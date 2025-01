Nicuşor Dan: Diminuarea bugetului are mai degrabă legătură cu dorinţa de a păstra pavelele domnului Negoiţă

Edilul Capitalei, Nicuşor Dan, a apreciat vineri că diminuarea bugetului Primăriei Municipiului Bucureşti ar avea mai degrabă legătură cu 'dorinţa de a păstra pavelele' primarului Sectorului 3, Robert Negoiţă, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă apreciază că reducerea bugetului PMB ar avea legătură cu intenţia sa de a candida la preşedinţie, Nicuşor Dan a replicat: 'Cred că are mai degrabă legătură cu dorinţa de a păstra pavelele domnului Negoiţă'.

El a menţionat că în perioada următoare va vorbi cu reprezentanţii tuturor partidelor parlamentare pentru a încerca să îi convingă că decizia de a diminua bugetul PMB este una 'iraţională'. Nicuşor Dan a mai precizat că a încercat şi în ultimele zile să discute cu liderii partidelor de la guvernare.

'Am încercat să discut cu fiecare dintre ei. Cu unii am vorbit, cu unii nu am reuşit să vorbesc. În esenţă, cei cu care am reuşit să vorbesc mi-au spus că e o decizie politică. În momentul în care am vorbit, nu ştiam că este atât de dramatic. Ştiam că există acest 14% care se ia de la autorităţile locale, să se ducă către stat - foarte bine - nu ştiam însă că împărţirea între PMB şi primăriile de sector e într-atât de defavorabilă pentru noi. (...) Noi am trimis oficial ieri către toate cele şapte grupuri parlamentare din Parlament acea propunere pe care am prezentat-o luni. Vom solicita sprijinul grupurilor parlamentare, pentru că este o chestiune esenţială pentru Bucureşti', a declarat edilul general, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PMB.

El a spus că Primăria Capitalei nu are probleme în ce priveşte plata salariilor, dar că sunt amânate unele plăţi pentru investiţii. Astfel, deşi Administraţia Spitalelor a cerut în luna ianuarie 30 de milioane de lei, PMB a putut să îi transmită doar 5 milioane. De asemenea, ALPAB a cerut 5 milioane de lei şi a primit un milion. Nicuşor Dan a menţionat că nu vor fi afectate proiectele pe fonduri UE, dar că nu vor putea fi derulate o serie de alte investiţii.

'Pot să vă spun nişte investiţii pe care sigur nu o să putem să le facem. Sunt cele trei pasaje, poduri care au probleme structurale - Lujerului, Obor, Bucureşti-Ploieşti. Nu o să putem să alocăm bani pentru ele. Avem nişte lucrări în curs. De exemplu Banca de Ţesuturi, care este în cadrul Spitalului Colentina. O să oprim finanţarea pentru ea. Malurile de lacuri din Herăstrău - nu o să avem bani să începem', a spus el.

Edilul general a adăugat că va discuta şi cu viceprimarii Capitalei despre situaţia bugetului, menţionând că atribuţiile acestora vor fi 'mica lui pârghie' de negociere.

'O să am discuţii. Este mica mea pârghie de negociere ce atribuţii vor avea aceşti viceprimari. Dar nu cred că cineva este interesat de a transfera 300 de milioane de la Ilfov la Bucureşti, pentru ca domnul Bujduveanu să controleze taximetria', a afirmat Nicuşor Dan.

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a atras vineri atenţia că prin proiectul de buget elaborat de coaliţia de guvernare Primăria Capitalei ar urma să primească 4 miliarde de lei în 2025, o sumă cu un miliard de lei mai mică faţă de anul anterior.

El a cerut Guvernului să modifice proiectul de buget, astfel încât acesta să fie în acord cu 'voinţa' exprimată de către bucureşteni la referendumul din 24 noiembrie, iar împărţirea banilor pentru Bucureşti să fie făcută de către Consiliul General, nu de către Parlament. De asemenea, Nicuşor Dan a solicitat parlamentarilor 'de bună credinţă' să voteze amendamentele care să transpună în legislaţie punctul de vedere exprimat de către bucureşteni la referendumul local, scrie Agerpres.