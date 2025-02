DIGI Communications a înregistrat venituri de 1,93 miliarde euro în 2024

Digi Communications N.V. raportează venituri consolidate de 1,93 miliarde euro pentru 2024, în creştere cu 13,9% faţă de anul anterior. EBITDA ajustată a ajuns la 580 milioane euro (+14,1%), iar numărul total de unităţi generatoare de venit (RGU) a crescut cu 16,4%, ajungând la 27,8 milioane, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Performanţă solidă pe pieţele cheie:

România: Al doilea cel mai mare operator de telefonie mobilă, cu 6,6 milioane de RGU (+13%). Internet fix: 4,9 milioane RGU (+6,9%).

Spania: Cota de piaţă de 10% pe telefonie mobilă şi broadband. Creştere de 30% a utilizatorilor de servicii fixe.

Italia şi Portugalia: Expansiune continuă, inclusiv achiziţia Nowo Communications în Portugalia şi lansarea DIGI Belgia.

"Anul 2024 a fost un an transformator pentru DIGI Communications, marcat de realizări operaţionale şi strategice puternice pe toate pieţele noastre.În Spania, am avut performanţe remarcabile, ajungând la o cotă de piaţă de aproximativ 10% atât pe segmentul de telefonie mobilă, cât şi pe cel de broadband, într-una dintre cele mai competitive pieţe telecom din Europa. În România, am atins un moment istoric, devenind al doilea cel mai mare operator de telefonie mobilă, cu RGU pe mobil în creştere organică cu 13% de la an la an, menţinându-ne totodată poziţia de lider în segmentele noastre principale. În acelaşi timp, ne-am lansat operaţiunile comerciale în Portugalia şi Belgia, extinzând prezenţa internaţională a DIGI, graţie eforturilor remarcabile ale echipelor noastre" , a declarat Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications.

DIGI Communications rămâne lider pe piaţa telecom, oferind servicii accesibile şi de înaltă calitate pe pieţele sale principale.