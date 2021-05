LDV Exchange atrage o rundă de finanţare de la investitori strategici şi devine TOKERO

LDV Exchange atrage o primă rundă de finanţare şi devine TOKERO, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Platforma de tranzacţionare TOKERO este primul proiect de acest tip care are şi o componentă educaţională încorporată şi care aliniază România la nivel global ca experienţă de utilizare, rapiditate de tranzacţionare, siguranţă şi listare de produse. TOKERO, care beneficiază de o echipă unică, din punct de vedere al modelului de business, va oferi utilizatorilor o multitudine de oportunităţi de a obţine independenţă financiară, prin diferite tipuri de investiţii.

În webinarul Explore the latest innovative projects in Cryptoland care a avut loc marţi, 18 mai, de la ora 19:00 şi care a fost moderat de George Buhnici, fondatorul hubului Cavaleria.ro, Marius Morra şi Sabin Simionescu, fondatori TOKERO, au făcut trei anunţuri importante: atragerea unei prime runde de investiţii cu investitori strategici, rebrandingul LDV Exchange în Tokero, care se va produce gradual în următoarele 12 zile, şi susţinerea investitorilor care s-au alăturat TOKERO - Răzvan Munteanu, CEO şi cofondator Stakeborg, Cristian Oneţiu, antreprenor, business mentor şi cofondator al companiei Life Care şi Avi Cicirean, fondator şi General Manager Brand Minds. "O rundă de investiţii este un pas foarte important în viaţa oricărui start-up, pentru că înseamnă în primul rând confirmări şi faptul că ne putem dezvolta mult mai rapid decât am făcut-o până acum. Ne-am dorit foarte mult aceste confirmări, ele s-au concretizat acum, în urma unor ani intenşi de muncă şi ne bucurăm că avem în echipă şi alături de noi trei antreprenori atât de valoroşi, ca nivel de experienţă", a declarat CEO-ul şi confondatorul TOKERO, Marius Morra.

Unul dintre cei mai tineri antreprenori şi specialişti din domeniul Crypto şi Blockchain din România, Morra susţine necesitatea unei astfel de platforme în România, într-un domeniu în plină dezvoltare: "Scopul nostru, cu platforma TOKERO este acela de a optimiza procesul de tranzacţionare şi schimb de Crypto. Şi, de asemenea, de a susţine procesul de educare şi informare a tuturor utilizatorilor şi a celor pasionaţi de această tehnologie, într-un limbaj

accesibil, indiferent de experienţa pe care o au în domeniu, de pregătirea profesională sau de vârstă. Lumea evoluează, trăim vremuri în care progresul se face cu o viteză uimitoare, pentru a ne face viaţa mai uşoară. Blockchain şi criptomonedele vin să aducă transparenţă, rapiditate şi costuri scăzute într-un sistem financiar care pare depăşit de viteza cu care evoluează societăţile. TOKERO înseamnă, şi prin numele său, Token Route sau altfel spus călătoria exploratorilor către zone noi, către independenţă financiară şi oportunităţi. În acelaşi timp, RO înseamnă, desigur, şi România şi că acest proiect, care ne dorim să ajungă în cât mai multe locuri din lume, este început aici".

La rândul său, Sabin Simionescu, cofondator şi CTO TOKERO, unul dintre cei mai apreciaţi programatori de business din România, cu o carieră îndelungată în domeniul informaticii şi o experienţă bogată în Web, Crypto şi Blockchain, adaugă un alt element de unicitate al proiectului: cel mai eficient tip de antreprenoriat de profil, atât ca business, cât şi ca implementare tehnică. "Acest model de integrare pe care l-am creat ca echipă, in-house, cu externalizări iniţiale minime, ne-a permis să construim un produs asupra căruia avem o perspectivă aprofundată şi comunicare internă rapidă. Împreună putem lua orice decizie, direct în baza experienţei fiecăruia din proiectele precedente. Ne-am specializat fiecare şi în domeniile adiacente, contabilitate, legislaţie, marketing, investiţii, iar deciziile importante în companie sunt luate cu ochii pe indicatori, pe modelul data-driven-company", atribute care se reflectă în predictibilitate, calitatea serviciilor oferite utilizatorilor, în accesibilitatea crescută la acestea şi în standardele înalte de dezvoltare şi implementare ale produsului, în economia Crypto.

Cei doi creatori au pornit de la experienţa platformei LDV Exchange, dezvoltată împreună încă din 2017 şi care s-a dovedit un start-up de tehnologie de succes în Crypto şi Blockchain, din România. După 4 ani, "TOKERO reprezintă un pas firesc în evoluţia unui astfel de proiect, un rebranding realizat nu doar pentru creşterea pe piaţa din România, dar şi pentru a se alinia la nivel european şi global, atât ca funcţionalitate, cât şi ca servicii şi rapiditate, cu pieţele şi produsele externe", explică Sabin Simionescu.

În ceea ce priveşte evoluţia şi investiţia în TOKERO, Cristian Oneţiu declară că: "Anunţam în urmă cu ceva timp că am pornit în această călătorie, în descoperirea noii tehnologii Crypto şi Blockchain şi a felului în care ea se poate implementa în domeniul antreprenoriatului. În plus, am considerat necesar şi util să împărtăşesc şi altor antreprenori din comunitatea noastră toate lucrurile interesante pe care le descopăr. Şi astfel să învăţăm şi să creştem împreună. Investiţia în TOKERO este pentru mine un pas firesc în această călătorie şi într-una dintre cele mai mai eficiente, uşor de folosit şi actuale platforme, care ne ridică la acelaşi nivel de tranzacţionare şi dezvoltare cu alte ţări în care tehnologia Crypto şi Blockchain devin o realitate curentă". La rândul său, Avi Cicirean precizează că "tehnologia blockchain este revoluţionară. Cred că promovarea unor astfel de proiecte tehnologice poate să aducă plus valoare umanităţii."