Kaufland România este noul partener al Code for Romania în dezvoltarea de soluţii pentru grupurile vulnerabile

Kaufland România se alătură coaliţiei de finanţatori care sprijină Infrastructura Binelui ca partener cheie în implementarea de soluţii dedicate grupurilor vulnerabile construite şi administrate de Code for Romania, conform unui comunicat de presă remis Redacţiei.

Infrastructura Binelui se referă la totalul soluţiilor digitale integrate necesare mediului neguvernamental din România pentru a-şi creşte capacitatea de intervenţie, pentru a asista cât mai mulţi beneficiari, pentru a produce schimbările critice în cel mai scurt timp şi pentru a adopta tehnologie construită la cele mai înalte standarde în munca lor.

În ultimii opt ani, Code for Romania a derulat cel mai ambiţios proiect de cercetare din România, pentru a înţelege în profunzime care sunt nevoile cele mai presante din cinci domenii cheie: Educaţie, Mediu, Grupuri Vulnerabile, Sănătate şi Participare Civică. Au rezultat peste 350 de soluţii digitale de care România are nevoie pentru a rezolva aceste blocaje cu care cetăţenii săi se confruntă. Aceste soluţii reprezintă Infrastructura Binelui, digitalizare sustenabilă în cele mai importante domenii cheie din România.

Code for Romania a construit deja peste 60 de soluţii digitale care zi de zi răspund la probleme critice. De la soluţii de management de caz, la informare, acces la servicii, la instrumente de creştere a capacităţii sectorului ONG şi multe alte aplicaţii dedicate soluţionării problemelor sociale.

"România are probleme mari când vine vorba despre infrastructura menită să ofere şanse reale grupurilor vulnerabile. Timp de peste cinci ani, am pus sub lupă acest sector subfinanțat, dificil de înțeles și foarte complex de navigat şi am încercat, ca în toate celelalte domenii, să mergem un pas mai departe și să atacăm aceste lipsuri cu posibile soluții pe care împreună le putem transforma în realitate. Infrastructura Binelui este infrastructura digitală de care toţi actorii care luptă pentru respectarea drepturilor grupurilor vulnerabile şi pentru oferirea de servicii eficiente şi adaptate problemelor lor au nevoie ieri. Ne bucurăm să avem alături de noi un partener atât de dedicat acestui sector precum Kaufland România şi suntem convinşi că împreună putem pune tehnologia în slujba celor care au cea mai mare nevoie de ea", arată Bogdan Ivănel, CEO, Code for Romania / Commit Global.

Kaufland România are o lungă tradiţie de implicare în proiecte de responsabilitate socială În fiecare an, compania derulează o serie de acţiuni care vizează sprijinirea comunităţilor locale, a mediului şi a sănătăţii. Între martie 2023 şi februarie 2024, compania a sprijinit peste 120 de proiecte cu donaţii şi investiţii de circa 9.7 milioane euro. Mai mult, în 2023, pentru al şaselea an consecutiv, Kaufland România s-a clasat pe prima poziţie în topul celor mai sustenabile companii la nivel naţional, titlu acordat de CST Index.

"Noi, la Kaufland, credem cu tărie că Implicarea face Diferenţa! Este motorul care ne alimentează angajamentul şi responsabilitatea faţă de comunitatea din care face parte. Ne implicăm constant în proiecte care vin în sprijinul grupurilor vulnerabile, iar parteneriatul cu Code for Romania aduce plus valoare pentru că soluţiile lor digitale oferă o abordare integrată, cu impact pe termen lung. Ne bucurăm să contribuim la Infrastructura Binelui", arată Anna Katharina Scheidereiter, CSR Manager, Kaufland România.