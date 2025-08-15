Trump şi Putin, faţă în faţă în Alaska - mize uriaşe pentru Ucraina şi Europa

Actualizare - Moşteanu: Orice discuţie despre pace la summitul Trump-Putin trebuie să includă Ucraina
---
Actualizare - Putin s-a oprit la Magadan înaintea summitului cu Trump din Alaska
---
Actualizare - Rusia aduce veterani, pe când SUA mizează pe novici la summitul Trump-Putin din Alaska
---
Actualizare - Putin testează racheta nucleară Burevestnik înaintea summitului cu Trump din Alaska
---
Donald Trump şi Vladimir Putin au programat să se întâlnească vineri la o bază aeriană din Alaska, într-un summit ce ar urma să vizeze în principal obţinerea unui acord de încetare a focului în Ucraina şi discuţii privind controlul armelor nucleare strategice. Întâlnirea ar fi prima întrevedere faţă în faţă a celor doi lideri de la revenirea lui Trump la Casa Albă şi survine pe fondul temerilor Kievului şi unor state europene că sprijinul SUA pentru Ucraina ar putea fi diminuat.
