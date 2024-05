VIDEO - CORESPONDENŢĂ DIN AFRICA DE NORD Tunisia - arhitectură, cultură şi istorie

Deşi iniţial am spus nu, pentru că aveam diverse date-line-uri de îndeplinit, în final am acceptat provocarea Christian Tour de a vizita Tunisia şi bine am făcut, pentru că simt că, parţial, mi-a fost împlinit un vis - acela de a vedea Santorini. Evident, Santorini nu este în Tunisia, dar această ţară nord-africană are orăşele care par desprinse din superba insulă grecească.

Aşadar, pe lângă uimitoarea Sahara, despre care am povestit într-un articol publicat la finalul săptămânii trecute, orăşelele tunisiene te pot lăsa fără cuvinte. Singurul neajuns pare să fie timpul, deşi vacanţa este de şapte zile, dar centrele vechi ale localităţilor din Tunisia sunt atât de frumoase şi de ofertante încât ţi-ai dori să rămâi ore întregi în fiecare cafenea şi în fiecare magazinaş de pe străduţele şerpuite şi colorate din zonă. Şi cum să-ţi ajungă timpul, dacă fiecare centimetru al acestor oraşe merită fotografiat? Cum să străbaţi într-o singură oră, cât îţi dă ghidul, Sidi Bou Said, Medina of Sousse sau Medina Hammamet, dacă la fiecare pas răsare o nouă străduţă albastră, o nouă scară ce urcă sau coboară către o clădire colorată, un nou colţişor între două case vopsite în alb şi albastru ce deschide o vedere superbă la marea în nuanţe de turcoaz, un cedru semeţ ce strică într-un mod sublim linia orizontului, o cafenea plină de arome de şişa şi cafea sau un magazin cu de toate patronat de un locuitor din zonă care te acoperă cu oferte şi complimente şi nu-ţi mai dă voie pleci?

• Sidi Bou Said - "micul paradis alb şi albastru"

Sidi Bou Said - aceasta este perla supremă a Tunisiei, în materie de arhitectură şi culoare. Absolut toate casele, restaurantele, gardurile, zidurile sunt vopsite în alb şi albastru şi îmbrăcate, pe alocuri, cu imense bugambilia (aşa numita floare de hârtie) în nuanţe de roz pal sau aprins, corai, violet, galben, portocaliu şi alb. Clădirile sunt aşezate pe coasta Mării Mediterane, în urcare, astfel încât atunci când ajungi sus priveliştea îţi taie respiraţia de-a dreptul. Şi restaurantele din zonă au astfel de view-uri, cu marea, cu arhitectura locului, cu florile specifice şi cu vapoarele din port. Casele din partea veche a oraşului combină arhitectura arabă cu cea andaluză, Sidi Bou Said fiind numit "micul paradis alb şi albastru".

De-o parte şi de alta a străduţelor sunt magazinaşe cu suveniruri, însă dacă vă aventuraţi într-ale shoppingului, trebuie să fiţi foarte bine înarmaţi cu răbdare şi cu chef de negociere, pentru că aici preţurile pe care le spun comercianţii iniţial sunt şi de cinci ori mai mari decât cele finale, la care cu siguranţă ajungeţi după un proces laborios, dar plăcut de negociere. Mai ales doamnele trebuie să fie dispuse să accepte toate complimente primite şi să aibă zâmbetul pe buze şi tăria de caracter să nu cedeze negocierii.

Dacă, totuşi, preferaţi să admiraţi oraşul în defavoarea shoppingului, în Medina of Sousse găsiţi o ofertă şi mai largă de suveniruri, la preţuri de câteva ori mai mici, care şi acestea pot fi negociate.

Sidi Bou Said este un oraş în nordul Tunisiei, situat la 20 de km nord-est de capitala ţării. Este una dintre cele mai vechi şi renumite staţiuni de pe coasta nord-africană a Mediteranei, staţiunea fiind vizitată de o serie de nume importante din zona culturală europeană. În anul 1912, fascinat de frumuseţea locului, baronul Rudolf von Ehrlanger a construit aici un splendid palat înconjurat de un parc impresionant, care găzduieşte Centrul muzical mediteranian.

În anul 1915, autorităţile coloniale franceze au pus centrul oraşului sub protecţie, ca monument de istorie şi cultură. Cele trei cuvinte care fac parte din numele oraşului înseamnă Sfânt (Sidi), Tată (Bou) şi Fiu (Said).

• Medina Hammamet - un mix impresionant de arhitecturi

Medina Hammamet - centrul vechi al oraşului Hammamet -, zonă care a fost restaurată şi modernizată, este alcătuită ca un mix de arhitecturi din diverse oraşe tunisiene, astfel că-ţi poţi face o idee de ce vei găsi în respectivele locaţii când vei ajunge acolo. Un labirint de alei înguste înconjurate de ziduri din secolul al XV-lea, Medina Hammamet, ce găzduieşte un tezaur de arhitecturi arabo-islamice, dezvăluie turiştilor case colorate specific zonei, curţi liniştite şi temple impresionante, acoperite cu gresie.

Centrul vechi al oraşului Hammamet este, de asemenea, un loc popular pentru cumpărături, cu pieţe şi magazine pline de viaţă şi cu vânzători amabili şi dispuşi să negocieze şi să vândă.

• Medina of Sousse - inima istorică a oraşului

Personal, raiul shoppingului mi s-a părut a fi în Medina of Sousse - inima istorică şi autentică a oraşului Sousse, unde magazinele de souveniruri extrem de colorate se întind pe km de străduţe extrem de înguste şi şerpuite. Aici am găsit cele mai bune preţuri din Tunisia (şi în shoppurile din aeroportul Monastir sunt preţuri foarte mici faţă de ceea ce găsiţi în Sidi Bou Said, spre exemplu, însă înainte de check-in).

Dacă în Medina Hammamet clădirile erau refăcute şi modernizate, în Medina of Sousse toate străduţele şi construcţiile aveau patina timpului, ele regăsindu-se în starea lor originală. Aproape toate casele din vechiul oraş sunt acoperite cu ţigle sau cu grindă. Inclusă în Patrimoniul UNESCO, Medina este înconjurată de 2,5 km de fortificaţii, construite în anul 859, în centrul ei aflându-se Marea Moschee din Sousse, înscrisă pe lista monumentelor UNESCO din 1988. Ridicată de emirul Abu El Abbes în secolul al IX-lea, moscheea oferă vizitatorilor o panoramă deosebită şi posibilitatea de a cunoaşte cultura şi istoria oraşului.

Un obiectiv de vizitat dacă ajungeţi în Sousse este Portul El-Kantaoui - un port de agrement situat la nord-vest de oraş, care a devenit una dintre cele mai importante staţiuni de pe litoralul tunisian.

Sousse a fost un important port comercial şi militar şi este un exemplu tipic de oraş care datează din primele secole ale islamului. Oraşul este reşedinţa guvernoratului Sousse, fiind supranumit şi "perla Sahelului". Al treilea mare oraş al Tunisiei, Sousse este o localitate cu o istorie tumultuoasă, care şi-a pus amprenta atât pe modul de viaţă al locuitorilor săi, cât şi în ceea ce priveşte religia şi arhitectura sa, aflându-se pe rând sub dominaţia fenicienilor, cartaginezilor, romanilor, vandalilor, bizantinilor şi otomanilor.

• Mozaicuri impresionante de dinaintea erei noastre, la Muzeul din Sousse

Odată ajunşi în Medina of Sousse, nu trebuie ratat Muzeul de mozaicuri, unde sunt expuse lucrări absolut impresionante, în starea lor originală, unele dintre ele fiind realizate încă de dinaintea erei noastre.

Înfiinţat în anul 1951, muzeul şi-a redeschis porţile publicului în 2012, după ce colecţiile au fost reamenajate şi edificiul a fost renovat. Conţinând a doua cea mai mare colecţie de mozaicuri din lume, după cea a Muzeului Naţional Bardo din capitala Tunis, Medina Museum are expuse câteva mozaicuri superbe care înfăţişează figuri mitologice, cum ar fi Capul Medusei, Faţa lui Oceanus, Neptun pe carul său de mare etc. Totodată, găsim aici şi câteva statui de marmură din perioada romană, cum ar fi bustul împăratului Hadrian şi statuia zeului roman al fertilităţii şi bărbăţiei, Periapus. Printre altele, fonte de botez din perioada bizantină găsite în Bekalta sunt expuse la Muzeul de Arheologie din Sousse.

• Cartagina - unul dintre cele mai importante repere ale Tunisiei

Cartagina, cu cele două districte ale sale, este un oraş străvechi din Africa de Nord, situat pe malul de est al Lacului Tunis. Unul dintre cele mai importante centre comerciale ale Mediteranei antice şi unul dintre cele mai bogate oraşe ale lumii clasice, Cartagina a devenit capitala civilizaţiei Cartaginei antice şi, mai târziu, a Cartaginei romane.

Oraşul s-a dezvoltat dintr-o colonie feniciană, în capitala unui imperiu punic, care a dominat mari părţi din sud-vestul Mediteranei în timpul primului mileniu î.Hr.

Oraşul antic a fost distrus în asediul Cartaginei de aproape trei ani de către Republica Romană, în timpul celui de-al treilea război punic din 146 î.Hr. Locaţia a fost re-dezvoltată un secol mai târziu drept Cartagina romană, care a devenit oraşul principal al Imperiului Roman din provincia Africa. Cartagina antică târzie şi medievală a continuat să joace un rol cultural şi economic important în perioada bizantină, rămânând ocupată, în perioada musulmană, şi fiind folosită ca fort de către musulmani până în perioada hafsid, când a fost luată de cruciaţi. De asemenea, a continuat să funcţioneze ca scaun episcopal.

Băile lui Antoninus sau Băile Cartaginei - cel de-al doilea district al oraşului -, reprezintă cel mai mare ansamblu de terme romane construite pe continentul african şi una dintre cele trei cele mai mari construite în Imperiul Roman. Băile sunt singurele Thermae rămase din Cartagina care datează din epoca Imperiului Roman, acestea fiind construite în timpul împăratului roman Antoninus Pius şi fiind înscrise pe lista monumentelor UNESCO. Băile se află în sud-estul sitului arheologic, lângă Palatul prezidenţial Cartagina. Săpăturile arheologice au început în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi s-au încheiat prin crearea unui parc arheologic pentru monument. Acest obiectiv este, de asemenea, unul dintre cele mai importante repere ale Tunisiei.

• Villa Sebastian din Hammamet - construită de un român din Bacău

În vacanţa noastră din Tunisia am avut surpriza să vizităm Villa Sebastian, situată în oraşul Hammamet - o proprietate ce include reşedinţe, grădini şi un parc împădurit pe malul mării, construită în anii 1920 de arhitectul român George Sebastian. Impresionantă prin arhitectura sa, Villa Sebastian a devenit un loc cosmopolit pentru întâlnirile artiştilor, intelectualilor şi personalităţilor din toate categoriile sociale.

Lucrările pentru ridicarea casei au durat trei ani, făcând obiectul mai multor renovări, până în momentul în care, în Hammamet, s-a ajuns la a se spune: "construiţi şi demolaţi ca Sebastian". Din 1999, vila şi parcul sunt incluse pe lista patrimoniului clasificat.

Parcul care înconjoară casa este foarte interesant, reunind diverse tipuri de floră din partea locului, printre care hibiscusul (din polenul şi petalele florilor de hibiscus locuitorii din zonă prepară un lichior digestiv numit Thibarine), cedrul (utilizat la construcţia bărcilor pentru că nu absoarbe apa), precum şi citrice şi alte flori din care, la Vila Sebastian, se prepară renumitul parfum "Un jardin en mediterranee", vândut de companii de renume în lumea cosmeticelor, precum Hermes.

Născut la Bacău, într-o familie de aristocraţi, George Sebastian s-a mutat la Paris în jurul vârstei de 20 de ani şi s-a căsătorit, la 33 de ani, cu o americancă văduvă foarte bogată, cu 20 de ani mai în vârstă decât el. Se spune, însă, că marea sa dragoste nu a fost soţia, ci artistul american Porter Woodruff, alături de care a trăit în Hammamet.

Tunisia este o ţară cu femei libere şi bărbaţi "open mind", circa 98% din populaţie fiind alcătuită din arabi şi berberi asimilaţi de arabi. Ca fostă colonie franceză, minoritatea cea mai importantă de origine europeană este alcătuită din francezi, aceştia fiind urmaţi de italieni şi maltezi.

Desigur că, dacă mergem în Tunisia, nu putem rata capitala ţării - Tunis -, un oraş cu o suprafaţă de 212,63 kmp. Tunisul este situat în nordul ţării, în apropiere de lacul Tunis şi de golful Tunisului din Marea Mediterană. În centrul oraşului se află oraşul istoric (Medina), inclus şi el pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. Cartierele oraşului se numesc Le Bardo (cartierul guvernului), unde se află şi o serie de muzee, cartierul de la BelvedPre, El Menzah, Ariana, iar în sud Megrine şi Ben Arous.

Din când în când, în Tunis au loc manifestări de stradă, acesta fiind şi motivul pentru care noi nu am putut pătrunde în centrul capitalei tunisiene.