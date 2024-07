BURSELE LUMII Avans pe pieţele din Europa

Bursele din Europa au crescut ieri, investitorii aşteptând al doilea tur de scrutin al alegerilor parlamentare din Franţa.

• Euronext Paris

- Acţiunile Ayvens, divizia de leasing auto a grupului bancar francez Societe Generale SA, s-au apreciat cu 2,3%, la 5,64 euro la ora locală 15.18, cele ale Societe Generale - cu 3%, la 23,14 euro. Ayvens şi BYD, producătorul chinez de vehicule electrice, au anunţat marţi un parteneriat pentru piaţa europeană, conform Reuters. Companiile au informat că au semnat un memorandum de înţelegere în urma căruia gama de vehicule electrice a BYD va fi utilizată de clienţii corporativi internaţionali şi locali ai Ayvens din Europa.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 1,3%, la 7.636,91 puncte la ora 15.22.

• Deutsche Börse

- Acţiunile Deutsche Lufthansa AG, cea mai mare companie aeriană germană şi din Europa, s-au apreciat cu 2,8%, la 5,91 euro la ora 15.22. Lufthansa a câştigat ieri aprobarea antitrust a Uniunii Europene pentru achiziţia unei participaţii de 41% din compania aeriană italiană ITA Airways, pentru 325 milioane de euro (350 milioane de dolari), după ce a cedat rute şi sloturi, într-o tranzacţie care îi va majora prezenţa pe piaţa lucrativă din sudul Europei, anunţă Reuters.

- Titlurile Volkswagen AG au urcat cu 1%, la 112,80 euro la ora 15.22, după ce producătorul de maşini electrice Rivian Automotive Inc. a negat o informaţie media conform căreia îşi extinde parteneriatul cu grupul auto german.

- Indicele DAX a crescut cu 0,9%, la 18.328,87 puncte la ora 15.26.

• New York Stock Exchange

Bursele americane au urmat un curs mixt ieri dimineaţă, după publicarea datelor privind evoluţia pieţei muncii din SUA.

- Titlurile Constellation Brands Inc. au coborât cu 0,3%, la 258,40 dolari la ora locală 09.43, deşi producătorul de băuturi alcoolice a raportat rezultate financiare peste aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,05%, la 39.350,39 puncte la ora 09.45, S&P 500 - cu 0,08%, la 5.513,64 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Nvidia corp. s-au depreciat cu 0,4%, la 122,20 dolari la ora 09.45. Compania de procesoare grafice urmează să fie acuzată de autoritatea franceză de reglementare antitrust pentru presupuse practici anticoncurenţiale, spun surse citate de Reuters.

- Titlurile producătorului de maşini electrice Tesla Inc. au înregistrat un avans de 3,4%, la 239,04 dolari la ora 09.46, după ce, marţi, acesta a raportat livrări peste aşteptări pentru cel de-al doilea trimestru.

- Acţiunile Paramount Global au urcat cu 10,5%, la 11,84 dolari la ora 09.47. Potrivit The Wall Street Journal şi The New York Times, Skydance Media a ajuns la un acord preliminar pentru achiziţia National Amusements, acţionarul majoritar al gigantului de divertisment.

- Indicele Nasdaq Composite a urcat cu 0,06%, la 18.039,14 puncte la ora 09.49.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, în majoritate, după avansul consemnat în ziua anterioară de pieţele americane.

- Titlurile companiei auto nipone Honda Motor Co. s-au apreciat cu 0,2%, la 1.738 yeni, cele ale Nissan Motor Co. - cu 1%, la 553 yeni. Pe acelaşi segment, acţiunile Isuzu Motors Ltd. au înregistrat un plus de 0,5%, la 2.222 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a urcat cu 1,1%, la 40.074,69 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Titlurile National Australia Bank Ltd. au scăzut cu 0,7%, la 35,45 dolari australieni, cele ale Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - cu 0,4%, la 28,15 dolari australieni. Analiştii aşteaptă ca Reserve Bank of Australia (RBA - banca centrală a Australiei) să majoreze dobânda de referinţă în luna august. În acelaşi sector, acţiunile Commonwealth Bank of Australia au pierdut 0,2%, ajungând la 125,38 dolari australieni.

- Titlurile gigantului minier BHP Group Ltd. au urcat cu 1,1%, la 43,65 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Ltd. - cu 1,2%, la 121,11 dolari australieni, pe fondul avansului preţului cuprului. În acelaşi domeniu, acţiunile Fortescue Ltd. s-au apreciat cu 1,6%, la 21,92 dolari australieni.

- Acţiunile grupului petrolier Santos Ltd. au coborât cu 0,1%, la 7,68 dolari australieni, cele ale Woodside Energy Group Ltd. - cu 0,2%, la 29,06 dolari australieni, odată cu scăderea cotaţiilor ţiţeiului.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,3%, la 7.739,90 puncte.