe majore. Pe de o parte, volatilitatea rămâne ridicată, influenţată de factori precum inflaţia, politicile monetare ale băncii centrale, evenimentele geopolitice şi evoluţiile de reglementare. Pe de altă parte, tehnologia blockchain şi activele digitale continuă să câştige teren ca soluţii alternative pentru transferuri rapide de valoare, contracte inteligente şi investiţii descentralizate.

În acest peisaj este crucial să ne concentrăm pe furnizarea unui mediu de tranzacţionare sigur, lichid şi inovator, echipând utilizatorii cu instrumentele necesare pentru a naviga în aceste vremuri de schimbare. Dacă, de exemplu, ne uităm la evoluţia Bitget, putem concluziona că indiferent de ciclurile economice există o cerere constantă pentru soluţii crypto fiabile.

Reporter: Ce impact estimaţi că poate să aibă inteligenţa artificială asupra industriei crypto?

Gracy Chen: Asistăm deja la o integrare tot mai mare a inteligenţei artificiale în diverse aspecte ale pieţei crypto, iar influenţa acestei tehnologii va continua să se extindă în mai multe direcţii.

Unul dintre cele mai semnificative beneficii ale AI constă în tranzacţionarea algoritmică şi analiza pieţei. Sistemele bazate pe inteligenţă artificială pot analiza cantităţi mari de date în timp real, identificând modele şi oportunităţi pe care traderii le-ar putea altfel rata. Acest lucru îmbunătăţeşte procesul decizional şi permite automatizarea strategiilor de tranzacţionare pentru o mai mare eficienţă.

Un alt domeniu critic este securitatea şi prevenirea fraudei. AI poate detecta activităţi suspecte şi anomalii ale tranzacţiilor, ajutând la atenuarea riscurilor asociate cu atacurile cibernetice, spălarea banilor şi alte activităţi ilicite. Prin implementarea sistemelor avansate de monitorizare, platformele crypto pot crea un mediu de tranzacţionare mai sigur pentru utilizatori.

De asemenea, AI joacă un rol cheie în automatizarea serviciilor pentru clienţi. Chatboţii inteligenţi şi asistenţii virtuali oferă sprijin rapid şi personalizat, îmbunătăţind accesul la informaţii şi reducând timpul necesar pentru rezolvarea problemelor.

În plus, AI contribuie la evaluarea riscurilor şi la conformitatea cu reglementările. Tehnologiile bazate pe inteligenţa artificială ajută platformele de tranzacţionare să adere la reglementările internaţionale prin monitorizarea continuă a activităţilor şi identificarea potenţialelor încălcări ale conformităţii.

La Bitget, recunoaştem importanţa tot mai mare a AI în industria criptomonedelor. De aceea, monitorizăm îndeaproape aceste evoluţii şi investim în soluţii bazate pe inteligenţă artificială pentru a optimiza platforma noastră şi a îmbunătăţi experienţa utilizatorului.

Reporter: În Statele Unite, Europa sau Asia se vorbeşte tot mai frecvent de reglementarea zonei crypto, fiind demarate planuri sau măsuri specifice (de pildă MiCA în Europa). Care ar fi, în opinia dumneavoastră, principalele aspecte care ar trebui reglementate astfel încât zona crypto să aibă o adopţie mai amplă în rândul maselor?

Gracy Chen: Reglementarea industriei crypto devine un subiect din ce în ce mai proeminent pe agenda autorităţilor din Statele Unite, precum şi din Europa şi Asia. Iniţiative precum MiCA (Markets in Crypto-Assets) din Europa reprezintă paşi importanţi către crearea unui cadru clar şi unificat pentru jucătorii din acest sector.

Credem că o reglementare bine concepută poate ajuta la construirea încrederii utilizatorilor şi desigur, poate duce la o adoptare mai largă a activelor digitale. În opinia mea, există câteva aspecte cheie care ar trebui reglementate pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a pieţei crypto.

Primul şi cel mai important aspect este protecţia consumatorului. Utilizatorii trebuie să beneficieze de un cadru clar în ceea ce priveşte securitatea fondurilor, transparenţa platformei de tranzacţionare şi măsurile de prevenire a fraudei. Reglementarea care impune standarde înalte în aceste domenii va contribui la reducerea riscurilor pentru investitori.

Al doilea aspect esenţial este clarificarea statutului juridic al activelor crypto şi digitale. O definiţie clară a factorilor cheie din industrie permite atât companiilor, cât şi investitorilor să opereze într-un mediu mai previzibil.

În plus, combaterea spălării banilor şi a finanţării ilegale trebuie să fie o prioritate. Integrarea măsurilor stricte KYC (Know Your Customer) şi AML (Anti-Money Laundering) va permite platformelor de tranzacţionare să îşi menţină integritatea şi să opereze în conformitate cu standardele internaţionale.

De asemenea, trebuie să luăm în considerare necesitatea armonizării reglementărilor globale, care este esenţială pentru a facilita funcţionarea companiilor crypto pe mai multe pieţe. S-ar putea spune că diferenţele semnificative dintre reglementările naţionale creează bariere în calea inovaţiei.

Reporter: Care credeţi că sunt principalele domenii de activitate care se vor baza sau vor folosi tehnologia blockchain în următorii ani? Puteţi detalia?

Gracy Chen: Tehnologia blockchain a depăşit deja domeniul criptomonedelor. Vedem că este din ce în ce mai integrată în diverse industrii. În următorii ani, cred că vom vedea o integrare pe scară largă a blockchain-ului în sectoare precum finanţele, logistica, sănătatea, administraţia publică şi industria jocurilor de noroc, fiecare beneficiind de avantajele sale de transparenţă, securitate şi descentralizare.

De exemplu, în sectorul financiar, blockchain-ul transformă deja modul în care sunt efectuate tranzacţiile digitale. Vom vedea probabil o extindere a monedelor digitale ale băncilor centrale (CBDC), contracte inteligente pentru împrumuturi şi asigurări şi adoptarea sporită a soluţiilor DeFi (finanţare descentralizată). Aceste tehnologii vor reduce dependenţa de intermediari şi vor facilita accesul global la servicii financiare mai eficiente şi mai sigure.

Logistica şi lanţurile de aprovizionare sunt alte domenii în care blockchain-ul va avea un impact semnificativ. Această tehnologie permite trasabilitatea produsului de la producător la consumator, reducând riscurile de fraudă şi contrafacere. Companiile din comerţul cu amănuntul şi producţie folosesc deja blockchain pentru a verifica originea şi autenticitatea produsului, iar acesta este de aşteptat să devină un standard în industrie.

În sectorul asistenţei medicale, blockchain-ul are potenţialul de a revoluţiona gestionarea datelor medicale, oferind pacienţilor control asupra istoricului lor medical, permiţând în acelaşi timp furnizorilor de servicii medicale să acceseze în siguranţă informaţiile. În plus, poate îmbunătăţi lanţurile de aprovizionare farmaceutice, reducând riscul ca medicamentele contrafăcute să intre în reţelele de distribuţie.

Administraţia publică poate beneficia de blockchain prin soluţii de identitate digitală şi sisteme de vot electronic, de exemplu. Cu alte cuvinte, tehnologia blockchain poate ajuta guvernele să ofere servicii mai eficiente, protejând în acelaşi timp datele cetăţenilor şi atenuând riscurile de corupţie.

Desigur, în industria jocurilor de noroc şi a NFT, blockchain-ul va continua să joace un rol crucial. Jocurile bazate pe blockchain le permit jucătorilor să deţină şi să tranzacţioneze active digitale unice, promovând economii virtuale descentralizate şi noi experienţe de joc.

Reporter: Aţi trecut de la o carieră TV la o poziţie de conducere a unei platforme de tranzacţionare crypto. Cum şi de ce aţi făcut această tranziţie?

Gracy Chen: Când eram în televiziune, prietenii şi intervievaţii mei aduceau în discuţie crypto-ul destul de des. Aşa că am început prin a citi "cartea albă" despre Bitcoin şi am fost instantaneu fascinată. Am fost cu adevărat captivată de potenţialul finanţelor descentralizate de a revoluţiona modul în care facem lucrurile.

Imaginaţi-vă o lume în care oricine, oriunde, ar putea accesa servicii financiare. Plăţile transfrontaliere au făcut uşoară includerea financiară pentru persoanele care nu au acces la servicii bancare tradiţionale - aceasta este puterea crypto-ului şi asta m-a inspirat să mă dedic acestui spaţiu.

Apoi am decis să încep să investesc şi chiar în câteva startup-uri aflate în stadiu incipient, inclusiv BitKeep, care mai târziu a devenit Bitget Wallet.

În 2015 am părăsit lumea televiziunii pentru a co-fonda şi conduce două startup-uri în fintech şi VR. Sunt o persoană care învaţă pe tot parcursul vieţii, aşa că am urmat un MBA la MIT. Apoi, în primăvara lui 2022, un prieten mi-a povestit despre deschiderea unui post de director general la Bitget. Iar restul, după cum se spune, este istorie.

Reporter: Sunteţi CEO al Bitget de aproape un an. Care sunt principalele proiecte pe care le-aţi implementat şi cum a evoluat compania în această perioadă?

Gracy Chen: În calitate de CEO, scopul meu este să asigur o creştere durabilă pentru Bitget, pe măsură ce ne extindem la nivel global şi ne asigurăm locul în primele trei burse centralizate din lume.

În 2024, am atins repere semnificative. Baza noastră de utilizatori a înregistrat o creştere impresionantă de 400%, trecând de la 20 de milioane de utilizatori în ianuarie, la 100 de milioane în decembrie. De asemenea, volumul nostru zilnic de tranzacţionare s-a dublat, de la 10 miliarde dolari la 20 miliarde de dolari, iar cota noastră de piaţă, a pieţei combinate de tip spot şi derivate, a crescut cu 4,05% în 2024, ajungând la 10,5%.

Această creştere ne-a plasat ca fiind al doilea cel mai mare ecosistem de schimb de criptomonede de pe piaţă după baza de utilizatori şi al patrulea ca schimb în ceea ce priveşte volumul de tranzacţionare.

Unele colaborări şi proiecte au fost esenţiale în obţinerea unor astfel de rezultate. Am semnat un parteneriat cu LaLiga, devenind partenerul lor oficial crypto în Europa de Est, Asia de Sud-Est şi America Latină. Această colaborare valorifică imensa popularitate a fotbalului pentru a ajunge la un public mai larg şi pentru a stimula adoptarea crypto-ului în rândul fanilor sportului. De asemenea, am făcut o investiţie strategică de 30 de milioane de dolari în TON (The Open Network) Blockchain, unul dintre blockchain-urile cu cea mai rapidă creştere, reflectând încrederea în succesul TON.

Consolidarea conducerii noastre şi a echipei noastre de conformitate, prin numirile lui Hon Ng ca Chief Legal Officer şi Min Li pentru a stimula creşterea globală, a fost crucială. Această echipă a condus aprobările cheie de reglementare, inclusiv o licenţă din Marea Britanie, o licenţă de furnizor de servicii Bitcoin (BSP) în El Salvador, furnizor de servicii de active virtuale (VASP) în Bulgaria şi lansarea unui schimb localizat în Vietnam, consolidându-ne poziţia de jucător reglementat şi conform pe piaţă.

Reporter: Cum este să fii femeie într-o poziţie de conducere într-o industrie dominată de bărbaţi? Care sunt principalele provocări şi principalele avantaje?

Gracy Chen: Industria crypto a fost în mod tradiţional dominată de bărbaţi, dar lucrurile încep să se schimbe, ceea ce mi se pare cu adevărat încurajator. În calitate de CEO al Bitget am avut ocazia să contribui la această transformare şi să pledez pentru o mai mare diversitate şi incluziune în domeniu.

Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă femeile în această industrie este lipsa de reprezentare, care poate crea obstacole în construirea de reţele puternice de parteneri şi investitori.

În plus, stereotipurile şi percepţiile persistă, sugerând că tehnologia şi finanţele sunt domenii predominant conduse de bărbaţi. Drept urmare, femeile sunt adesea subestimate şi trebuie să-şi demonstreze constant ideile şi competenţa inovatoare la acelaşi nivel cu omologii lor de sex masculin.

Acestea fiind spuse, văd şi avantaje. Fiind una dintre puţinele femei aflate într-o poziţie de conducere în industria crypto, am oportunitatea de a aduce o perspectivă diferită şi o abordare mai incluzivă a conducerii. Diversitatea alimentează inovaţia, iar femeile contribuie la crearea unui mediu mai echilibrat, orientat spre soluţii. Mai mult, a avea femei în roluri executive ajută la inspirarea şi încurajarea altora să intre în industrie şi să-şi construiască cariere în blockchain şi tehnologie.

La Bitget, am lansat Blockchain4Her în 2024, o investiţie de 10 milioane de dolari menită să promoveze diversitatea de gen şi incluziunea în spaţiul blockchain. Această iniţiativă sprijină femeile antreprenoare prin programe de tip incubator, competiţii de prezentare pentru startup-uri conduse de femei şi summit-uri care recunosc realizările feminine remarcabile în industrie. Cred cu tărie că un ecosistem crypto divers şi incluziv va contribui la dezvoltarea acestei tehnologii la scară globală.

Reporter: Care sunt principalele criterii pe baza cărora evaluaţi proiectele care să fie listate pe Bitget? Puteţi da câteva exemple?

Gracy Chen: La Bitget, ne asumăm responsabilitatea de a lista doar proiectele care îndeplinesc cele mai înalte standarde de securitate, transparenţă şi inovaţie. Cu alte cuvinte, evaluăm fiecare proiect printr-un proces riguros, luând în considerare câteva criterii cheie pentru a ne asigura că oferim utilizatorilor noştri active digitale de încredere.

Primul criteriu este securitatea şi conformitatea proiectului. Proiectul va fi supus unei revizuiri juridice cuprinzătoare pentru a verifica dacă într-adevăr calitatea codului, securitatea şi conformitatea acestuia sunt aliniate cu strategia Bitget.

Mai mult, lichiditatea şi sustenabilitatea pe termen lung sunt esenţiale atunci când alegem un proiect de listat. Analizăm tokenomica, cererea şi oferta de tokeni, lichiditatea disponibilă şi strategiile de creştere pe termen lung ale proiectului. Scopul nostru este să enumerăm tokeni care nu numai că generează interes iniţial, ci şi menţin un ecosistem activ şi durabil în timp.

Un alt punct important este credibilitatea echipei şi a fondatorilor. Evaluăm experienţa şi reputaţia celor care dezvoltă proiectul, istoricul lor în industrie şi nivelul lor de transparenţă în comunicare. Proiectele susţinute de echipe cu experienţă au şanse mai mari de a oferi valoare utilizatorilor şi de a construi un ecosistem durabil.

În plus, acordăm o atenţie deosebită angajamentului comunităţii şi transparenţei. Un proiect cu o comunitate activă şi transparentă are un avantaj clar. Monitorizăm implicarea în reţelele sociale, deschiderea echipei faţă de investitori şi frecvenţa actualizărilor proiectelor pentru a asigura progresul şi responsabilitatea continuă.

Reporter: Care sunt scenariile dumneavoastră de bază pentru Bitcoin şi Ethereum în acest an? Pe ce elemente vă bazaţi estimările?

Gracy Chen: În 2025, atât Bitcoin, cât şi Ethereum vor continua să fie active esenţiale în ecosistemul crypto, iar evoluţia lor ar putea fi influenţată de mai mulţi factori, inclusiv adoptarea instituţională, reglementările globale şi condiţiile macroeconomice.

Pentru Bitcoin vedem o tendinţă în creştere de integrare instituţională, în special prin intermediul ETF-urilor spot, care au fost recent aprobate în Statele Unite. Aceasta marchează o etapă semnificativă care ar putea duce la intrări substanţiale de capital din partea actorilor instituţionali TradFi.

În plus, mai mulţi factori pot duce la o creştere suplimentară a Bitcoin în acest an. Anunţurile recente ale mai multor pieţe, cum ar fi SUA, Republica Cehă şi Elveţia, care investighează posibilitatea utilizării Bitcoin ca activ strategic de rezervă oferă o legitimitate suplimentară acestei criptomonede şi ar putea creşte semnificativ acceptarea acesteia la nivel global.

De asemenea, Bitcoin îşi consolidează rolul de refugiu activ, iar traiectoria sa va depinde în mare măsură de politicile monetare ale băncilor centrale. Dacă Rezerva Federală şi alte instituţii financiare majore adoptă politici mai relaxate, inclusiv potenţiale reduceri ale ratei dobânzii, acest lucru ar putea declanşa un nou ciclu de creştere pentru Bitcoin.

Să nu uităm că, dacă urmărim datele istorice este posibil ca Bitcoin să experimenteze următorul vârf de valoare la aproximativ un an şi jumătate după ultima înjumătăţire, deci în jurul lunii octombrie 2025.

Viitorul Ethereum va fi influenţat de sentimentul actual al pieţei, de factorii tehnici şi de evoluţiile viitoare ale reţelei. Actualizarea PECTRA anticipată în 2025, menită să îmbunătăţească scalabilitatea şi performanţa, ar putea avea un impact pozitiv asupra valorii Ethereum. De asemenea, cererea de ETH este determinată de utilitatea sa în finanţele descentralizate (DeFi) şi pe piaţa de token-uri nefungibile (NFT).

Potenţiala aprobare a ETF-urilor Ethereum spot este de aşteptat să atragă mai multe investiţii instituţionale, deşi impactul poate să nu se vadă imediat, cum a fost în cazul Bitcoin. Performanţa ETH poate fi legată de mişcările BTC, dar speculaţiile sezonului altcoin şi valurile de reglementare ar putea genera câştiguri independente. În esenţă, Ethereum rămâne coloana vertebrală a economiei blockchain şi orice progres tehnologic sau noi valuri de inovaţie i-ar putea consolida şi mai mult poziţia.

Evoluţiile de reglementare vor fi un factor cheie pentru ambele active. Dacă autorităţile globale stabilesc un cadru mai clar şi mai favorabil pentru activele digitale, acest lucru ar putea spori încrederea investitorilor şi ar putea conduce la o mai mare adoptare a criptomonedei în finanţele tradiţionale. Pe de altă parte, reglementări mai stricte privind monedele stabile sau politici mai stricte privind tranzacţiile crypto ar putea pune presiune pe piaţă.

Indiferent de fluctuaţiile pe termen scurt, cred că atât Bitcoin, cât şi Ethereum vor rămâne pietrele de temelie ale economiei digitale globale în 2025 şi ulterior.

Reporter: Care sunt proiectele sau obiectivele pe care le are Bitget în următorii ani?

Gracy Chen: Bitget îşi propune să devină platforma de bază pentru investiţiile crypto, cu un accent puternic pe inovaţie şi securitate. Pentru 2025 şi în anii următori, ne vom concentra pe trei direcţii strategice principale: diversificarea bazei noastre de utilizatori, extinderea ecosistemului nostru şi conformitatea cu securitatea.

Intenţionăm să ne diversificăm baza de utilizatori prin îmbunătăţirea semnificativă a serviciilor pentru clienţii instituţionali (market makers, brokeri etc.), prin îmbunătăţirea conformităţii, asistenţă dedicată şi produse financiare adaptate, cum ar fi serviciile OTC şi împrumuturile cu dobândă scăzută. De asemenea, ne concentrăm pe consolidarea programului nostru VIP cu management personalizat al averii şi furnizarea continuă de informaţii valoroase despre piaţă.

Bitget nu este doar un schimb de criptomonede, ci are un ecosistem complet de servicii Web3, inclusiv funcţii DeFi, un portofel descentralizat, dar şi tokenul nostru BGB. Intenţionăm să extindem acest ecosistem prin propunerea de funcţii mai inovatoare şi prin îmbunătăţirea utilităţii BGB atât pe platformele de schimb, cât şi pe cele de tip wallet, integrându-l în acelaşi timp în mai multe ecosisteme în lanţ şi scenarii de plată offline.

Securitatea a fost întotdeauna o prioritate pentru noi şi intenţionăm să menţinem transparenţa deplină şi cel mai sigur mediu de tranzacţionare pentru utilizatorii noştri. În 2022 am introdus dovada rezervelor, actualizată lunar, pentru a asigura o rată a rezervelor de cel puţin 1:1 pentru fondurile clienţilor, dar şi Fondul de Protecţie, evaluat acum la peste 600 de milioane de dolari, pentru a proteja activele utilizatorilor în scenarii extreme.

De asemenea, în ceea ce priveşte conformitatea am făcut progrese semnificative, obţinând licenţe pe mai multe pieţe precum Polonia, Italia, Marea Britanie şi Bulgaria. Scopul nostru este să obţinem aprobări de reglementare pe mai multe pieţe şi să colaborăm cu autorităţile locale de reglementare pentru a sprijini în continuare expansiunea noastră în regiune.

Reporter: Vă mulţumesc!