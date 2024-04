Bursele din Europa au crescut ieri, continuând cursul pozitiv pe care s-au înscris în prima zi a săptămânii curente.

• Euronext Paris

- Titlurile băncii franceze BNP Paribas SA au urcat cu 1,5%, la 67,64 euro la ora locală 15.02, în aşteptarea raportării trimestriale, săptămâna aceasta.

- Acţiunile grupului auto Renault SA au coborât cu 1,2%, la 46,89 euro la ora 15.01, deşi acesta a raportat venituri peste aşteptări pentru primul trimestru. În primele trei luni din 2024, Renault a vândut 549.099 de unităţi, în creştere cu 2,6% în ritm anual, iar veniturile au urcat cu 1,8%, până la 11,7 miliarde de euro, peste estimările analiştilor care mizau pe un rezultat de 11,4 miliarde de euro.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,6%, la 8.085,13 puncte la ora 15.04.

• Deutsche Börse

- Titlurile companiei auto Bayerische Motoren Werke AG (BMW) s-au apreciat cu 0,3%, la 106,20 euro la ora 15.04, cele ale Mercedes-Benz Group AG au scăzut cu 0,3%, la 73,94 euro. Curtea de Conturi Europeană a publicat luni un punct de vedere conform căruia planul UE de a interzice, începând cu 2035, vânzarea de autoturisme noi cu motor cu ardere internă este o intenţie lăudabilă, dar prezintă provocări semnificative şi trebuie să fie depăşite mai multe obstacole pentru ca obiectivul să poată fi îndeplinit.

- Acţiunile Deutsche Bank AG au consemnat un plus de 0,7%, la 15,27 euro la ora 15.06, în aşteptarea rezultatelor financiare, săptămâna aceasta.

- Indicele DAX a crescut cu 1,2%, la 18.065,43 puncte la ora 15.07.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs pozitiv ieri dimineaţă, pe fondul raportărilor companiilor.

- Acţiunile Spotify Technology SA, furnizor suedez de servicii media şi streaming audio, s-au apreciat cu 13%, la 307,64 dolari la ora locală 09.37, după ce acesta a raportat rezultate trimestriale peste aşteptări.

- Titlurile producătorului de scaune pentru automobile Adient Plc au urcat cu 0,1%, la 29,01 dolari la ora 09.38. Compania a anunţat luni că îşi va restructura operaţiunile din Europa, prin eliminarea de posturi şi transferul unor activităţi în ţările unde chletuielile cu mâna de lucru sunt mai mici, conform Reuters.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,2%, la 38.311,03 puncte la ora 09.39, S&P 500 - cu 0,5%, la 5.033,26 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Meta Inc. au câştigat 1,9%, ajungând la 490,98 dolari la ora 09.40. Un tribunal militar din Moscova l-a condamnat luni pe purtătorul de cuvânt al Meta Platforms, Andy Stone, la şase ani de închisoare, pentru "apărarea publică a terorismului", un verdict pronunţat în lipsă, anunţă agenţia rusă RIA.

- Acţiunile Tesla Inc. s-au depreciat cu 0,4%, la 141,52 dolari la ora 09.41, în aşteptarea publicării rezultatelor trimestriale.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,7%, la 15.561,91 puncte la ora 09.42.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au urmat un curs pozitiv ieri, în majoritate, după avansul consemnat de Wall Street în ziua anterioară.

- Acţiunile grupului bancar nipon Sumitomo Mitsui Financial Inc. au urcat cu 1%, la 8.787 yeni, cele ale Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - cu 0,6%, la 1.554 yeni, în aşteptarea, săptămâna aceasta, a deciziei de politică monetară a băncii centrale japoneze.

- Titlurile companiei petroliere Inpex Corp. au câştigat 0,3%, ajungând la 2.396 yeni, pe fondul avansului cotaţiilor de pe piaţa de profil.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,3%, la 37.552,16 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile companiei miniere BHP Group Ltd. au urcat cu 0,2%, la 45,50 dolari australieni, cele ale Fortescue Ltd. au coborât cu 0,8%, la 24,60 dolari australieni, titlurile Rio Tinto Group Ltd. - cu 0,2%, la 129,57 dolari australieni, pe fondul unor cifre mixte privind economia Chinei.

- Titlurile Brambles Ltd. au scăzut cu 6,3%, la 14,64 dolari australieni, după ce compania de logistică a raportat scăderea volumelor livrate în cel de-al treilea trimestru fiscal.

- Acţiunile producătorului de aur Northern Star Resources Ltd. au coborât cu 3,5%, la 14,74 dolari australieni, cele ale Newmont Corp. - cu 4,6%, la 56,95 dolari australieni, în condiţiile în care preţul metalului galben era în scădere.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,5%, la 7.683,50 puncte.