COMPANIE DE CONSULTANŢĂ: Peste 3.500 MW energie regenerabilă urmează să fie instalaţi în România în următoarea perioadă

Peste 3.500 MW energie regenerabilă urmează să fie instalaţi în România în următoarea perioadă, atât solară, prin panouri fotovoltaice, cât şi eoliană, arată datele REI, al doilea cel mai mare grup de firme din România specializat în atragerea de finanţări nerambursabile cu fonduri europene sau prin mecanisme de ajutor de stat, transmite News.ro.

"REI, al doilea cel mai mare grup de firme din România specializat în atragerea de finanţări nerambursabile cu fonduri europene sau prin mecanisme de ajutor de stat, potrivit datelor din 2021, a depus peste 100 de proiecte de finanţare nerambursabilă pentru instalarea a peste 600 MW energie regenerabilă, prin componenta C6 - Energie din PNRR, una dintre cele mai aşteptate şi solicitate măsuri de sprijin din acest an, care s-a încheiat în data de 22 iunie", anunţă compania.

Potrivit consultanţilor REI, interesul a fost unul uriaş, iar ritmul de lucru a fost extrem de ridicat în ultimele săptămâni, întrucât documentaţia a fost una complexă, ce a cuprins un studiu de fezabilitate, analiză institutională, analiză DNSH ("Do No Significant Harm" - "A nu dăuna semnificativ mediului") etc.

"Am depus proiecte pentru peste 100 de clienţi, cu capacităţi instalate de la 0,2 MW, la 70 MW. Interesul pentru măsura C6 - Energie din PNRR a fost uriaş, am primit sute de solicitări pentru finanţare, în plus, am alocat resurse noi, un număr de aproximativ 15 colegi noi ni s-au alăturat pentru a reuşi să pregătim dosarele şi să aplicăm cu succes, în termen. Ne bucurăm ca Ministerul Energiei a decis prelungirea sesiunii de depunere cu peste 50 de zile, asta a ajutat companiile, consultanţii şi proiectanţii să definitiveze proiectele şi să faciliteze elaborarea unor proiecte complete în termenul definit", a declarat Roxana Mircea, managing partner REI.

Printre clienţii REI care au apelat la finanţare nerambursabilă prin sprijinul PNRR - Componenta C6 - Energie se numără companii din domeniile producţiei de materiale de construcţii, servicii poştale - curierat, ciment, procesare carne, mall-uri, dar şi dezvoltatori de parcuri industriale.

Un număr de 668 de proiecte au fost depuse pe platforma pusă la dispoziţie de Ministerul Energiei pentru finanţare prin PNRR, în vederea instalării de panouri fotovoltaice şi centrale eoliene, arată datele publicate de Minister.

Din totalul proiectelor depuse, echipa REI a intermediat un număr de peste 100 proiecte, respectiv peste 15% din total.

Potrivit calculelor REI, cele 668 de proiecte depuse prin platformă vor aduce în plus în România peste 3.500 MW capacitate instalată de energie verde, atât solară, prin panouri fotovoltaice, cât şi eoliană.

Companiile interesate de creşterea eficienţei energetice au avut la dispoziţie, în ultimele săptămâni, posibilitatea de a depune proiecte de investiţii pentru montarea de panouri fotovoltaice de cel puţin 0,2 MW capacitate instalată, pentru care ar fi putut solicita până la cel mult 15 milioane de euro.

Măsura de finanţare cu sprijin din PNRR a fost anunţată de Ministerul Energiei în prima parte a acestui an, pentru ca ea să debuteze pe 31 martie. Iniţial, măsura prevedea posibilitatea de depunere timp de 30 de zile, până la 30 aprilie, însă aceasta a fost prelungită de trei ori, odată cu 30 de zile, apoi cu încă două săptămâni, ca în final să mai fie prelungită cu încă o săptamână, ca răspuns la solicitările mediului de business care nu avea timpul necesar să pregătească documentaţia necesară.

"Înainte de demararea efectivă a scrierii proiectelor, orice investiţie ce a presupus montarea unui panou solar sau a unei centrale eoliene a avut nevoie de un studiu de fezabilitate, realizat de o companie specializată, care putea dura între două săptămâni până la cel mult o lună, în funcţie de complexitatea sa. În proiectele noastre am ales să colaborăm cu cele mai mari companii de proiectare în energie din România, cu timpi foarte buni de livrare, lucru materializat şi în proiectele noastre şi pentru care suntem recunoscători. Odată elaborat studiul de fezabilitate (SF) şi finalizată analiza cost-beneficiu (ACB), ambele necesare pentru derularea proiectului, am început pregătirea documentaţiei, scrierea proiectului, întocmirea de rapoarte şi tot necesarul, în aşa fel încât să fim siguri că proiectele respectă până în cel mai mic detaliu cerinţele din Ghid. A fost o muncă titanică", a subliniat Roxana Mircea.

Eurostat: Aproximativ un sfert din energia consumată în România provine din surse regenerabile

România are un potenţial uriaş de a atrage investiţii în domeniul energiei regenerabile, iar acest lucru se va datora atât politicii stabilite de Uniunea Europeană ca până în 2050 ţările membre să folosească, în cea mai mare parte, energie verde, cât şi a situaţiei de la graniţa cu Ucraina, unde războiul ar putea provoca mari dezechilibre în lanţul de aprovizionare cu energie.

Potrivit datelor Eurostat, energia regenerabilă a reprezentat 22,1% din totalul de energie consumată în anul 2020, peste aşteptările UE, în timp ce ponderea vehiculelor electrice a reprezentat peste 10% din total.

Aproximativ un sfert din energia consumată în România (24,5%) provine din surse regenerabile, mai arată datele Eurostat, ţara noastră situându-se pe locul 11 din cele 28 state membre, cu mult peste ţări precum Polonia (16,1%) sau Ungaria (13,9%), dar şi peste Bulgaria, care se situează în urma noastră în clasament, pe locul 12.

Suedia (60,1%), Finlanda (43,8%) şi Letonia (42,1%) sunt ţările din UE cu cea mai mare pondere a energiei regenerabile în total consum, în timp ce Islanda (83,7%) şi Norvegia (77,4%) sunt ţările din afara spaţiului comunitar cu cea mai mare pondere a consumului energiei regenerabile la nivel european.

"Utilizarea energiei din surse regenerabile are multe beneficii potenţiale şi viitoare, inclusiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, diversificarea surselor de aprovizionare cu energie şi reducerea dependenţei de pieţele de combustibili fosili (în special de petrol şi gaze, pe pieţe precum Rusia). Creşterea surselor de energie regenerabilă poate stimula, de asemenea, ocuparea forţei de muncă în UE, prin crearea de locuri de muncă în noile tehnologii "verzi". Vedem un potenţial uriaş în acest sector pentru ţara noastră în anii următori, iar măsurile de sprijin precum cel inclus în Componenta C.6 - Energie este doar un pas către un viitor verde", a mai precizat Roxana Mircea.

Componenta C.6 Energie din PNRR a fost una dintre cele mai aşteptate măsuri de sprijin pentru investiţii în creşterea eficienţei energetice şi reducerea consumului pentru companiile cu activitate în România, cu un buget total alocat de circa 600 milioane euro, parte a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Pentru instalarea de panouri fotovoltaice, companiile au putut solicita sprijin nerambursabil în valoare de 750.000 euro/MW - pentru capacităţi instalate între 0,2 MW (exclusiv) şi 1 MW (inclusiv), respectiv 425.000 euro/MW - pentru capacităţi instalate mai mari de 1 MW.

Pentru centrale eoliene, companiile interesate au putut solicita sprijin nerambursabil de 1,3 milioane euro/MW - pentru capacităţi instalate între 0,2 MW (exclusiv) şi 1 MW (inclusiv), respectiv 650.000 euro/MW - pentru capacităţi instalate mai mari de 1 MW.

Ajutorul maxim care s-a putut acorda pentru un proiect de investiţii nu putea depăşi 15 milioane euro pe întreprindere, pe proiect de investiţii.

Ministerul a lansat deja în consultare, pe 22 iunie, Schema de ajutor de stat şi Ghidul Specific aferente Măsurii de investiţii I5 - Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial, cu o alocare de 62 milioane euro, pentru care deja se poartă discuţii avansate cu potenţialii beneficiari.

"Mediul de afaceri asteaptă cu interes şi alte axe de finanţare, respectiv proiectele din Fondul de Modernizare pentru energie regenerabilă adresate agriculturii, dar si altor domenii. Interesul rămâne foarte ridicat pentru soluţiile verzi, ca o alternativă la gazele şi petrolul ruseşti, mai ales că avem aproape un conflict care se poate anunţa de durată, iar sancţiunile impuse Rusiei pot crea dezechilibre majore în aprovizionarea cu energie. România are nevoie ca de aer de aceste finanţări adresate investiţiilor în energie", a mai spus Roxana Mircea.

REI Finance Advisors şi REI International Consulting, parte a REI Grup, sunt companii specializate în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor de investiţii atât prin fonduri europene nerambursabile (Programul Operational Regional, Programul Operational Infrastructura Mare, PNDR), cât şi pe scheme de ajutor de stat (HG 495/2014, HG 807/2014, HG 332/2014, OUG 81/2019, OUG 130/2020).

Potrivit datelor din 2021, REI se situează pe locul al doilea, la nivel naţional, în topul companiilor de consultanţă specializate în atragerea de finanţări prin fonduri europene şi ajutoare de stat.

Echipa REI numără în prezent circa 60 de consultanţi, preponderent seniori, în zece birouri regionale, cu experienţă în domeniul atragerii de fonduri nerambursabile pentru companiile cu activitate pe plan local sau internaţional.

REI a reuşit cu succes atragerea finanţării pentru peste 800 de clienţi la nivel naţional, cu peste 1.000 de proiecte implementate şi o rată de succes - lider în domeniu - de 99%.