Bugetul Capitalei, în dezbatere publică până pe 20 martie

Bugetul Capitalei prevede în anul 2025 venituri de 7,318 miliarde lei, conform proiectului supus dezbaterii publice pe site-ul instituţiei, potrivit Agerpres.

Bugetul general centralizat al Municipiului Bucureşti va totaliza în acest an venituri de 11 miliarde de lei. Dintre acestea, veniturile bugetului local vor reprezenta 7,318 miliarde; bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local va fi 923 de milioane de lei; bugetul instituţiilor finanţate integral din venituri proprii va ajunge la 3,2 miliarde de lei. Veniturile obţinute din împrumuturi vor totaliza 424 milioane de lei, iar împrumuturile externe vor fi de 80 de milioane de lei.

În ce priveşte veniturile la bugetul local, peste 4,3 miliarde de lei vor proveni din cote şi sume defalcate din impozitul pe venit. Aproximativ 195 de milioane vor reprezenta impozite şi taxe pe bunuri şi servicii. Subvenţiile de la bugetul de stat vor fi de 1,1 miliarde de lei, iar 49 de milioane de lei vor fi subvenţii de la alte administraţii. Sumele primite de la UE în contul plăţilor efectuate vor ajunge la 398 de milioane de lei.

La nivelul bugetului local, cheltuielile vor reprezenta 7,318 miliarde de lei. Dintre acestea, 462 de milioane vor fi cheltuieli de personal, iar 452 de milioane vor reprezenta cheltuieli cu bunuri şi servicii. 294 de milioane de lei sunt alocate pentru dobânzi, iar 1,8 miliarde de lei pentru subvenţii.

794 de milioane de lei sunt prevăzute pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, în timp ce 544 de milioane sunt destinate asistenţei sociale. 698 de milioane de lei vor reprezenta rambursări de credite externe şi interne.

Persoanele interesate pot trimite sesizări şi puncte de vedere până pe data de 20 martie, la adresa de e-mail: ServiciulElaboraresiExecutieBuget@pmb.ro.

Proiectul de buget poate fi consultat pe pagina instituţiei, accesând link-ul: https://www.pmb.ro/buget/arhiva/get-anual-buget-list/2025/94

Directorul Direcţiei Investiţii, Cătălin Aflat, a declarat marţi, în şedinţa Comisiei Economică a CGMB, că în acest an vor fi alocate 547 de milioane de lei pentru investiţii, dintre care 211 milioane pentru capitolul Transporturi.

'Pentru anul 2025 am creionat şi am cerut un buget, luând în calcul investiţiile pe care le avem contractate şi în curs. Am solicitat un buget de 1.000.625.000 de lei. Ne-am raportat la lucrările care ar putea fi făcute, în condiţii realiste, în situaţia în care tot ceea ce înseamnă partea de obţinere a avizelor, autorizaţii de construire şi ritmul de execuţie ar fi conform programat. Am luat în calcul toate elementele acestea şi am solicitat 80% din sumele pe care antreprenorii cu care noi avem contracte s-au angajat că le pot realiza, în cursul acestui an. Din această sumă, am primit 547 de milioane de lei, sumă care pe capitolul Transporturi are 211 milioane lei', a precizat Cătălin Aflat.