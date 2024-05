5 to go deschide birouri regionale de franciză la Iaşi, Cluj şi Timişoara

5 to go deschide, începând cu luna iunie, trei birouri regionale de franciză, la Iaşi, Cluj şi Timişoara, măsură care va asigura o acoperire optimă a acestor zone importante pe harta prezenţei brandului în ţară, conform unui comunicat de presă al companiei.

Decizia este una strategică, necesară în etapa actuală de dezvoltare accelerată, prezenţa fizică a unei echipe specializate contribuind semnificativ la o mai bună gestionare a relaţiei cu potenţialii francizaţi parteneri, la care se adaugă îmbunătăţirea timpului de selectare şi validare a spaţiilor adecvate pentru cafenele şi o detectare mai facilă a oportunităţilor de business care apar în aceste oraşe.

"Ne-am propus un ritm alert de dezvoltare la nivel local, iar din analizele făcute recent reiese că putem ajunge 1000 de locaţii în România într-un timp chiar mai bun decât cel propus, dacă susţinem acest demers prin acţiuni concrete, complementare celor pe care le-am implementat până acum, care să ne aducă mai aproape de zonele pe care le vizăm şi să ne păstreze cât mai conectaţi cu cei care vor franciza aici. Una dintre aceste măsuri este deschiderea celor trei birouri locale, despre care am convingerea că ne vor ajuta în scalarea businessului", declară Radu Savopol, cofondator 5 to go.

"O relaţie strânsă cu francizaţii este esenţială pentru funcţionarea businessului nostru. Ne apropiem deja de 300 de antreprenori în reţea, unii care gestionează două sau trei cafenele, alţii fără prea multă experienţă în acest domeniu, iar pentru ei - şi pentru noi - este extrem de important să le fim aproape şi să le oferim susţinere one to one oricând este necesar. Deschiderea acestor birouri regionale este un pas care contribuie semnificativ la consolidarea echipei şi la un răspuns mult mai prompt când situaţia o cere", completează Lucian Bădilă, cofondator 5 to go.

Cu un număr de 580 de cafenele deschise în acest moment, 5 to go targetează un total de 650 de locaţii până la finalul anului şi atingerea bornei de 1.000 de cafenele în următorii 4 ani. În jur de jumătate din numărul total de cafenele 5 to go se află la Bucureşti, iar expansiunea propusă presupune atât consolidarea prezenţei în oraşe cu un număr semnificativ de cafenele 5 to go deja deschise, precum Constanţa, Oradea, Suceava, Iaşi, Cluj şi Timişoara, cât şi accesarea unui număr de aproximativ 40 de oraşe noi.