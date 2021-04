Premiile Oscar rămân în continuare mult mai sensibile la geopolitică, corectitudine politică, crize sociale/finaciare/medicale decât la arta cinematografică, dar asta contează mai puţin pentru fanii acestor distincţii. "Nomadland", regizat de Chloe Zhao, a câştigat principalele trofee Oscar. Chloe Zhao, la 39 de ani, a devenit a doua femeie din istoria galei care a fost recompensată pentru regie, după Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker"), şi este prima femeie de culoare care obţine acest trofeu. Filmul are ca element principal, precedenta criză majoră care a afectat lumea, criza economică de la sfârşiul primului deceniu al secolului XXI. Ţara noastră a ratat ocazia de a avea un prim film premiat, după ce "colectiv" al lui Alexander Nanau primise două nominalizări, la categoriile "cel mai bun lungmetraj documentar" şi "cel mai bun lungmetraj internaţional". Gala a avut un format inedit şi a fost singura din acest sezon care a avut loc cu prezenţă fizică. În premieră, numărul participanţilor a fost redus la 170, iar ei au stat, în spaţiul special construit la Union Station din Los Angeles, la mese de maxim patru locuri. Celor care au apărut în faţa camerelor nu le-a fost cerut să poarte mască. Toţi participanţii au fost testaţi pentru Covid-19 de mai multe ori înaintea galei. Covorul roşu a fost anul acesta "mult redus", iar o altă schimbare a reprezentat-o faptul că piesele nominalizate la categoria "cel mai bun cântec original" au fost interpretate în pre-show. Fundalul muzical al ceremoniei a fost asigurat de Questlove. Fără o gazdă a show-ului, pentru a patra oară în istorie, şi după un program respectat fără abateri, ceremonia nu a avut nimic spectaculos.

Marele învins al serii a fost "The Trial of the Chicago 7", regizat de Aaron Sorkin, care obţinuse şase nominalizări şi nu a primit niciun premiu. Netflix a câştigat şapte trofee Oscar, cele mai multe între studiouri, anul acesta, însă nu a reuşit să se impună la principalele categorii. Dintre producţiile sale, "Mank", regizat de David Fincher, cu zece selecţii, a câştigat doar două premii - imagine şi scenografie. Surpriza serii a reprezentat-o câştigătorul premiului pentru interpretare masculină în rol principal. Anthony Hopkins a primit al doilea Oscar din carieră la vârsta de 83 de ani, pentru rolul din "The Father". În urmă cu aproximativ trei decenii, el a fost premiat pentru "The Silence of the Lambs". Predicţiile îl dădeau acum favorit pe Chadwick Boseman, pentru interpretarea din "Ma Reiney s Black Bottom". Yuh-Jung Youn este primul interpret coreean premiat cu Oscar. Ea a fost recompensată pentru rolul secundar în "Minari".Lista câştigătorilor este următoarea: Cel mai bun film: "Nomadland"; Cel mai bun regizor: Chloe Zhao ("Nomadland"); Cea mai bună actriţă: Frances McDormand ("Nomadland"); Cel mai bun actor: Anthony Hopkins ("The Father"); Cea mai bună actriţă în rol secundar: Youn Yuh-jung ("Minari"); Cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah"); Cel mai bun scenariu original: "Promising Young Woman" - Emerald Fennell; Cel mai bun scenariu adaptat: "The Father" - Christopher Hampton, Florian Zeller; Cel mai bun lungmetraj internaţional: "Another Round" (Danemarca); Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Soul" (Pixar); Cel mai bun lungmetraj documentar: "My Octopus Teacher"; Cea mai bună imagine: "Mank", Erik Messerschmidt; Cel mai bun montaj: "Sound of Metal", Mikkel E.G. Nielsen; Cel mai bun sunet: "Sound of Metal"; Cele mai bune efecte vizuale: "Tenet"; Machiaj şi coafură: "Ma Rainey's Black Bottom"; Cele mai bune costume: "Ma Rainey's Black Bottom" (Ann Roth); Cântec original: "Fight for You" ("Judas and the Black Messiah", interpretat de H.E.R.); Cea mai bună coloană sonoră: "Soul" - Trent Reznor, Atticus Ross & Jon Batiste; Design de producţie: "Mank"; Cel mai bun scurtmetraj live-action: "Two Distant Strangers"; Cel mai bun scurtmetraj de animaţie: "If Anything Happens I Love You" (Netflix); Cel mai bun scurtmetraj documentar: "Colette".