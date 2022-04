DAL TRAVEL:Ţările Nordice, o destinaţie ofertantă de vară pentru români

Ţările Nordice, mai precis Norvegia, Danemarca, Suedia, Finlanda şi Islanda, sunt o destinaţie ofertantă de vară pentru cetăţeni, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit sursei citate, dacă sezonul estival reprezintă pentru majoritatea românilor o oportunitate de a petrece sejururi în ţări calde, cu plajă şi mare, există o categorie de turişti, din ce în ce mai numeroasă, care doreşte experienţe culturale în destinaţiile nordice.

În acest sens, cele mai căutate sunt Ţările Scandinave, mai precis Norvegia, Danemarca, Suedia, Finlanda şi Islanda. De asemenea, turiştii optează pentru produse specifice precum Laponia, Cercul Polar, pe urmele lui Moş Crăciun, fiordurile Norvegiei, Groenlanda sau croazieră în nordul Europei.

"Aprofundăm destinaţiile, nu doar le bifăm, prin itinerarii gândite de 17 ani, în aşa fel încât turiştii să se bucure din plin de tot ce are de oferit Europa Nordică, greu de descris în cuvinte: unică, spectaculoasă, copleşitoare. După o iarnă marcată de întuneric şi frig, "încălzită" din când în când de aurora boreală, vara nordicii "renasc" sub lumina soarelui de la miezul nopţii. Pentru ei, fiecare zi de vară reprezintă prilej de sărbătoare, lucru care se poate simţi peste tot: în centrul oraşelor, în porturi, sau în sătucele "bântuite" de troli. Departe de agitaţia din restul Europei, în nordul continentului, în Scandinavia şi Islanda, turiştii vor descoperi o civilizaţie uimitoare, capitale efervescente, o natură diversă cu fiorduri, gheţari, cascade tumultoase, vulcani, gheizere, câmpuri nesfârşite de lavă şi nu în ultimul rând minuni inginereşti. În ultimii cinci ani, cu mult timp înaintea izbucnirii pandemiei, am sesizat o creştere a cererii de la an la an pentru Ţările Nordice. Această tendinţă revine în forţă în 2022 având în prezent mai multe grupuri în formare pentru perioada iunie - septembrie, pentru Norvegia, Danemarca, Suedia, Finlanda şi Islanda. Chiar dacă mulţi turişti români aleg, vara, bazinul mediteraneean şi destinaţiile calde, Ţările Nordice reprezintă o destinaţie complexă, care are multe de oferit", subliniază Daniela Nedelcu, director general al agenţiei DAL Travel.

În topul celor mai vândute produse pentru Ţările Nordice se numără o croazieră în Ţările Nordice, la bordul vasului de croazieră MSC POESIA, care aparţine renumitei companii de Croaziere MSC Cruises, în perioada 5 - 12 iunie. Tariful porneşte de la 1390 de euro şi include transportul cu avionul până la locul îmbarcării, respectiv al debarcării, portul Hamburg. Croaziera include vizitarea localităţilor Warnemunde, Bergen, Eidfjord, Kristiansand, Oslo şi Copenhaga.

O altă croazieră de succes are ca temă "Magia nopţilor albe la Cercul Arctic", la bordul vasului de croazieră Jewel of the Seas, care aparţine renumitei companii americane de croaziere Royal Caribbean, în perioada 20 iunie - 2 iulie. Îmbarcarea va fi din portul Amsterdam, croaziera include Molde, Cercul Arctic, Tromso, Honningsvag, Alesund, Flam şi Kristiansand iar tariful porneşte de la 1990 de euro de persoană pentru loc în cabină dublă interioară.

De asemenea, un alt program de succes are loc în perioada 24 iunie - 6 iulie şi are ca temă "Laponia, Cercul Polar, Moş Crăciun, Capul Nord şi Fiordurile Norvegiei", turiştii având ocazia de a se familiariza cu "Soarele de la miezul nopţii". Turiştii vor ajunge până la Cercul Polar şi vor avea ocazia de a face un tur complet al Finlandei şi Norvegiei. Printre localităţile unde se vor face cazările, se numără Helsinki, Rovaniemi şi Lillehammer, iar preţul programului este de 1890 de euro de persoană.

În topul programelor pentru Ţările Nordice se mai află Marele circuit al Norvegiei (6 - 13 iulie, 1390 de euro de persoană), circuitul Ţărilor Nordice (15 - 25 iulie, 26 iulie - 4 august, respectiv 16 - 23 august, 1490 de euro) şi Capitalele Nordului (24 - 31 august, 1250 de euro), ultimul tur incluzând Oslo (Norvegia), Copenhaga (Danemarca), Stockholm (Suedia), Helsinki (Finlanda) şi Tallinn (Estonia).

O cerere mare se înregistrează şi pentru Islanda, DAL Travel organizând în timpul verii 4 circuite către această destinaţie unică şi de elită, sub genericul "Islanda fascinantă", în perioadele 4 -12 iulie, 28 iulie - 7 august, 21 - 30 august respectiv 28 august - 6 septembrie. Costul unui astfel de circuit porneşte de la 2080 de euro de persoană iar turul include capitala Reykjavik, Parcul Naţional Thingvellir, Geysir, Insulele Vestmannaeyjar, Canionul Fjadrargljufur, Parcul Naţional Vatnajokull, Lacul Myvatn şi Peninsula Reykjanes.

Printre cele mai căutate produse turistice în Ţările Nordice se numără Private Tour-urile în Islanda, respectiv în Islanda şi Groenlanda (Nopţi albe în ţara gheţarilor şi a vulcanilor), primele circuite fiind deja vândute. Primele tururi Islanda - Groenlanda au plecările pe 23 iunie, respectiv pe 7 iulie, durează 15 zile, costă de la 4990 de euro de persoană şi includ Reykjavik, Parcul Naţional Thingvellir, Geysir, Secret Lagoon, Fjallsarlon Glacier, East Fjords, West Fjords şi Ilulissat (Groenlanda).

Turiştii trebuie să ştie că vara, clima este destul de blândă şi în Ţările Nordice, chiar dacă verile sunt mai răcoroase decât în Europa continentală. Cea mai bună perioadă de vizitare a acestor destinaţii este din mai până în septembrie. De exemplu, în Groenlanda, de-a lungul coastei, unde se află majoritatea aşezărilor, vara temperaturile se situează în jurul valorii de 10°C; în partea sudică este totuşi posibil ca în lunile de vară să se atingă şi chiar să se depăşească 20°C. În Islanda, în timpul verii, este necesar să vă protejaţi pielea de razele ultraviolete, temperaturile de peste 25°C fiind ceva normal. La fel, în Finlanda, vara temperaturile sunt cuprinse între 20°C şi 30°C de grade Celsius, iar primăvara, între 5°C şi 15°C.

Consultanţii DAL Travel pregătesc şi alte produse pentru Ţările Nordice şi consideră că această regiune reprezintă o alternativă ideală la Europa sudică şi bazinul mediteraneean, în special pentru amatorii de natură, cultură şi mai ales de circuite, se arată în comunicat.