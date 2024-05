VIDEO Flavia Popa, BRD: "Un client care ne spune din ce motiv este nemulţumit este generos, pentru că ne arată unde greşim"

Principala miză a unui an electoral este să nu tulbure climatul economic cu reglementări populiste, este de părere Flavia Popa, secretar general în cadrul BRD Groupe Societe Generale. Reprezentantul BRD arată, în cadrul unuia dintre interviurile realizate la iniţiativa Centrului pentru Soluţionarea Alternativă din domeniul Bancar (CSALB): "Se vorbeşte mult în perioada aceasta despre dobânzi ridicate, inflaţie, anul electoral şi războiul de lângă noi. Atunci când tot auzim aceste lucruri, parcă ne apucă teama. În aceste condiţii nu ar strica să ne amintim şi gluma care spune că pesimistul vede întunericul din tunel, optimistul vede lumina, realistul vede luminile de la tren, dar mecanicul de locomotivă îi vede pe toţi trei cum se tem, într-un fel sau altul. Ne-ar prinde bine să fim mecanicul de locomotivă care observă că nu doar în România este inflaţie şi urmează alegeri, iar pe de altă parte nu stăm chiar atât de rău cum se spune.

PIB-ul pe cap de locuitor în România în acest moment este la aproape 77% din media Europei. Aş adăuga şi creşterea speranţei de viaţă la peste 76 de ani, în medie. Apoi costul vieţii în România rămâne scăzut. De exemplu este la doar 46% faţă de costul vieţii unui american. Suntem în top 50 state din lume la două capitole importante: asigurarea nevoilor de bază şi oportunităţile oferite de societate.

Observăm că cererea de credite, atât pentru cele de nevoi personale, cât şi pentru creditele imobiliare, este în creştere. Depozitele sunt şi ele în creştere, chiar mai mult decât creditele, iar acest lucru este un indiciu de sănătate al economiei. Asta înseamnă un nivel de educaţie financiară dezvoltat. Este esenţial pentru liniştea socială faptul că oamenii sunt prudenţi, economisesc şi îşi gestionează mai bine resursele".

Nu putem ignora faptul că încrederea oamenilor, a companiilor şi investitorilor este dată de un climat social şi economic stabil, mai spune Flavia Popa, apreciind: "Este un motiv în plus ca alegerile pe care le facem fiecare dintre noi în acest an electoral să conducă la acest climat stabil. Este foarte important ca atunci când apar iniţiative legislative, să fie consultate în primul rând părţile implicate. Trebuie să evităm populismul şi să renunţăm la gândirea că atunci când avem deficit bugetar, prima soluţie este să acţionezi contra agenţilor economici şi să îi taxezi. Principala miză a unui an electoral este să nu tulbure climatul economic cu reglementări populiste. Să ne amintim că în pandemie, într-un moment major de criză, băncile au căutat înaintea legiuitorului soluţii, moratorii, metode de amânare la plată şi angajamente în relaţia cu clienţii lor. Nicio bancă nu îşi doreşte să aibă un portofoliu de credite neperformante. De aceea am căutat soluţii, inclusiv prin intermediul CSALB. Eu consider că un client care îţi spune din ce motiv este nemulţumit în relaţie cu banca, acela este un client generos pentru că îţi arată unde greşeşti. Uneori se întâmplă ca discuţiile bilaterale, dintre bancă şi client, să erodeze puţin încrederea. De aceea este nevoie de o a treia opinie, care vine de la CSALB.

Sunt şi greşeli din partea clienţilor. De exemplu, reversul digitalizării este reprezentat de fraudele bancare. Digitalizarea ne ajută, ne uşurează viaţa, dar ne expune şi unui mare pericol. Din păcate, băncile nu pot face mare lucru în situaţia în care consumatorii îşi divulgă datele personale. Le reamintesc consumatorilor că banca nu le va cere niciodată informaţii precum date de logare sau PIN-uri. Odată divulgate aceste date, sistemele noastre de securitate nu mai pot acţiona, iar banii din cont rămân la dispoziţia infractorilor."

Avocatul Dragoş Gheorghe, conciliator CSALB, menţionează: "Îmi amintesc că eram student la Drept în 2007, în anul aderării la UE. Uitându-mă în urmă, este evident că România se află în alt loc, mult mai sus faţă de unde eram înainte de aderare. Ca orice economie aflată în dezvoltare şi în transformare, am traversat şi noi nişte poveşti care au lăsat urme. Am avut în trecutul nu foarte îndepărtat perioade când creditele se acordau foarte uşor, cu analize superficiale din partea creditorilor, care nu erau ancorate în realitate. Unele dintre aceste poveşti vechi trenează şi astăzi, aşa cum e situaţia celor care nu pot scăpa nici acum de creditele în CHF. Pentru cei care achită şi astăzi acele împrumuturi s-a dublat suma împrumutată faţă de nivelul francului de la acordarea creditului. Debitorii au îmbătrânit, nu mai au aceeaşi energie şi putere de muncă pe care le aveau la momentul contractării. Au intervenit diverse probleme de sănătate, pensionare sau a crescut numărul membrilor din familiile lor şi, odată cu asta, şi nivelul cheltuielilor. În aceste cazuri în majoritatea cărora pot să apară sincope în onorarea cu prioritate a ratelor la bancă, rămâne varianta apelării la CSALB. În urma negocierii cu banca putem propune soluţia ştergerii unei părţi din suma rămasă de rambursat. Sau putem propune băncii o amânare la plată, o rescadenţare, renegocierea contractului cu privirea la dobândă sau eliminarea anumitor comisioane. Sunt mici reglaje care pot îmbunătăţi situaţia consumatorului, chiar dacă problema de fond a contractului nu poate fi schimbată radical. Practic, reglăm din alte costuri, ca să avea un consumator mulţumit.

În situaţiile tensionate, cum sunt şi cele din prezent, oamenii nu trebuie alimentaţi cu ştiri pesimiste, care generează panică. Trebuie să plecăm de la un principiu economic de bază: banii trebuie să circule în continuare, mai ales că trăim într-o economie interconectată. Oamenii trebuie încurajaţi să consume, pentru că acest fapt ar impulsiona şi producţia".

Interviul cu cei doi interlocutori este al cincilea din seria de podcasturi realizate de CSALB, în cadrul cărora reprezentanţi din top managementul bancar, jurişti şi jurnalişti din presa economică discută pe marginea problemelor din sectorul financiar-bancar.