CONSTANTIN AXINIA, DIRECTORUL GENERAL AL CFR SA:Fără restricţii pe calea ferată, din ianuarie 2020

• Iulian Măntescu, preşedintele FMLR susţine că din cele 1000 de restricţii de viteză existente la începutul primăverii, compania a anulat doar un pic peste 100

Ridicarea restricţiilor de viteză începând cu noul Mers al Trenurilor este o prioritate pentru CFR SA, a declarat, ieri, directorul general al companiei, Constantin Axinia. El a spus că, până la începutul anului viitor, vor fi eliminate ultimele 215 restricţii de viteză faţă de cele 490 care erau în vigoare în luna martie 2019.

Constantin Axinia a precizat că, începând din noiembrie, nu vor mai exista restricţii de viteză între Bucureşti şi Suceava şi nu vor mai exista restricţii de viteză majore, ci doar tehnologice, pe regionala Cluj. Directorul general al CFR SA a spus: "La 1 noiembrie, sută la sută nu vom avea restricţii între Bucureşti şi Suceava. Voi termina, după 3-4 ani, podul de la Ploieşti. Îl voi termina la sfârşitul lunii. Am notificat toţi operatorii de transport de călători şi de marfă că am ridicat restricţiile şi aşteptăm să vină cu propuneri. Şi vă spun că aştept ca cineva să vină să îmi ceară să pună un Intercity pe calea ferată română între Bucureşti şi Suceava. Durata se reduce cu o oră şi 20 de minute cu Intercity şi cu o oră la trenul Regio. Acum face 6 ore şi 35 de minute. Pe Regionala Cluj am avut restricţii de viteză la Simeria, în jurul Clujului, la Aiud. O parte au dispărut. Restricţia de viteză era de 30-40 de km/oră, am ridicat-o la 70 km/oră, prima treaptă, şi dacă aş mai avea bani să schimb şi şina o duc la 100 km/oră. E problema de concepţie, de realizare a ridicării restricţiei. Nu poţi ridica niciodată restricţia de la 30 km/oră la 100 km/oră".

Constantin Axinia a precizat că a redeschis şi o serie de linii de cale ferată care au fost închise din cauză că nu au fost funcţional corespunzătoare, acestea fiind foarte importante în special pentru transportul de marfă. El a menţionat: "Am redeschis linia de cale ferată de la Târgul Măgurele la Portul Măgurele pentru marfă. Am mai ridicat nişte restricţii de viteză până a venit constructorul la Mioveni, am mai făcut nişte bariere de cale ferată în alte locuri unde mi s-a cerut, pentru că era problemă de trafic pe rutier - aţi văzut câte s-au întâmplat la trecerile de nivel, deci am fost nevoit să folosesc banii pentru ridicarea restricţiilor în altă parte. Dacă voi avea bani, le ridic şi pe ultimele 210 restricţii. Trebuie să încasez restanţele de la CFR Călăptori şi CFR Marfă", a afirmat Axinia.

El a dat asigurări că de la 1 noiembrie nu vor mai fi niciun fel de restricţii între Bucureşti şi Suceava.

Mecanicii de locomotivă susţin că numărul restricţiilor de viteză la începutul anului 2019 a fost mult mai mare şi că, în niciun caz, acestea nu vor fi ridicate în totalitate la începutul anului viitor.

Iulian Măntescu, preşedintele Federaţiei Mecanicilor de Locomotivă din România, a declarat pentru Ziarul BURSA: "La începutul primăverii, erau peste 1000 de restricţii de viteză şi, până acum au fost eliminate în jur de 100. Probabil că directorul general Constantin Axinia, atunci când s-a referit la 490 de restricţii, le-a luat în considerare doar pe cele sub 30 km/h şi pe cele din zonele cu potenţial de risc ridicat, adică unde se circulă cu viteze comerciale cuprinse între 10 km/h şi 30 km/h. Noi considerăm că ar trebui luate în calcul şi cele peste 70 km/h, deoarece şi acelea sunt restricţii pentru că se circulă sub nivelul tehnic al liniei care permite dezvoltarea unei viteze comerciale de 100 km/h. Pentru a oferi un număr mai mic, probabil că directorul general al CFR SA a calculat doar restricţiile mai grave".

Liderul sindical ne-a mai spus că CFR SA a reuşit să reducă numărul restricţiilor deoarece a primit fonduri din partea guvernului pentru cumpărarea de utilaje, iar Ministerul Transporturilor a acceptat ca societatea să angajeze sau să relocheze 150 de oameni pe fiecare regională pentru realizarea lucrărilor de modernizare şi reabilitare a căii de rulare.

Conform datelor oferite de Iulian Măntescu, viteza medie de circulaţie a trenurilor companiei CFR Marfă este sub 20 km/h, iar a trenurilor de la CFR Călători este de 43 km/h.

Legat de faptul că, la începutul săptămânii, Comisia Europeană a aprobat o finanţare de peste 850 de milioane de euro pentru reabilitarea şi modernizarea a 241 de km de cale ferată din Polonia şi pentru achiziţionarea de către compania de transport marfă pe calea ferată de acolo a mai multor vagoane cu platformă pentru transportarea tirurilor, Iulian Măntescu ne-a spus: "Aţii iau fonduri europene şi le folosesc, iar la noi cei de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară nu fac nimic. Deşi au 350 de milioane de euro, de trei ani, de la Comisia Europeană, pentru achiziţia de material rulant, angajaţii ARF fac balet. Suntem singura ţară din Uniunea Europeană care nu a cumpărat în această perioadă nicio osie şi niciun vagon".

Preşedintele FMLR consideră că singura soluţie pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă calea ferată din ţara noastră este depolitizarea funcţiilor de conducere şi implementarea unui management profesionist la nivelul fiecărei companii publice din domeniul feroviar.