Brand Management anunţă investiţii de peste 500 de mii de lei în sustenabilitate

Brand Management a investit anul trecut peste 500 de mii de lei în modernizarea şi sustenabilitatea infrastructurii publicitare, conform unui comunicat remis redacţiei. Compania a înregistrat şi o creştere semnificativă a portofoliului de campanii în 2021 (87%).

Potrivit sursei citate, creşterea are la bază atât depăşirea restricţiilor asociate pandemiei, cât şi maturizarea obiceiurilor de promovare a brandurilor. Clienţii din telecomunicaţii, modă şi bijuterii sunt pionierii publicităţii indoor, se bucură de beneficiile acesteia şi îi rămân fideli. Mai recent, companii mari din domeniile financiar-bancar sau FMCG devin, la rândul lor, active pe acest segment, cu 2-3 campanii trimestrial.

"Brandurile sunt atrase de traficul mare şi recurent din locaţiile indoor, beneficiind de avantajele expunerii mesajului publicitar lângă potenţialul client, aflat în momentul deciziei de consum. Consumatorul a revenit în mall-uri, hypermarket-uri şi în sălile de sport, iar bugetele de publicitate ale brandurilor revin la nivelul celor anterioare pandemiei, ceea ce ne diversifică posibilităţile. Lucrăm la a atrage advertiserii cu soluţii de expunere inovatoare, adaptate fiecărei campanii şi fiecăreia dintre locaţiile din Bucureşti şi din ţară cu care colaborăm", declară Laurenţiu Jiga, fondator şi CEE Managing Director Brand Management.

Grija faţă de mediu şi sustenabilitatea au devenit cauze practice pentru majoritatea industriilor şi, mizând pe continuarea creşterii cifrei de afaceri şi a diversificării active a portofoliului de clienţi şi campanii, Brand Management investeşte masiv în aceste direcţii: "Am depăşit pandemia, dar nu trăim vremuri uşoare. Sesizăm schimbările, le înţelegem şi lucrăm la a le anticipa efectele. Am început cu înlocuirea sistemelor de iluminare, ceea ce a condus imediat la o reducere cu 40% a consumului de energie electrică. De altfel, începând cu acest an, sediile noastre sunt alimentate cu electricitate verde, de la panouri fotovoltaice. În plus, am prospectat atent piaţa şi am ales furnizori de materiale sustenabile, cu ajutorul cărora construim noile suporturi publicitare. În prezent, facem chiar şi printul în procent de 30% pe materiale reciclate şi încercăm să atragem cât mai mulţi clienţi în acest sens" - a mai arătat Laurenţiu Jiga.

Centrele comerciale şi hypermarket-urile găzduiesc în continuare majoritatea campaniilor (peste 92%), însă afişajul indoor recâştigă vizibilitate şi în clădirile de birouri, sălile de sport sau centrele medicale. Sunt în continuare preferate suporturile publicitare clasice (panouri, prisme, hangere ş.a.), care oferă expunere permanentă (24/7), în timp ce panourile digitale, cu afişaj secvenţial (looping), câştigă anual popularitate, dar rămân în jurul a 10% din totalul suporturilor, sub media europeană (30-40%), se menţionează în comunicat.