VIDEO / CORESPONDENŢĂ DIN AFRICA DE NORD Cristian Pandel, CEO Christian Tour: "Tunisia este destinaţia anului"

Tunisia este destinaţia anului, spune Christian Pandel, Chairman of the Board Memento Group (grupul din care face parte agenţia de turism Christian Tour), precizând că cererea pentru vacanţele în ţara nord-africană este în creştere constantă. "Pentru noi Tunisia este o destinaţie oarecum nouă, deşi am avut-o şi anul trecut în ofertă, dar am pornit cu un zbor din Bucureşti şi acum avem trei pe săptămână din Capitală, însă avem şi zboruri din Cluj, Timişoara, Iaşi, Suceava, Craiova, Oradea - toate chartere operate atât cu Tarom, cât şi cu AnimaWings şi cu HiSky. Destinaţia merge foarte bine, avem şi un partener foarte bun acolo (n.r. Carthage Group), oamenii depun efort şi pun pasiune în ceea ce fac şi ne bucurăm că au aceeaşi aplecare ca noi pentru satisfacţia clientului".

Noutatea acestui an la Christian Tour, în ceea ce priveşte Tunisia, este faptul că au fost intruduse zborurile charter, care durează doar 2 ore şi 40 de minute din Bucureşti până în Monastir, locaţia de aterizare din Tunisia, ne-a spus Marius Berca, director de operaţiuni în cadrul Christian Tour, care ne-a precizat: "Se aterizează în Monastir, iar aici condiţiile sunt foarte bune, toată lumea este foarte amabilă, hotelurile sunt curate, personalul şi locuitorii sunt zâmbitori, mâncarea este excepţională, excursiile opţionale sunt cu ghizi vorbitori de limba română, asigurăm asistenţă turistică 24 de ore din 24 turiştilor care vin aici şi cred că Tunisia va deveni o destinaţie de vacanţă foarte solicitată de turiştii din România.

Cu siguranţă Tunisia este pe un trend ascendent, fiind o destinaţie caldă, aproape de România, iar partenerul de aici este foarte serios".

Marius Berca ne-a spus că, pentru unul dintre hotelurile din program, respectiv The Orangers Garden Villas & Bungalow UAI din Hammamet, Christian Tour are exclusivitate pe România: "Avem şi în Egipt exclusivitate pentru hotelul Desert Rose şi întotdeauna este fully booked. The Orangers este un hotel de 5 stele care oferă servicii ireproşabile".

Reprezentantul Christian Tour recomandă turiştilor să achiziţioneze şi excursiile opţionale, astfel încât să se bucure nu doar de plajă, ci şi de peisajele, cultura, istoria şi artitectura din Tunisia: "Opţiunile de excursii sunt două zile în deşertul Sahara, plimbare în Medinele (n.r. centrele vechi) din Sousse şi Hammamet, precum şi în minunatul Sidi Bou Said, îmbrăcat în alb şi albastru, plus vizită la Muzeul de mozaic din Hammamet, la Coloseumul din Sousse, la Villa Sebastian. Astfel, turiştii pot îmbina utilul cu plăcutul - să facă şi plajă, dar să facă şi excursiile opţionale, ca să vadă şi să cunoască cultura şi istoria locului.

Sahara, sper exemplu, este splendidă - poţi să te plimbi cu cămila, cu ATV-ul, să mergi cu jeep-urile pe platoul unde s-a filmat Star Wars şi, dacă ai puţin noroc, te şi plouă în deşert (n.r. în ziua în care am fost în deşert, în press trip-ul organizat de Christian Tour, a plouat torenţial)".

Marius Berca a ţinut să precizeze că siguranţa turiştilor este pe primul plan pentru agenţia pe care o reprezintă: "Suntem permanent conectaţi cu autorităţile, cu partenerii locali, cu ghizii pe care îi avem în toate ţările şi întotdeauna ştim exact dacă destinaţia este sigură sau nu. Turiştii nu sunt stăpânii noştri, ci prietenii noştri, sunt familia noastră şi ne preocupăm să fie mereu în siguranţă. Am ajuns la 27 de ani şi meritul este atât al nostru, cât şi al turiştilor care au călătorit cu noi".

În opinia sa, în acest an destinaţiile foarte căutate ale sezonului sunt Grecia, Turcia, Bulgaria, Spania, Tunisia, Egipt, ordinea fiind aleatorie. În ceea ce priveşte extra-sezonul, Marius Berca spune că cererea este foarte bună pe Zanzibar, Dubai, Maldive, Bali, Thailanda.

În oferta Christian Tour se află şi destinaţiile Tenerife şi Mallorca, din acest an alăturându-se şi ofertele către Gran Canaria. De asemenea, pe circuitele culturale europene cu avionul sau/şi autocarul cererea este foarte bună, crescând foarte mult numărul turiştilor care merg în croaziere, ne-a mai spus Marius Berca, în cadrul unui interviu realizat în Tunisia. "Lumea nu mai vrea să stea acasă şi, treptat-treptat, turiştii se întorc la early booking", menţionează directorul Christian Tour, adăugând: "Raportul calitate-preţ este accesibil tuturor. Din punctul meu de vedere, turiştii din România sunt foarte educaţi, cu o cultură genenerală foarte bogată, şi ştiu exact ce-şi doresc să vadă în destinaţia pe care o aleg. Noi, anul acesta, am înfiinţat propria şcoală de ghizi, am obţinut toate aprobările şi vom începe primul curs pentru ghizi, care trebuie să ştie foarte bine destinaţiile şi să ofere informaţii foarte bune turiştilor, pentru că turişii români nu mai pot fi păcăliţi; ei au călătorit foarte mult şi ştiu exact ce vor să vadă într-o destinaţie. Vor să vadă obiective turistice, să vadă ce înseamnă istoria ţării respective, îşi doresc să viziteze cât mai mult. De altfel, foarte multe locuri din lumea aceasta sunt minunate şi merită văzute".

• Alona Stakhovskaya, ghid turistic: "Anul trecut, Tunisia a primit 9,2 milioane de turişti"

Sezonul oficial în Tunisia se întinde între 15 mai şi 15 noiembrie, însă pe parcursul întregului an există activitate în hoteluri, ne-a spus Alona Stakhovskaya, ghid turistic în cadrul agenţiei Carthage Group, partenerul tunisian al turoperatorului Christian Tour.

Printre altele, domnia sa ne-a declarat: "Avem hoteluri de lux, de cinci stele, dar avem şi facilităţi de cazare de trei stele, pentru buget redus sau pentru familie mare. Există şi alternativa să nu cumperi camere la hotel, ci în sistem Airbnb, însă fără serviciile agenţiei de turism.

Ca turişti care vin în Tunisia, avem o piaţă foarte mare în estul Europei, respectiv primim turişti din Ungaria, Polonia, România etc. şi, pentru prima dată, vin la noi moldoveni. Nu mai sunt turişti din Rusia cum erau acum câţiva ani, pentru că nu mai sunt avioane directe care să vină din Rusia, din cauza războiului din Ucraina". Specialistul ne-a spus că numărul turiştilor din România este în continuă creştere şi că, cel mai mult, turiştii care vin în Tunisia întreabă de Sahara.

În Tunisia au venit, anul trecut, 9,2 milioane de turişti, iar acest început de sezon se arată foarte promiţător, mai spune Alona Stakhovskaya

Aceasta a adăugat: "În pandemie a fost totul oprit şi a fost foarte trist; turismul a început să-şi revină cam de doi ani. Sunt foarte mulţi turişti, în special seniori, care vin din Germania sau din Marea Britanie şi care se bucură de turism iarna, anotimp foarte blând la noi, cu vreme însorită mult timp. Oamenii vin iarna pentru thalasso-terapie şi este foarte plăcut. Turiştii adoră plajele, pentru că nisipul este foarte alb şi fin, vremea, marea, zilele însorite, ospitalitatea localnicilor, le place să facă degustări în bucătăria tunisiană, iubesc produsele tradiţionale pe care le duc acasă - uleiul de măsline, curmalele, tonul - şi mulţi turişti revin în Tunisia".

• Resorturile tunisiene - adevărate grădini mediteraneene

Hotelurile din Tunisia, fie că sunt de 4 sau de 5 stele, cu camere distribuite pe suprafeţele imense pe care se întind hotelurile sau tip bungalow-uri, sunt prevăzute toate cu spaţii de cazare mari şi curate, cu vedere la mare sau la grădină, iar turiştii se pot bucura de zgomotul făcut de valurile mării sau de frunzele palmierilor imenşi care se lasă în fiecare noapte în bătaia vântului.

Grădinile resorturilor tunisiene sunt mari şi primitoare, pline de vegetaţie care se completează perfect cu piscinele şi terasele frumos amenajate. Personal, m-a impresionat multidunea de flori şi copaci înfloriţi de diverse culori, de la alb, până la nuanţe de galben, portocaliu, roz, mov, roşu, dornice să acopere gardurile şi pereţii hotelurilor. Toate acestea, la care se adaugă serviciile impecabile all inclusive, diversitatea culinară, ospitalitatea angajaţilor, divertismentul din zonele cu piscină, show-rile culinare în care sunt implicaţi turiştii, facilităţile de genul sălilor pentru spa şi gym, thalasso-terapia, serviciile de masaj etc., te fac să te simţi cu adevărat relaxat în cadrul resorturilor în care eşti cazat. De menţionat este că, la orice hotel, turiştii pot schimba euro sau dolari în dinari tunisieni, la un preţ fix, oficial. Trebuie ştiut că nu se poate intra sau ieşi în/din Tunisia cu monedă locală.

• Relaxare şi divertisment în hotelurile din Tunisia

Printre hotelurile care se află în oferta Christian Tour se numără Royal Azur Thalassa, de 5 stele, din Hammamet. Renovat în 2022, hotelul cu cinci etaje are 195 de camere, distribuite într-o clădire principală şi o clădire secundară.

Dotat cu un minimarket, o zonă de parcare, restaurante, baruri, trei piscine cu apă dulce, o piscină separată pentru copii, piscine cu apă de mare şi hidromasaj, în cadrul centrului de thalasso-terapie, şezlonguri, umbrele, saltele şi prosoape, resortul reprezintă locul perfect pentru petrecerea unui sejur minunat, pe malul Mediteranei. Cu un design modern şi o gamă bogată de servicii SPA, sală de fitness, minigolf, darts, golf, sesiuni de yoga, seri cu cină tematică, călărie, sporturi nautice, windsurfing, biliard, teren de tenis, acest hotel este alegerea perfectă atât pentru cupluri, cât şi pentru familiile cu copii.

Novostar Bel Azur Thalassa & Bungalows, 4 stele este situat chiar pe plaja din Hammamet, într-o grădină frumoasă de 12 hectare, aproape de centrul oraşului. Deţinând 376 de camere, baruri, restaurante, piscine, hotelul are o vedere superbă la mare, Bio Azur Thalasso & Spa fiind unul dintre cele mai faimoase centre de talasso-terapie (terapie bazată pe apă de mare şi nămol) din Tunisia.

Cei care merg în Sahara se pot bucura de serviciile Ras El Ain HB Tozeur, de 4 stele, amenajat la circa şase minute de mers pe jos de Musee des Arts et Traditions Populaires. Situat aproape de Le Vieux Quartier de Ouled el Hadef, acest hotel are o piscină interioară şi o cadă cu hidromasaj, saună şi o piscină interioară. Proprietatea se află la o distanţă de 2,5 km de Eden Palm Tresors de l'Oasis. Ras El Ain din Tozeur dispune de 142 de camere cu balcon.

The Orangers Garden Villas & Bungalow UAI, Hammamet este un resort impresionant de 5 stele, pentru care Christian Toiur are exlusivitate pe România. Situat chiar pe plaja cu nisip, la 4 kilometri de centrul oraşului, hotelul se adresează pasionaţilor de golf, dar şi celor care iubesc plajele, florile şi copacii mediteraneeni. Cu patru restaurante, patru baruri, terasă la etaj, centru spa şi wellness, club pentru copii, activităţi sportive, parcare, două piscine exterioare şi una interioară, săli de evenimente, programe de divertisment, plajă privată, resortul de lux este perfect pentru relaxare şi divertisment.

Novostar Khayam Garden Beach & SPA, UAI, Nabeul de 5 stele pune la dispoziţie oaspeţilor piscină în aer liber cu tobogane, piscină interioară, terasă cu şezlonguri, restaurant, grădină, zonă de lounge, parcare privată, baruri, magazin de suveniruri, sală de fitness, plajă liniştită cu nisip alb şi extrem de fin.

Un alt hotel unde se pot caza turiştii care aleg Tunisia ca vacanţă este Iberostar Diar El Andalous, 5 stele. Situat în Port El Kantaoui, pe ţărmul Mediteranei din staţiunea Sousse, hotelul oferă o piscină imensă în aer liber, una interioară, centru spa, sală de gym, masaj, saună, hammam, piscină şi loc de joacă pentru copii, restaurant, snack bar, cocktail bar şi restaurant tip bufet, o terasă de dimensiuni impresionante şi o plajă foarte mare.

Din cele 379 de camere, 300 sunt standard şi 79 sunt camere prestige, pentru care se plăteşte în plus.

Pentru cei care doresc să fie cazaţi într-o locaţie exclusivistă, în Sidi Bou Said există La Villa Bleue, situată pe coasta staţiunii, cu o privelişte care-ţi poate tăia respiraţia. De aici pot fi admirate turcoazul mării, vasele din port, construcţiile vopsite în alb şi albastru şi dispuse pe străduţe înguste şi şerpuite, flora minunatată şi extrem de colorată din zonă.

Oferind o piscină în aer liber şi un centru spa, La Villa Bleue din Sidi Bou Said este prevăzută cu camere cu vedere la mare, restaurant şi se află la o distanţă de 2,5 km de Golful Tunis.