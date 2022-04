Grupul MOL achiziţionează ReMat, principala companie de reciclare a materialelor plastice din Ungaria

Grupul MOL a achiziţionat ReMat Zrt., o companie de reciclare cu fabrici de producţie în Tiszaújvaros şi Rakamaz, Ungaria, şi un hub logistic în Bratislava, Slovacia. ReMat este liderul de piaţă din Ungaria în reciclarea materialelor plastice, cu o capacitate anuală de procesare de 25.000 de tone şi aproape 200 de angajaţi, se arată într-un comunicat de presă. Tranzacţia se înscrie în obiectivul MOL de a deveni un jucător cheie în economia circulară cu emisii reduse de carbon în Europa Centrală şi de Est.

ReMat este liderul de piaţă din Ungaria în reciclarea materialelor plastice şi utilizează deşeuri de plastic din surse comunale şi industriale. Compania produce o gamă largă de granule reciclate din polietilenă şi polipropilenă şi produse personalizate. ReMat deţine un sistem de selectare automată şi echipamente de curăţare şi granulare de la producători de top, care pot procesa până la 25.000 de tone anual. Datorită acestei achiziţii, MOL va putea dezvolta soluţii de reciclare personalizate, de la zero, pentru a răspunde cererii din ce în ce mai mari a clienţilor pentru materiale adaptate economiei circulare.

În februarie anul trecut, Grupul MOL a lansat strategia "Shape Tomorrow" 2030+, care include o nouă strategie de sustenabilitate şi a demarat deja acţiuni în acest sens. Unul dintre pilonii principali ai strategiei este integrarea economiei circulare în operaţiunile MOL, compania intenţionând să cheltuiască 1 miliard de dolari în următorii 5 ani, pentru noi proiecte verzi şi adaptate economiei circulare. Integrarea şi utilizarea deşeurilor este unul dintre elementele cheie ale noii abordări de sustenabilitate.

"Avem nevoie de plastic în viaţa noastră de zi cu zi, plasticul este util, ceea ce nu ne place sunt deşeurile de plastic netratate care poluează planeta. MOL a început să investească în economia circulară, pentru că dorim să trăim într-un mediu mai bun, iar pentru asta avem nevoie de mai multe produse reciclate. În plus, există o nevoie din ce în ce mai mare din partea clienţilor noştri de material reciclat, astfel că acestei cauze îi sunt asociate şi bune oportunităţi de afaceri. Având în vedere acest lucru, în ultimii doi ani am început să construim un portofoliu solid în jurul reciclării. Şi nu ne vom opri aici: pentru o economie cu emisii net zero, trebuie, de asemenea, să folosim tot felul de deşeuri ca resursă, într-un mod mult mai inteligent decât în prezent. Obiectivul nostru este să devenim un jucător cheie în economia circulară cu emisii scăzute de carbon în Europa Centrală şi de Est, iar această achiziţie este un pas major către îndeplinirea acestui obiectiv", a declarat Gabriel Szabo, Vicepreşedinte Executiv al Grupului MOL Downstream.

"Am parcurs un drum lung de la înfiinţare şi suntem incredibil de mândri să fim un pionier în industria de reciclare a plasticului din Ungaria. În ultimele două decenii am investit în instalaţii de ultimă generaţie şi am extins constant capacităţile de procesare, care pot contribui la îndeplinirea obligaţiilor Ungariei faţă de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte reciclarea plasticului. Suntem încântaţi să ne alăturăm MOL şi să dezvoltăm în continuare această afacere", a declarat Laszlo Olasz, CEO ReMat.

Potrivit sursei citate, MOL a demarat deja investiţii şi caută continuu oportunităţi de a creşte ponderea materialelor reciclate din portofoliul său de produse. Primul pas a fost făcut în noiembrie 2019, odată cu achiziţia Aurora Kunststoffe GmbH, un fabricant de materiale compozite din plastic reciclat din Germania. Cu o capacitate combinată totală de 40.000 de tone pe an (Aurora şi ReMat), MOL poate oferi o gamă largă de compuşi durabili din materiale reciclate pentru industriile auto şi de ambalaje. MOL a intrat, de asemenea, într-un parteneriat strategic cu compania germană APK, un pionier în dezvoltarea tehnologiei de reciclare a plasticului, care poate produce polimeri de înaltă calitate din deşeuri complexe de plastic prin intermediul unui proces pe bază de solvenţi. Recent, MOL a încheiat un parteneriat strategic cu Swiss Meraxis pentru a dezvolta în continuare producţia de materiale compuse reciclate pe bază de poliolefine. MOL plănuieşte investiţii şi în domeniul reciclării chimice şi face paşi importanţi către alte activităţi de management al deşeurilor.