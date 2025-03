Fostul ministru al Culturii, Lucian Romaşcanu, renunţă la funcţiile politice pentru un job la Luxembourg

De două ori ministru al Culturii şi cu două mandate de senator din partea Partidului Social Democrat, Lucian Romaşcanu, actualul preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău şi preşedintele Organizaţiei Judeţene a PSD Buzău, va renunţa la toate funcţiile politice pentru un job la Luxembourg. Informaţia, care a circulat pe surse încă de săptămâna trecută, a fost confirmată de Lucian Romaşcanu, într-un interviu la FocusTV.

Social democratul a anunţat că a fost propus pentru a fi membru al Curţii de Conturi Europene şi că a parcurs cu bine toţi paşii de până acum, având toate şansele ca, de la 1 iulie, să plece la Luxembourg. Lucian Romaşcanu a fost audiat în comisia de control bugetar a Parlamentului European şi este primul candidat român care a primit avizul favorabil, cu 22 de voturi pentru.

"Este o poziţie extrem de onorantă, de responsabilitate europeană, şi sunt onorat că am fost nominalizat. Sunt şi mai onorat că am primit votul în comisie. Statistica spune că sunt primul care a obţinut aviz favorabil, cu 22 de voturi pentru, 2 împotrivă şi 5 abţineri, ceea ce mă onorează şi mai mult şi îmi arată că sunt pe drumul corect. (...) Pentru ocuparea acestui post sunt trei paşi procedurali. Primul şi cel mai important este audierea aceasta de care am trecut. Urmează votul în Parlament (European - N.R.), decizia Consiliului UE, iar dacă toate merg bine, noul job va începe la 1 iulie. Se întâmplă în viaţă lucruri care sunt greu de refuzat", a spus Lucian Romaşcanu la Focus TV.

Lucian Romaşcanu a recunoscut că şi-a dorit o carieră europeană şi se simte pregătit pentru funcţia de la Curtea de Conturi Europeană.

Romaşcanu a precizat: "Eu am visat întotdeauna la o carieră europeană, funcţia este asimilabilă celei de comisar european. Sigur, nu am visat la asta, dar Dumnezeu le aşază de aşa natură încât să-ţi iasă lucrurile dacă te porţi cum trebuie. Eu mi-am citit cărţile când a trebuit, mi-am făcut treaba şi am ajutat fără să încurc şi să supăr, iar când le faci pe-astea probabil vine trenul şi opreşte şi în gara ta. Eu am fost şi ministru când lumea punea la îndoială asta, dar tot ce am făcut şi am acumulat s-a dovedit că m-a ajutat pentru acea poziţie. Cum şi acum, tot ce am acumulat sunt convins că mă va ajuta pentru poziţia de la Luxemburg, mai ales că e o poziţie extrem de importantă. Acolo nu mai ai voie să fii om politic, eşti fundamental independent de toate ingerinţele politice, dar în fond, având un român care să performeze acolo, şi buzoienii vor fi mândri şi dl. Ciolacu".

Plecarea la Luxembourg înseamnă renunţarea la viaţa politică. Concret, Lucian Romaşcanu va pleca din funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, poziţie pe care o ocupă din iunie 2024, şi din cea de preşedinte al Organizaţiei Judeţene PSD Buzău. Deşi deocamdată nu s-a discutat cine îi va lua locul, Lucian Romaşcanu recunoaşte că momentele în care a discutat cu colegii au fost unele emoţionante.

"A fost un moment destul de emoţionant şi deşi nu am foarte mult timp de când sunt aici am reuşit să ne legăm destul de bine în echipă şi unii de alţii. Au fost exprimate şi regrete că plec, dar şi multe felicitări pentru succesul pe care dumnealor îl văd a fi. Şi eu cred la fel, că a fost un succes trecerea de comisie şi nominalizarea. A fost o muncă lungă până am ajuns preşedinte al Consiliului Judeţean, am beneficiat de încrederea buzoienilor, dar cred că e o poziţie în care dacă ajung îi voi face la fel de mândri. Cu dl. Ciolacu trebuie să discutăm ca preşedinte al partidului care este viitorul poziţiei de preşedinte al CJ şi de preşedinte al PSD Buzău, dar e timp, toate aceste lucruri le vom discuta după alegerile prezidenţiale. Ceea ce am avut eu de făcut pentru Luxemburg e făcut deja, iar toată activitatea mea se va derula pentru Consiliul Judeţean şi PSD Buzău", a povestit Lucian Romaşcanu.

Decizia finală privind plecarea lui Romaşcanu la Luxembourg aparţine Consiliului Uniunii Europene, iar dacă aceasta va fi una favorabilă atunci social democratul va primi un mandate de membru al Curţii de Conturi Europene pentru o perioadă de 6 ani. Acest mandat ar putea fi reînnoit.

Curtea de Conturi Europeană verifică utilizarea fondurilor europene, fiind un auditor financiar extern, cu sediul la Luxemburg.