Carpathian Single Malt - primul produs românesc care se înscrie în statusul whisky-ului de înaltă calitate

Primul whisky single malt românesc, produs la Distileriile Alexandrion Saber 1789, a fost dezvăluit, ieri, publicului din ţara noastră, la două săptămâni după lansarea care a avut loc, în 25 mai, la sediul Ambasadei României în SUA. A fost a doua etapă a turului internaţional demarat de Alexandrion Group pentru prezentarea noului Carpathian Single Malt, care a fost ȋmbuteliat ȋntr-o ediţie limitată, de doar 930 de sticle.

Noul produs premium a fost realizat sub coordonarea domnului Nawaf Salameh, preşedinte-fondator al Alexandrion Group, şi a Master Distiller-ului Allan Anderson, şi conţine 100% orz malţificat românesc şi apă pură din dealurile subcarpatice. Acest whisky single malt este distilat, maturat şi ȋmbuteliat la Distileriile Alexandrion Saber 1789, situate ȋn localitatea prahoveană Bucov. Carpathian Single Malt are o culoare naturală, provenită din maturarea exclusivă ȋn butoaie, este realizat fără filtrare la rece şi are o concentraţie alcoolică de 46%.

O premieră pe care Alexandrion Group o aduce ȋn această industrie este faptul că primul whisky single malt românesc a fost maturat şi ȋn butoaie de vin românesc. Alexandrion Group devine, astfel, unul dintre puţinii producători din lume care folosesc butoaie de vin din cramele proprii pentru maturarea whisky-ului single malt. În cadrul turului internaţional vor fi prezentate trei expresii ale produsului: Fetească Neagră şi Pinot Noir, care fac parte din colecţia de butoaie de vin românesc şi Madeira, din colecţia de butoaie de vin spaniol şi portughez. Expresiile Fetească Neagră şi Madeira au fost maturate iniţial ȋn butoaie de Bourbon, ȋn timp ce expresia Pinot Noir a fost maturată exclusiv ȋn butoaie de Pinot Noir.

Demersurile privind noul produs au fost iniţiate în urmă cu peste cinci ani, aşa cum a precizat Nawaf Salameh, preşedinte-fondator al Alexandrion Group.

"În 2016, am considerat, în urma unei vizite în Scoţia la clubul Keepers of the Quaich, unde am fost premiat, că acest produs de elită, single malt-ul trebuie produs în România, pentru că şi consumatorii de aici au nevoie de astfel de produse. Mulţi de aici şi din industrie nu au crezut în mine, chiar m-au jignit şi m-au întrebat cum îmi permit acest lucru. Uite că mi-am permis, dar m-a ajutat natura de aici, ţara şi toată lumea din jurul meu care a crezut în acest proiect", a spus preşedintele-fondator al Alexandrion Group.

Domnia sa a arătat că noul produs premium se diferenţiază de competitorii din piaţa single malt prin calitatea orzului românesc şi prin cultura pe care o avem în producerea de vinuri de calitate ridicată.

"Să fie foarte clar, este mare diferenţă: noi nu am început să producem whisky, am început să producem single malt. Mă bucur foarte mult că am reuşit şi am găsit în piaţa globală o nişă greu de deţinut de alte naţiuni. Cu alte cuvinte, noi, astăzi, în România, am declarat clar că am intrat pe categoria de single malt, nu timizi, nu prin intermediari, ci direct, şi nişa pe care am intrat - din fericire pentru noi şi din păcate pentru alţii - nu pot să o facă nici scoţienii, nici japonezii, deoarece nu au capacitatea de a produce vinuri pe care o are România, precum şi cultura pe care o avem, pentru că toţi de aici ştim ce înseamnă un vin foarte bun, dacă vrem să facem o finisare bună a single malt-ului. Am intrat într-o categorie de whisky în care nu mai contează dacă acesta are 5, 10 sau 15 ani şi nici dacă preţul lui este 1000 de euro sau 500 de euro, pentru a vorbi despre un whisky bun. Nu. Poate să coste şi un milion de euro sticla, asta nu înseamnă că este foarte bun. Whisky-ul nostru este o băutură pe care lumea o va aprecia, o va gusta din ce în ce mai des, deoarece tot procesul lui este unul plăcut. Am avut şi şansă să avem acest orz românesc care este de calitate superioară, nemodificat genetic, cu proprietăţi deosebite pentru industria din care facem parte. Single malt este un status, este o categorie pe care, dacă reuşeşti să o cunoşti, atunci vei ştii foarte bine această piaţă globală a whisky-ului", a declarat Nawaf Salameh, cu prilejul lansării Carpathian Single Malt.

• Clima României - un factor favorizant pentru procesul de învechire al Carpathian Single Malt

Un alt punct important care ajută procesului de producţie a primului single malt românesc o reprezintă clima din ţara noastră.

"Spre deosebire de competitorii noştri la nivel global, un punct foarte important pe care îl avem este clima României. Faţă de clima scoţiană suntem tot timpul cu peste 5 grade în plus din punct de vedere al temperaturilor medii, iar la acest lucru se adaugă şi două luni tropicale din cursul sezonului estival, ceea ce permite o învechire echilibrată a single malt-ului. Datorită acestui fapt, un whisky învechit 5 ani de la noi este la fel de bun cu cel învechit 15 ani în Scoţia", a precizat Nawaf Salameh.

Preşedintele Alexandrion Group a arătat că principalii competitori provin din Marea Britanie - în special din Scoţia -, dar şi din Asia - unde au intrat puternic pe piaţa single malt Japonia, India, Taiwan şi Coreea de Sud. El s-a referit şi la lansarea iniţială a Carpathian Single Malt, care a avut loc la Washington.

"Lansarea Carpathian Single Malt am ţinut să o facem tot pe pământ românesc, pentru că sediul ambasadei României din SUA este pământ românesc. Am făcut această lansare acolo pentru a marca 25 de ani de parteneriat strategic româno-american şi s-a nimerit ca ziua respectivă să coincidă şi cu ziua mondială a whisky-ului. Acest moment, de lansare a primului single malt românesc este un prim pas al unei afaceri care poate dura sute de ani, care va schimba imaginea României. Ştiu câţiva producători importanţi care vor să vină să investească în România şi ţara noastră poate deservi această piaţă la nivel global, adică cele 248 de state la nivel global, ceea ce va însemna venituri de miliarde de euro de pe urma produselor care vor fi exportate de aici. Nu sunt mulţi producători de single malt la nivel global şi dintre ţările în care se fabrică acest produs România are capacitatea să acopere cererea din ce în ce mai crescută existentă în acest moment pe piaţa internaţională", a spus Nawaf Salameh.

• Carpathian Single Malt, accesibil clienţilor din România în maximum două luni

Întrebat când vor putea avea acces clienţii din România la Carpathian Single Malt, preşedintele Alexandrion Group a menţionat că acest lucru se va întâmpla în maximum două luni, prin intermediul magazinelor premium, şi că în acest an capacitatea de producţie este de numai 11.000 sticle pe lună, dintre care 6000 vor fi exportate în SUA, la un mare distribuitor de peste Ocean, partener al companiei din ţara noastră.

"Practic, din 11.000 de sticle, ne rămân 5000 şi vom încerca să le distribuim pe plan intern. În acest moment piaţa globală nu este acoperită, cererea de single malt fiind mult mai mare decât producţia. De aceea, noi ne dorim anul viitor să dublăm capacitatea de producţie din România şi să trecem de la un milion de litri alcool pur la două milioane de litri şi să stocăm cât mai repede. Apoi dorim să continuăm să producem pe serii, ceea ce nu este uşor. Gândiţi-vă că avem 40 de tipuri de finisare a single-maltului, la care se vor adăuga în câteva luni încă 20 de tipuri de finisare, lucru care nu este accesibil majorităţii brandurilor, unde există în general maximum 10 tipuri de finisare a produsului. Dar eu îmi doresc ca în România să mergem la maxim în acest domeniu.

Mai mult îmi doresc să ajungem la 100.000 de butoaie în care să învechim single malt-ul pe care îl producem, chiar dacă asta înseamnă un efort financiar pentru compania noastră. (...) Încerc să grăbesc lucrurile. La anul poate vom reuşi să producem lunar 20.000 de sticle, dar cererea este foarte mare. În SUA, consumul de whisky single malt a fost anul trecut de 20 milioane litri, în România de aproximativ un milion litri. În România se consumă, pe cap de locuitor, mai mult whisky single malt decât în state europene puternice. Cred că noi, la nivel european, suntem în top 3, dacă nu, în top 5", a spus Nawaf Salameh.

• Modul de finisare a produsului - cheia întregului concept

În privinţa preţului, domnul Salameh a menţionat că acesta a fost verificat la nivel global, prin intermediul unui focus grup în care au intrat România, Franţa, Anglia şi SUA.

"Preţul va fi 50 euro, la nivel global, preţ de raft. În mod normal aş fi putut să pun un preţ de 100 euro, dar nu am dorit acest lucru, deoarece am vrut un preţ accesibil, pentru că ţinta mea este să se bucure lunar de acest produs mii de oameni, care să înţeleagă despre ce este vorba. Preţul va fi acelaşi în toată lumea", a precizat preşedintele Alexandrion Group.

Noul produs premium îndeplineşte toate cerinţele pentru a cuceri segmentul de piaţă căruia i se adresează a spus Colin C. Lovering, ambasador global al brandului Carpathian Single Malt.

"Este un produs de calitate, care este gata să cucerească piaţa globală. Faptul că este produs 100% în România, reprezintă încă un argument privind acest nou brand din zona single malt. Piaţa globală a fost bulversată în ultima perioadă după decade în care vodca a fost vodcă şi ginul a fost gin. Acum au apărut diferite tipuri fructate de vodcă sau gin care l-au bulversat pe consumatorul tradiţional şi care îşi doreşte să regăsească la raft băuturile alcoolice de calitate aşa cum au fost ele produse iniţial. Carpathian Single Malt îmbină aceste elemente, fapt care a fost remarcat şi cu prilejul lansării acestui produs în SUA, unde ni s-a transmis că avem un produs de calitate, tradiţional şi care respectă regulile producerii acestui tip de băutură alcoolică. Pe lîngă acestea, Carpathian Single Malt mai are acel «je ne sais quoi», care nu poate fi descris, ci trebuie experimentat şi care constă în finisarea produsului, finisare care constituie cheia întregului concept. Este un produs care se poate bate de la egal la egal cu orice competitor din piaţa globală prin experienţa plăcută pe care o oferă consumatorului", a afirmat Colin Lovering.

Turul internaţional de promovare a brandului Carpathian Single Malt va continua până la finalul acestui an.